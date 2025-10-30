Datum: 30/10/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/16 Finales
Stadion: Olympische Stadion (Kiel)

LIVE: Westerlo komt nog voor rust op gelijke hoogte

Na twee dagen bekervoetbal is er nog geen bekerverrassing gebeurd en zijn alle eersteklassers door naar de volgende ronde. Komt daar donderdagavond verandering in op Het Kiel?

Tijd   Rust 
Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Ei zo na stond het 2-1 voor de thuisploeg Vula geeft goed mee met Claes die de bal voorbij Vanlangendonck schuift maar de vlag gaat omhoog
45+1
 Toch nog gevaar voor Westerlo via Reynolds. Die begaat geen fout bij het veroveren van de bal en haalt uit maar geen echte bedreiging voor Shinton
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
44
 Even rusten en opnieuw de tactiek bespreken, dat lijken de teams nu te willen doen want na de gelijkmaker van Westerlo is het even rustig geworden
40

Goal 		Doelpunt van Seiji Kimura
De daaropvolgende corner is het wel raak! Haspolat snijdt een corner héél scherp aan, duidelijk afgesproken want daar staat Kimura klaar om het leer in doel te verlengen
38
 Dagba redt de meubelen
De kansen beginnen nu toch te komen op 't Kiel. Ferri kan trappen op een voorzet van Van Den Keybus maar strandt op Dagba die in de weg staat. Diezelfde Dagba kan ook de bal nog ontzetten
35
 Vargas laat niet voor de eerste keer zijn dribbelkunsten zien en gooit er nu ook nog een goede voorzet achteraan. De bal gaat over Vula maar aan de tweede paal komt het leer wel goed Guendouz. Die dwingt Vanlangendock tot een goede parade
32
 Reynolds haalt de achterlijn maar het vervolg is niet goed: een slap voorzetje in de handen van Shinton
30
 Beerschot speelt het balletje met veel vertrouwen rond. Westerlo komt wel druk zetten maar ze laten zich niet van de wijs brengen
27
 Westerlo probeert zich een weg door de Beerschot-verdediging te combineren maar bij de laatste pass gaat het mis. Niet toevallig want de Beerschot-defensie heeft dit seizoen nog maar amper 6 goals tegen gekregen
23
 Westerlo op de paal!
Halverwege de eerste helft stonden de bordjes bijna opnieuw gelijk. Haspolat doet het op zijn Haraguchi's met een afstandsschot maar zijn schot strandt op de paal
19
 Vervangen Genki Haraguchi
Ingevallen Axl van Himbeeck
18
 Voor de tweede keer in korte tijd gaat doelpuntenmaker Haraguchi zitten. Zijn wedstrijd lijkt er al op te zitten
14
 Met een ultieme sliding voorkomt Weymans dat Mebude alleen voor Shinton komt
7
 Niet veel na de 1-0 moet Vanlangendonck opnieuw ingrijpen. De Westelse doelman kan zich nog net genoeg strekken om een vrije trap naast zijn paal te duwen
4

Goal 		Doelpunt van Genki Haraguchi
Beerschot meteen op rozen! Een strak afstandsschot van Haraguchi verdwijnt in doel
1
 K Beerschot VA - Westerlo: 0-0

K Beerschot VA K Beerschot VA
Shinton Nick  
Weymans Marco  
Dagba Colin  
Mbe Soh Loïc  
Plat Brian  
Van Eenoo Lukas  
Claes Glenn  
Haraguchi Genki  
Sabri Guendouz Severin  
Vargas Oscar  
Vula Lamb Luth Arnold  
Bank
Gies Xavier  
Kosiah Ayouba  
Uzun Emre  
Labie Andres  
van Himbeeck Axl  
Jordanov Edisson  
Brahic Ensar  
Gyamfi Dennis  
Wright-Philips D'Margio  
 

Westerlo Westerlo
Vanlangendonck Koen  
Bayram Emin  
Kimura Seiji  
Reynolds Bryan  
Smekens Raf  
Haspolat Dogucan  
Van Den Keybus Thomas  
Sakamoto Isa  
Mebude Adedire  
Nacho Ferri  
Sayyadmanesh Allahyar  
Bank
Sydorchuk Sergiy  
Cordero Antoñito  
Vaesen Kyan  
Yow Griffin  
Mbamba-Muanda Lucas  
Neustädter Roman  
Piedfort Arthur  
Alcocer Josimar  
Jungdal Andreas  

Vooraf

LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?
Perfect rapport

Voorlopig hebben de eersteklassers met 11/11 een perfect rapport in de Croky Cup. Donderdagavond komen Gent, Cercle Brugge, Beerschot, STVV en OH Leuven nog aan bod. Waar de trend doorbroken kan worden, is misschien wel in Antwerpen waar tweedeklasser Beerschot het bezoek krijgt van Westerlo.

Ongeslagen Beerschot tegen wisselvallig Westerlo

Beerschot is namelijk niet onaardig bezig in de eigen competitie; Samen met Beveren zijn ze na 10 wedstrijden nog steeds ongeslagen en dat terwijl ze al tegen leider Beveren gespeeld hebben. Onder leiding van trainer Mo Messoudi heeft Beerschot geen al te grote sportieve problemen ondervonden na de kansloze degradatie vorig seizoen in 1A en lijken ze opnieuw klaar om een gooi te doen naar promotie.

Bij Westerlo loopt het daarentegen niet even vlot in 1A. De troepen van Issame Charai kennen een heel wisselvallig seizoen voorlopig maar zijn nu wel reeds drie wedstrijden op rij ongeslagen. Die reeks heeft er dan ook voor gezorgd dat de Kemphanen van de rechterkolom naar de buik van het klassement is kunnen stijgen.

Venijn in de staart

Met 21 tegendoelpunten heeft Westerlo bovendien samen met OH Leuven de meest gepasseerde verdediging dit seizoen. Daar komt wel bij dat ze op Union en KAA Gent na ook de meeste doelpunten gescoord hebben. Kortom, een wedstrijd van Westerlo staat nagenoeg altijd garant voor doelpunten.

Wie dan weer garant staat voor doelpunten in het slot van een wedstrijd is Beerschot. De Kielse Ratten pakten maar liefst 9 punten extra met doelpunten gescoord in minuut 82 of later. Met hen ben je dus nooit klaar en zal Charai zijn ploeg ook voor gewaarschuwd hebben. Zal het voldoende zijn en zorgt Westerlo voor een 12/12 of kan Beerschot toch verrassen? Volg het vanaf 20u30 hier live.

Beker van België

 1/16 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 4-2* Olympic Charleroi Olympic Charleroi
SK Beveren SK Beveren 1-2 Standard Standard
Luik FC Luik FC 0-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Lierse SK Lierse SK
Anderlecht Anderlecht 2-0 Ninove Ninove
Tubeke Tubeke 0-3 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 6-1 Eendracht Aalst Eendracht Aalst
KSK Heist KSK Heist 1-2 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 3-1 Eupen Eupen
KRC Genk KRC Genk 3-0 RWDM Brussels RWDM Brussels
Belisia Bilzen Belisia Bilzen 1-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-1 Westerlo Westerlo
KAA Gent KAA Gent 1-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Knokke Knokke 0-0 STVV STVV
Seraing Seraing 1-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
