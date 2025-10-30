Volg KAA Gent - Patro Eisden Maasmechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
-
Datum: 30/10/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/16 Finales
Stadion: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)
LIVE: Patro Eisden Maasmechelen wil stunten bij KAA Gent
LIVE: Patro Eisden Maasmechelen wil stunten bij KAA Gent
Foto: © photonews

In de Beker van België hebben we na twee dagen alleen maar ploegen uit de Jupiler Pro League die in de achtste finales zitten. Komt daar op de derde dag nog verandering in of gaat het eens een jaar zonder verrassingen worden?

KAA Gent is momenteel het nummer drie uit de Jupiler Pro League. Zij nemen het in eigen huis op tegen Patro Eisden Maasmechelen, momenteel het nummer zeven uit de Challenger Pro League.

Met nog een match minder gespeeld kunnen ze wel nog voorbij Lommel en Eupen naar een plaats in de top-6 stijgen, om op die manier opnieuw te blijven dromen van promotie naar de Jupiler Pro League.

Patro Eisden Maasmechelen wil stunten bij KAA Gent

Maar eerst natuurlijk de Beker van België, waar de Limburgers opnieuw willen stunten - al zal dat niet zo simpel zijn op bezoek bij KAA Gent in de Planet Group Arena.

De troepen van Stijn Stijnen hebben natuurlijk niets te verliezen tegen het team van Ivan Leko. De thuisploeg van zijn kant wil op twee fronten zover mogelijk meestrijden.

De achtste finales halen begin december lijkt dan ook een eerste premisse. Wij zijn vanavond in ieder geval op post in het stadion om u van updates te voorzien.

Prono KAA Gent - Patro Eisden Maasmechelen

KAA Gent wint
Populairste
2-0
(3x)		 3-0
(1x)		 3-1
(1x)

Vergelijking KAA Gent - Patro Eisden Maasmechelen

Onderlinge duels gewonnen

1
0
0
01/11 19:00 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-3 KAA Gent KAA Gent

Beker van België

 1/16 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 4-2* Olympic Charleroi Olympic Charleroi
SK Beveren SK Beveren 1-2 Standard Standard
Luik FC Luik FC 0-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Lierse SK Lierse SK
Anderlecht Anderlecht 2-0 Ninove Ninove
Tubeke Tubeke 0-3 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 6-1 Eendracht Aalst Eendracht Aalst
KSK Heist KSK Heist 1-2 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 3-1 Eupen Eupen
KRC Genk KRC Genk 3-0 RWDM Brussels RWDM Brussels
Belisia Bilzen Belisia Bilzen 1-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
K Beerschot VA K Beerschot VA 20:30 Westerlo Westerlo
KAA Gent KAA Gent 20:30 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Knokke Knokke 20:30 STVV STVV
Seraing Seraing 20:30 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:30 KV Kortrijk KV Kortrijk
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved