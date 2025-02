Woensdag krijgen we een speciale avond in de Cegeka Arena, die op het einde gevuld zal zitten met grote vreugde, of enorme teleurstelling. Genk-coach Thorsten Fink en zijn troepen ontvangen Club Brugge.

KRC Genk en Club Brugge, de nummers één en twee van de Jupiler Pro League, nemen het woensdagavond tegen elkaar op in de Croky Cup. De terugronde van de halve finale wordt dan gespeeld in de Cegeka Arena. Het stadion zal helemaal vol zijn voor de topper van formaat, en dat op een woensdagavond, terwijl de wedstrijd ook live op tv te volgen is. De Beker leeft in Genk, dat is zeker. De Limburgers moeten wel een 2-1 achterstand weten in te halen, die ze opliepen in de wedstrijd op Jan Breydel. Misschien begint Club wel met een boost: Hans Vanaken won dinsdag de Gouden Schoen, Simon Mignolet werd uitgeroepen tot 'Doelman van het Jaar' en Nicky Hayen tot 'Coach van het Jaar'. Hans Vanaken zal zijn 40e bekerwedstrijd kunnen spelen voor Club Brugge, maar de middenvelder moet opletten. Als hij geel pakt, dan mist hij een eventuele bekerfinale. Daar wacht de winnaar van de andere halve finale tussen Anderlecht en Antwerp.