LIVE: Antwerp rekent op kolkende Bosuil, Anderlecht verdedigt krappe voorsprong

Vanavond staat op de Bosuil een cruciale halve finale in de Croky Cup op het programma. Antwerp en Anderlecht vechten om het tweede ticket voor de bekerfinale.

Paars-wit heeft een kleine voorsprong na de 1-0 overwinning in de heenwedstrijd, maar de Great Old wil voor eigen publiek alles op alles zetten om de achterstand goed te maken. Anderlecht kan opnieuw rekenen op doelman Colin Coosemans en spits Kasper Dolberg.

Coosemans miste de afgelopen drie wedstrijden door een hamstringblessure, terwijl zijn vervanger Mads Kikkenborg afgelopen weekend tegen AA Gent nog een dure fout maakte. Dolberg is hersteld van zijn knieblessure en keert terug in de selectie. Trainer David Hubert gaf op de Gouden Schoen-gala al aan dat zijn ploeg voorbereid is op verschillende scenario’s en geen risico’s wil nemen.

Bij Antwerp is Michel-Ange Balikwisha dicht bij een terugkeer, maar de halve finale komt normaal gezien nog te vroeg. Coach Jonas De Roeck zal ook nog geen beroep kunnen doen op Jelle Bataille, Dennis Praet en Yannick Thoelen. Toch blijft de Antwerp-trainer ambitieus. "De manier waarop is belangrijk, maar kwalificatie staat voorop. In het ideale scenario beslissen we de wedstrijd binnen 90 minuten", klonk het.

Met Mohamed Bayo en Kaden Young haalde de club op de laatste dag van de wintermercato nog offensieve versterkingen. De verwachte opstellingen tonen aan dat beide coaches voor hun sterkste elf kiezen.

De strijd belooft intens te worden, zeker op het Antwerpse middenveld waar de thuisploeg het overwicht wil afdwingen. Anderlecht heeft genoeg aan een gelijkspel om de finale te bereiken, maar zal niet willen speculeren. Antwerp gaat vol voor de ommekeer en wil tonen dat het in eigen huis een moeilijk te kloppen ploeg blijft. Wie mag zich straks opmaken voor de bekerfinale? Dat weten we vanavond.