LIVE: Pakt Antwerp revanche voor verloren bekerfinale tegen Union?

De loting van de kwartfinales van de Croky Cup leverde een echte kraker op, namelijk de heruitgave van de beker van vorig seizoen: Antwerp tegen Union.

Cupklassieker

Antwerp-Union is zo stilaan een echte bekerklassieker aan het worden. Voor het derde jaar op rij treffen de twee ploegen elkaar namelijk al. Vorig jaar was dat in de finale. In het Koning Boudewijnstadion versloeg Union toen Antwerp met 1-0 dankzij een doelpunt van Machida.

Het seizoen daarvoor troffen ze elkaar in de halve finale. Union won toen in eigen huis met 1-0 maar Antwerp deed hetzelfde in de terugwedstrijd waardoor Antwerp via strafschoppen zijn finaleticket kon afdwingen én twee maand geleden zelf de beker omhoog kon houden, de eerste prijs in het unieke dubbelseizoen van de Great Old.

Bestaat thuisvoordeel Antwerp nog?

Dit jaar treffen de twee vorige bekerwinnaars elkaar nog een ronde eerder, in de kwartfinales. Antwerp mag in het eigen Bosuilstadion Union ontvangen voor een cupklassieker. Aangezien de kwartfinales zonder terugwedstrijd gespeeld worden, een stevig voordeel voor Antwerp.

Al heeft Antwerp wel een thuisreputatie die niet meer zo feilloos is als voorheen. De voorbije 3 wedstrijden verloor Antwel van Charleroi en speelde het gelijk tegen Dender en leider RC Genk. Union zit dan weer in een ongeslagen reeks van 13 wedstijden over drie competities (competitie, Europa League, Croky Cup). Pocognoli had wat tijd nodig maar lijkt de trein van Union nu toch helemaal op de rails te hebben gezet.

Beker van de topploegen

Met Club Brugge en RC Genk zijn dinsdag al twee topploegen door naar de halve finale, met Union of Antwerp komt er al zeker een derde topploeg bij. Dit jaar lijkt het niet het seizoen van de verrassingen te worden in de beker. Maar welke van de twee vorige bekerwinnaars stoot er door naar de halve finale? Volg het straks Live op Voetbalkrant!