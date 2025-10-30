Datum: 30/10/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/16 Finales
Stadion: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)

LIVE: Gent op voorsprong tegen Patro Eisden Maasmechelen!

In de Beker van België hebben we na twee dagen alleen maar ploegen uit de Jupiler Pro League die in de achtste finales zitten. Komt daar op de derde dag nog verandering in of gaat het eens een jaar zonder verrassingen worden? Volg de match bij ons LIVE en op de voet!

Tijd   43' 5" 
Aernout Van Lindt vanuit Gent
39
 De bezoekers beginnen er door te komen. Goede actie van Rais, in corner geblokt door Duverne.
37
 Gent laat Patro Eisden nu wat meer aan de bal. Hopelijk gaan ze zich dat niet beklagen.
34
 De ref geeft Stijn Stijnen een stevige reprimande. Die is het het er niet mee eens, zoveel is duidelijk.
31
 Nu gaat Patro Eisden toch wat moeten komen. Dat kan koren op de Gentse molen zijn.
28

Goal 		Doelpunt van Matisse Samoise
28
 En daar is het doelpunt. Vanzeir glipt erdoorheen en speelt rond de doelman. Afdrukken lukt niet, maar de voorzet is een hapklare brok voor Samoise aan de tweede paal.
27
 Samoise plots helemaal vrij in de box! Hij trapt op een verdediger. De kansen beginnen te komen voor de Buffalo's.
24
 Lekkere pegel van de tweede lijn van Delorge. Nét naast!
21
 Gent is baas, maar Patro Eisden speelt met veel vuur en verdedigt scherp.
18
 Opmerkelijk: doelman Devriendt neemt nu al bijzonder veel tijd om uit te trappen. Dat wordt de kroniek van een aangekondigde gele kaart.
16
 Nieuwe corner voor de thuisploeg. Duverne probeert door te koppen, maar er is niemand op de tweede bal.
13
 Gandelman kopt over en wordt geraakt door de doelman, maar al voor buitenspel gevlagd en gefloten.
12
 Een corner voor Gent levert niets op. In de omschakeling een diepe bal op Kaparos, maar de aanvallende fout.
9
 De thuisploeg drukt goed door en dat levert balbezit op, maar nog geen grote kansen. Aan de overkant een schot van Kaparos, naast en over.
6
 Vanzeir probeert Sonko diep te steken, maar er zit een verdediger tussen.
3
 Gent trekt meteen ten strijde. Julien Devriendt komt goed uit!
1
 De bal rolt in de Planet Group Arena!
1
 KAA Gent - Patro Eisden Maasmechelen: 0-0
20:29
 Welkom vanuit Gent. Het bezoekersvak zit aardig vol met zo'n 500 Limburgse fans. In de andere tribunes gaan we naar de 5000 vermoeden we.
KAA Gent (KAA Gent - Patro Eisden Maasmechelen)
KAA Gent: Davy Roef - Jean-Kevin Duverne - Maksim Paskotsi - Siebe Van Der Heyden - Matisse Samoise - Mathias Delorge - Atsuki Ito - Tiago Araujo - Momodou Sonko - Omri Gandelman - Dante Vanzeir
Bank: Samuel Kotto - Michal Skoras - Franck Surdez - Max Dean - Leonardo Da Silva Lopes - Hatim Essaouabi - Tibe De Vlieger - Kjell Peersman - Hyllarion Goore

Patro Eisden Maasmechelen (KAA Gent - Patro Eisden Maasmechelen)
Patro Eisden Maasmechelen: Julien Devriendt - Arnaud Dony - Kjetil Borry - Jordan Renson - Raphael Sarfo - Stef Peeters - Kéres Masangu - Milan Robberechts - Amir Rais - Jimmy Kaparos - Léandro Rousseau
Bank: Gian Geladé - Olivier Benoit - Ridwane M'Barki - Ilyas Lefrancq - Japhet Muanza - Alois Penin - Vancy Romeo Mabanza - Mohammed alrashdi

Vooraf
KAA Gent wil dolgraag naar de achtste finales in de Croky Cup. Ivan Leko roteert dan ook niet, maar geeft Dante Vanzeir wel een kans voorin in de plaats van Goore. Masangu is de enige nieuwe naam bij Stijn Stijnen, dus ook zij gaan er vol voor.

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy  
Duverne Jean-Kevin  
Paskotsi Maksim  
Van Der Heyden Siebe  
Samoise Matisse  
Delorge Mathias  
Ito Atsuki  
Araujo Tiago  
Sonko Momodou  
Gandelman Omri  
Vanzeir Dante  
Bank
Kotto Samuel  
Skoras Michal  
Surdez Franck  
Dean Max  
Lopes Leonardo Da Silva  
Essaouabi Hatim  
De Vlieger Tibe  
Peersman Kjell  
Goore Hyllarion  
 

Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Devriendt Julien  
Dony Arnaud  
Borry Kjetil  
Renson Jordan  
Sarfo Raphael  
Peeters Stef  
Masangu Kéres  
Robberechts Milan  
Rais Amir  
Kaparos Jimmy  
Rousseau Léandro  
Bank
Geladé Gian  
Benoit Olivier  
M'Barki Ridwane  
Lefrancq Ilyas  
Muanza Japhet  
Penin Alois  
Mabanza Vancy Romeo  
alrashdi Mohammed  

Vooraf

In de Beker van België hebben we na twee dagen alleen maar ploegen uit de Jupiler Pro League die in de achtste finales zitten. Komt daar op de derde dag nog verandering in of gaat het eens een jaar zonder verrassingen worden?

KAA Gent is momenteel het nummer drie uit de Jupiler Pro League. Zij nemen het in eigen huis op tegen Patro Eisden Maasmechelen, momenteel het nummer zeven uit de Challenger Pro League.

Met nog een match minder gespeeld kunnen ze wel nog voorbij Lommel en Eupen naar een plaats in de top-6 stijgen, om op die manier opnieuw te blijven dromen van promotie naar de Jupiler Pro League.

Patro Eisden Maasmechelen wil stunten bij KAA Gent

Maar eerst natuurlijk de Beker van België, waar de Limburgers opnieuw willen stunten - al zal dat niet zo simpel zijn op bezoek bij KAA Gent in de Planet Group Arena.

De troepen van Stijn Stijnen hebben natuurlijk niets te verliezen tegen het team van Ivan Leko. De thuisploeg van zijn kant wil op twee fronten zover mogelijk meestrijden.

De achtste finales halen begin december lijkt dan ook een eerste premisse. Wij zijn vanavond in ieder geval op post in het stadion om u van updates te voorzien.

