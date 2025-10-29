LIVE: Wat kunnen Genk en RWDM in de tweede helft?

live_by



50







46

De bal rolt weer!



44

RWDM komt nog eens aan het doel van Genk, zonder gevaarlijk te zijn.



39

Het spel lag even stil omdat Smets verzorgd werd. De fans blijven op hun honger zitten deze eerste helft, terwijl Genk wel fel was gestart.



38

Gele kaart voor Olivier Dumont





29

Genk zal de openingen toch meer moeten beginnen vinden. Buiten de vrije trap op de paal blijven grote kansen uit.



20

Maurer knalt naast doel. Genk is opnieuw gewaarschuwd, al ging de bal wel best ver naast.



19

RWDM prikt terug! Hoewel Genk de wedstrijd goed in handen heeft, moet het blijven opletten.



16

Oh kan net niet bij een slim balletje van Adedeji-Sternberg, RWDM-doelman Hubert was hem net voor.



12

Genk zet druk naar voren. Het spel loopt al vlotter dan de afgelopen weken.



8

Genk domineert in de openingsfase. Een vrije trap van Hrosovsky vliegt tegen de paal!



2

Karetsas trapt een voorzet in de handen van Hubert. Genk begint scherp.



1

Heymans knalt meteen op doel en test de vuisten van Hubert!



1

De bal rolt in Limburg!



1

KRC Genk - RWDM Brussels: 0-0



