LIVE: Wat kan Genk nog in het absolute slot?

Brandon Morren vanuit Cegeka Arena



90

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



90

Christos Tzolis

Hugo Vetlesen





89

Ferran Jutgla

Gustaf Nilsson





89

Jarne Steuckers

Nikolas Sattlberger





88

Tolu op de lat! Club Brugge komt zo héél goed weg.



86

Joaquin Seys

Kyriani Sabbe





86

Chemsdine Talbi

Hugo Siquet





85

Gele kaart voor Mujaid Sadick Aliu





84

Gele kaart voor Raphael Onyedika





84

Ibrahima Sory Bangoura

Patrik Hrosovský





81

Club Brugge mag blijven aanvallen en versiert een hoekschop.



79

Gele kaart voor Ken Nkuba





78

Tzolis haalt uit met een knap schot. Het leer vliegt tegen de onderkant van de lat, en weg van doel!



77

Christopher Bonsu Baah

Noah Adedeji-Sternberg





77

Joris Kayembe

Ken Nkuba





76

Konstantinos Karetsas

Hyun-Gyu Oh





74

Jackers houdt Club recht met een geweldige save! Tolu knalt een volley mooi op doel, maar Jackers is snel tegen de grond en voorkomt een achterstand!



73

Bij deze stand gaat Club Brugge naar de finale. Ze wonnen de heenwedstrijd met 2-1, dus de stand over beide wedstrijden heen is 3-2 in het voordeel van Club.



71

Veel haast zit er precies ook niet achter bij Genk. Veel ballen gaan achteruit, terwijl de ballen naar voren nooit aankomen.



67

Tolu is misschien wel zijn zwakste wedstrijd van het seizoen aan het spelen. Vanuit een onmogelijke hoek probeert hij het toch, zijn schot belandt in de tribunes.



65

Club Brugge even met een heel gevaarlijk moment, zonder Penders te bedreigen. De Genkse verdediging houdt stand.



62

Genk heeft nog een halfuur om te scoren. Club Brugge speelt afwachtend.



61

Bij Genk zitten er heel veel onzuiverheden in het spel. Zenuwen misschien? Dit zijn we niet gewoon van de Limburgers.



57

Een veelbelovende aanval van Genk wordt stopgezet nadat Mechele is blijven liggen. Hij botste eerder in de lucht, hoofd tegen hoofd, met Tolu. Volgens de regels moet Laforge hier het spel dus stilleggen, tot grote frustratie van het Genk-publiek.



56

Club Brugge met een veelbelovende aanval, maar Jutgla speelde het niet goed uit. Balbezit wordt voorlopig wel behouden.



55

Bonsu Baah, die niet goed in de match zit, knalt een voorzet bijna het stadion uit.



54

Tolu mist onbegrijpelijk dé kans op 2-1! Deze moet erin als je naar de finale wil gaan. Kayembe tikt heerlijk opzij voor de Nigeriaanse spits, maar die trapt van dichtbij gewoon naast.



48

Genk is steviger uit de kleedkamer gekomen, dan hoe ze er zijn binnengestapt. Dat is nu al duidelijk.



46

De bal rolt weer in de Cegeka Arena!



45+1

Vanaken met een elleboog in het gezicht van El Ouahdi. Wanneer de scheids fluit, is de Gouden Schoen het daar helemaal niet mee eens.



45

We krijgen 3 minuten blessuretijd.



45

Een voorzet van El Ouahdi komt nét niet goed genoeg voor Tolu.



40

Een geweldige ingeving van Karetsas, met een sluw pasje tot bij Tolu. Alleen had de spits het net te laat door, waardoor hij niet meer bij de bal kon.



39

Opnieuw Club met een halve mogelijkheid. De bezoekers zijn dominant op dit moment.



36

Genk is van slag. Na de gelijkmaker kunnen de Limburgers weinig tot niets brengen.



34

Hoe is die bal er niet ingegaan? Opnieuw wordt Genk afgetroefd op een stilstaande fase. Ordonez kopt richting doel, maar Bangoura kan de bal net redden met de borst. Penders wil het leer pakken, maar Bangoura staat zijn eigen keeper in de weg, en trapt de bal nadien via een Club Brugge speler richting zijn eigen doel. Per ongeluk, maar dit had veel slechter kunnen aflopen.



32

Genk heeft het nu toch moeilijker, na een heel goed begin.



29

Bangoura en Onyedika botsen bij een hoekschop. Beide spelers worden even verzorgd op het veld.



27

Alweer een gevaarlijke actie van Club. Genk lijkt van slag.



24



Doelpunt van Joel Ordonez (Brandon Mechele)

Club Brugge heeft het voordeel weer te pakken! Mechele kopt een hoekschop verder, waarna Ordonez, door dramatisch verdedigen van Genk, de bal zomaar in doel kan tikken!



22

Sadick tikt Jutgla duidelijk aan, die nadien ook neergaat. Duidelijk fout, maar niet in de zestiemeter, dus grijpt de VAR niet in.



19

Een harde knal van Maxim De Cuyper stuit op doelman Penders! Club Brugge gaat weer naar het voordeel op zoek!



14



Doelpunt van Zakaria El Ouahdi

Daar is de verdiende voorsprong voor Racing Genk! Een fantastisch uitgespeelde opbouw komt tot bij Karetsas, die het leer bijna in de verste hoek krult met een geweldige plaatsbal. Jackers en nadien de lat voorkomen dat zijn schot binnengaat, maar in de rebound staat El Ouahdi te wachten die op acrobatische wijze, en met veel gevoel, de Cegeka Arena een eerste keer doet ontploffen. (2-2, heen & terugwedstrijd nu)



13

Genk alweer met een knappe actie langs de linkerflank, wel vanuit buitenspel. In ieder geval, de laatste pass valt bij geen enkele club goed voorlopig.



9

Club Brugge rukt op, maar kan net geen goede kans creëren.



7

Beide ploegen gaan er vol voor, dat is duidelijk.



5

De thuisploeg versiert de eerste hoekschop van de partij. Die valt na enkele bizarre baltoetsen nog bij Bangoura, die er zijn voet net niet goed kan tegenzetten! Toch een eerste mogelijkheid. Niet veel later kan Club Brugge gevaarlijk zijn nadat Maxim De Cuyper de bal afsnoept van El Ouahdi. Het leer was wel duidelijk over de lijn, alleen zag scheidsrechter Laforge dit niet.



4

Steuckers met een geweldige bal tot bij Kayembe, om het spel te verleggen. De vleugelverdediger geeft nadien een veel te zwakke voorzet, in de voeten van een Club-speler.



1

Met wat vertraging zijn we eraan begonnen in Genk!



1

KRC Genk - Club Brugge: 0-0





20:45

We wachten nog even, te veel rook in het stadion.