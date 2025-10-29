|Datum:
|29/10/2025 20:30
|Competitie:
|Beker van België
|Speeldag:
|1/16 Finales
|Stadion:
|Cegeka Arena
LIVE: Wat kunnen Genk en RWDM in de tweede helft?
KRC Genk neemt het woensdagavond op tegen RWDM. Bij de Brusselaars zien we heel wat jongeren in de basis verschijnen. Thorsten Fink wisselde op vijf plaatsen: Palacios, Kongolo, Oh, Adedeji-Sternberg en Hrosovsky komen in de ploeg. Smets blijft wel staan, en dus krijgt Kayembe rust.
53' 8"
|
live_by
|Discussieer live mee! Lees 1 reacties...
|
50
|
|
46
|
De bal rolt weer!
|
|
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
|
44
|
RWDM komt nog eens aan het doel van Genk, zonder gevaarlijk te zijn.
|
39
|
Het spel lag even stil omdat Smets verzorgd werd. De fans blijven op hun honger zitten deze eerste helft, terwijl Genk wel fel was gestart.
|
38
|
Gele kaart voor Olivier Dumont
|
29
|
Genk zal de openingen toch meer moeten beginnen vinden. Buiten de vrije trap op de paal blijven grote kansen uit.
|
20
|
Maurer knalt naast doel. Genk is opnieuw gewaarschuwd, al ging de bal wel best ver naast.
|
19
|
RWDM prikt terug! Hoewel Genk de wedstrijd goed in handen heeft, moet het blijven opletten.
|
16
|
Oh kan net niet bij een slim balletje van Adedeji-Sternberg, RWDM-doelman Hubert was hem net voor.
|
12
|
Genk zet druk naar voren. Het spel loopt al vlotter dan de afgelopen weken.
|
8
|
Genk domineert in de openingsfase. Een vrije trap van Hrosovsky vliegt tegen de paal!
|
2
|
Karetsas trapt een voorzet in de handen van Hubert. Genk begint scherp.
|
1
|
Heymans knalt meteen op doel en test de vuisten van Hubert!
|
1
|
De bal rolt in Limburg!
|
1
|
KRC Genk - RWDM Brussels: 0-0
|
Bank: Mujaid Sadick Aliu - Yira Collins Sor - Joris Kayembe - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Brent Stevens - Jusef Erabi
Bank: Jacob Montes - Yacouba Barry - Mats Lemmens - Justin Bengui Joao - Pjotr Kestens - Kwasi Poku - Valentin Adamo - Francisco Montoro - Bilal Sanhaji - Tim Bazelmans