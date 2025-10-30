LIVE: Patro Eisden Maasmechelen wil stunten bij KAA Gent

In de Beker van België hebben we na twee dagen alleen maar ploegen uit de Jupiler Pro League die in de achtste finales zitten. Komt daar op de derde dag nog verandering in of gaat het eens een jaar zonder verrassingen worden?

KAA Gent is momenteel het nummer drie uit de Jupiler Pro League. Zij nemen het in eigen huis op tegen Patro Eisden Maasmechelen, momenteel het nummer zeven uit de Challenger Pro League.

Met nog een match minder gespeeld kunnen ze wel nog voorbij Lommel en Eupen naar een plaats in de top-6 stijgen, om op die manier opnieuw te blijven dromen van promotie naar de Jupiler Pro League.

Patro Eisden Maasmechelen wil stunten bij KAA Gent

Maar eerst natuurlijk de Beker van België, waar de Limburgers opnieuw willen stunten - al zal dat niet zo simpel zijn op bezoek bij KAA Gent in de Planet Group Arena.

De troepen van Stijn Stijnen hebben natuurlijk niets te verliezen tegen het team van Ivan Leko. De thuisploeg van zijn kant wil op twee fronten zover mogelijk meestrijden.

De achtste finales halen begin december lijkt dan ook een eerste premisse. Wij zijn vanavond in ieder geval op post in het stadion om u van updates te voorzien.