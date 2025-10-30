Volg K Beerschot VA - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
-
Datum: 30/10/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/16 Finales
Stadion: Olympische Stadion (Kiel)
LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?
Foto: © photonews

Na twee dagen bekervoetbal is er nog geen bekerverrassing gebeurd en zijn alle eersteklassers door naar de volgende ronde. Komt daar donderdagavond verandering in op Het Kiel?

Perfect rapport

Voorlopig hebben de eersteklassers met 11/11 een perfect rapport in de Croky Cup. Donderdagavond komen Gent, Cercle Brugge, Beerschot, STVV en OH Leuven nog aan bod. Waar de trend doorbroken kan worden, is misschien wel in Antwerpen waar tweedeklasser Beerschot het bezoek krijgt van Westerlo.

Ongeslagen Beerschot tegen wisselvallig Westerlo

Beerschot is namelijk niet onaardig bezig in de eigen competitie; Samen met Beveren zijn ze na 10 wedstrijden nog steeds ongeslagen en dat terwijl ze al tegen leider Beveren gespeeld hebben. Onder leiding van trainer Mo Messoudi heeft Beerschot geen al te grote sportieve problemen ondervonden na de kansloze degradatie vorig seizoen in 1A en lijken ze opnieuw klaar om een gooi te doen naar promotie.

Bij Westerlo loopt het daarentegen niet even vlot in 1A. De troepen van Issame Charai kennen een heel wisselvallig seizoen voorlopig maar zijn nu wel reeds drie wedstrijden op rij ongeslagen. Die reeks heeft er dan ook voor gezorgd dat de Kemphanen van de rechterkolom naar de buik van het klassement is kunnen stijgen.

Venijn in de staart

Met 21 tegendoelpunten heeft Westerlo bovendien samen met OH Leuven de meest gepasseerde verdediging dit seizoen. Daar komt wel bij dat ze op Union en KAA Gent na ook de meeste doelpunten gescoord hebben. Kortom, een wedstrijd van Westerlo staat nagenoeg altijd garant voor doelpunten.

Wie dan weer garant staat voor doelpunten in het slot van een wedstrijd is Beerschot. De Kielse Ratten pakten maar liefst 9 punten extra met doelpunten gescoord in minuut 82 of later. Met hen ben je dus nooit klaar en zal Charai zijn ploeg ook voor gewaarschuwd hebben. Zal het voldoende zijn en zorgt Westerlo voor een 12/12 of kan Beerschot toch verrassen? Volg het vanaf 20u30 hier live.

Prono K Beerschot VA - Westerlo

K Beerschot VA wint
Westerlo wint
Populairste
1-2
(4x)		 1-3
(1x)		 2-1
(1x)

Vergelijking K Beerschot VA - Westerlo

Onderlinge duels gewonnen

6
8
3
16/03 18:30 K Beerschot VA K Beerschot VA 1-2 Westerlo Westerlo
04/10 20:45 Westerlo Westerlo 2-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
16/07 11:00 Westerlo Westerlo 2-3 K Beerschot VA K Beerschot VA
31/01 20:30 K Beerschot VA K Beerschot VA 1-0 Westerlo Westerlo
14/12 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 K Beerschot VA K Beerschot VA
11/10 20:30 K Beerschot VA K Beerschot VA 1-2 Westerlo Westerlo
07/09 17:00 Westerlo Westerlo 2-0 K Beerschot VA K Beerschot VA
04/05 20:30 K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2 Westerlo Westerlo
31/03 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 K Beerschot VA K Beerschot VA
19/01 20:30 K Beerschot VA K Beerschot VA 1-1 Westerlo Westerlo
18/11 16:00 Westerlo Westerlo 1-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
29/09 17:00 Westerlo Westerlo 1-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
10/08 20:30 K Beerschot VA K Beerschot VA 1-1 Westerlo Westerlo
09/02 20:30 K Beerschot VA K Beerschot VA 0-0 Westerlo Westerlo
26/11 16:00 Westerlo Westerlo 1-1 K Beerschot VA K Beerschot VA
15/10 16:00 Westerlo Westerlo 0-0 K Beerschot VA K Beerschot VA
16/09 17:00 K Beerschot VA K Beerschot VA 2-2 Westerlo Westerlo
Beker van België

 1/16 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 4-2* Olympic Charleroi Olympic Charleroi
SK Beveren SK Beveren 1-2 Standard Standard
Luik FC Luik FC 0-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Lierse SK Lierse SK
Anderlecht Anderlecht 2-0 Ninove Ninove
Tubeke Tubeke 0-3 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 6-1 Eendracht Aalst Eendracht Aalst
KSK Heist KSK Heist 1-2 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 3-1 Eupen Eupen
KRC Genk KRC Genk 3-0 RWDM Brussels RWDM Brussels
Belisia Bilzen Belisia Bilzen 1-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
K Beerschot VA K Beerschot VA 20:30 Westerlo Westerlo
KAA Gent KAA Gent 20:30 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Knokke Knokke 20:30 STVV STVV
Seraing Seraing 20:30 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:30 KV Kortrijk KV Kortrijk
