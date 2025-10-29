Datum: 29/10/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/16 Finales
Stadion: Cegeka Arena

LIVE: Wat kunnen Genk en RWDM in de tweede helft?

KRC Genk neemt het woensdagavond op tegen RWDM. Bij de Brusselaars zien we heel wat jongeren in de basis verschijnen. Thorsten Fink wisselde op vijf plaatsen: Palacios, Kongolo, Oh, Adedeji-Sternberg en Hrosovsky komen in de ploeg. Smets blijft wel staan, en dus krijgt Kayembe rust.

Tijd   53' 8" 
50
KRC Genk - RWDM Brussels
46
 De bal rolt weer!


Scheidsrechter 		Rust


44
 RWDM komt nog eens aan het doel van Genk, zonder gevaarlijk te zijn.
39
 Het spel lag even stil omdat Smets verzorgd werd. De fans blijven op hun honger zitten deze eerste helft, terwijl Genk wel fel was gestart.
38
  Gele kaart voor Olivier Dumont
29
 Genk zal de openingen toch meer moeten beginnen vinden. Buiten de vrije trap op de paal blijven grote kansen uit.
20
 Maurer knalt naast doel. Genk is opnieuw gewaarschuwd, al ging de bal wel best ver naast.
19
 RWDM prikt terug! Hoewel Genk de wedstrijd goed in handen heeft, moet het blijven opletten.
16
 Oh kan net niet bij een slim balletje van Adedeji-Sternberg, RWDM-doelman Hubert was hem net voor.
12
 Genk zet druk naar voren. Het spel loopt al vlotter dan de afgelopen weken.
8
 Genk domineert in de openingsfase. Een vrije trap van Hrosovsky vliegt tegen de paal!
2
 Karetsas trapt een voorzet in de handen van Hubert. Genk begint scherp.
1
 Heymans knalt meteen op doel en test de vuisten van Hubert!
1
 De bal rolt in Limburg!
1
 KRC Genk - RWDM Brussels: 0-0
KRC Genk (KRC Genk - RWDM Brussels)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Ken Nkuba - Matte Smets - Josue Ndenge Kongolo - Adrian Palacios - Bryan Heynen - Patrik Hrosovský - Konstantinos Karetsas - Daan Heymans - Noah Adedeji-Sternberg - Hyun-Gyu Oh
Bank: Mujaid Sadick Aliu - Yira Collins Sor - Joris Kayembe - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Brent Stevens - Jusef Erabi

RWDM Brussels (KRC Genk - RWDM Brussels)
RWDM Brussels: Guillaume Hubert - Tibo Persyn - Manoel Verhaeghe - Djovkar Doudaev - Yacine Chaib - Moura Victor Hugo Custódio de Melo - Aiman Maurer - Ali Loune - Olivier Dumont - Mamadou Usman Simbakoli - Matias Segovia
Bank: Jacob Montes - Yacouba Barry - Mats Lemmens - Justin Bengui Joao - Pjotr Kestens - Kwasi Poku - Valentin Adamo - Francisco Montoro - Bilal Sanhaji - Tim Bazelmans

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik  
Nkuba Ken  
Smets Matte  
Ndenge Kongolo Josue  
Palacios Adrian  
Heynen Bryan  
Hrosovský Patrik  
Karetsas Konstantinos  
Heymans Daan  
Adedeji-Sternberg Noah  
Oh Hyun-Gyu  
Bank
Sadick Aliu Mujaid  
Sor Yira Collins  
Kayembe Joris  
Bibout Aaron  
Sattlberger Nikolas  
Kiaba Brughmans Lucca  
Mirisola Robin  
Yokoyama Ayumu  
Stevens Brent  
Erabi Jusef  
 

RWDM Brussels RWDM Brussels
Hubert Guillaume  
Persyn Tibo  
Verhaeghe Manoel  
Doudaev Djovkar  
Chaib Yacine  
Victor Hugo Custódio de Melo Moura  
Maurer Aiman  
Loune Ali  
Dumont Olivier  
Usman Simbakoli Mamadou  
Segovia Matias  
Bank
Montes Jacob  
Barry Yacouba  
Lemmens Mats  
Bengui Joao Justin  
Kestens Pjotr  
Poku Kwasi  
Adamo Valentin  
Montoro Francisco  
Sanhaji Bilal  
Bazelmans Tim  
"Daar ga ik spelers niet mee confronteren": Thorsten Fink moet er niet van weten

07:00

KRC Genk staat voor zijn eerste bekerwedstrijd van het seizoen. De ploeg ontvangt RWDM in de Cegeka Arena en coach Thorsten Fink benadrukt het belang van deze confrontatie,...

Maakt RWDM kans tegen Racing Genk? Coach Frédéric Frans is duidelijk

10:00 1

Genk ontvangt woensdag RWDM in de Croky Cup en kan na een zwakke periode geen fouten maken. Toch ruikt coach Frédéric Frans kansen: hij ziet het duel vooral als een uitgele...

Coach Thorsten Fink zegt hoe Racing Genk uit de put kan klimmen

12:00

Genk zoekt nog steeds naar zijn beste vorm. Na nieuw puntenverlies tegen La Louvière moet Thorsten Fink snel ritme en vertrouwen in zijn ploeg krijgen, en de bekerwedstrijd...

Beker van België

 1/16 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 4-2* Olympic Charleroi Olympic Charleroi
SK Beveren SK Beveren 1-2 Standard Standard
Luik FC Luik FC 0-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Lierse SK Lierse SK
Anderlecht Anderlecht 2-0 Ninove Ninove
Tubeke Tubeke 0-1 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 3-1 Eendracht Aalst Eendracht Aalst
KSK Heist KSK Heist 0-1 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 3-0 Eupen Eupen
KRC Genk KRC Genk 0-0 RWDM Brussels RWDM Brussels
Belisia Bilzen Belisia Bilzen 0-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
K Beerschot VA K Beerschot VA 30/10 Westerlo Westerlo
KAA Gent KAA Gent 30/10 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Knokke Knokke 30/10 STVV STVV
Seraing Seraing 30/10 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 30/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
