LIVE: Ordonez kopt de 1-1 binnen en zet zijn foutje recht

Club Brugge ontvangt op Jan Breydel competitieleider KRC Genk voor de eerste halve finale in de Croky Cup. Wie zet een eerste stap naar de finale?

Exact een maand geleden, op 15 december, ontving Club Brugge nog Racing Genk in de competitie. Na een gemiste strafschop van Tolu scoorde blauw-zwart nog twee keer en won het met 2-0. "Details hebben daar het verschil gemaakt", zegt Genk-coach Fink.

"De wedstrijd in Brugge heeft ons uiteraard ook enkele dingen geleerd. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Want details zullen in deze halve finale ook het verschil maken. We trekken naar Brugge om te winnen. Dat doen we altijd en overal."

Verwacht wordt dat Racing Genk opnieuw met doelman Penders aan de aftrap komt, voorin heeft Fink de keuze tussen Tolu en Oh. In de beker tegen STVV scoorde de Zuid-Koreaan twee keer, ook tegen OH Leuven scoorde hij.

Club opnieuw zonder Skov Olsen

Bij Club Brugge is het de vraag of Jackers opnieuw mag spelen in de beker of hij nu toch zijn plaats moet afstaan aan Mignolet. Skov Olsen is nog altijd wat ziek, ook Seys en Romero zijn nog altijd afwezig.

Club Brugge strandde vorig jaar in de halve finale van de beker tegen Union. Racing Genk werd in de achtste finale al uitgeschakeld door KV Oostende. Wie haalt dit seizoen wel de finale van de Beker van België?