LIVE Club Brugge-OH Leuven: Stoot blauw-zwart door naar de halve finale?

Club Brugge ontvangt in eigen huis OH Leuven voor de kwartfinale van de Beker van België. Stoot de landskampioen door naar de halve finale?

Na een korte winterstop, die geen twee weken duurde, moeten Club Brugge en OH Leuven alweer aan de bak in de beker. Voor een topclub als Club Brugge is doorstoten naar de halve finale een absolute must.

Nicky Hayen kan daarvoor rekenen op Maxim De Cuyper en Raphael Onyedika, zij ontbraken in de laatste wedstrijd van 2024 tegen Westerlo. Ook Bjorn Meijer is opnieuw fit na zijn spierblessure en zit in de selectie.

Zaid Romero, Joel Ordonez, Romeo Vermant, Hugo Siquet, Joaquin Seys ontbreken dan weer in de selectie. Wellicht krijgen Kyriani Sabbe en Jorne Spileers daardoor nog eens een basisplaats van Nicky Hayen.

Sterke reeks van OH Leuven

OH Leuven zette op het einde van 2024 een mooie reeks neer, in zijn acht laatste wedstrijden verloor het maar één keer. Begin december schakelde OH Leuven in de achtste finale Zulte Waregem uit met een duidelijk 5-0 zege.

In Jan Breydel zal OHL ook kunnen rekenen op zo'n 1000 supporters. OH Leuven trakteerde met gratis tickets, busvervoer en drank op de bus voor de verplaatsing naar Brugge. Aan de twaalfde man zal het dus niet liggen.