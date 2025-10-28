Volg KV Mechelen - Lierse SK live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
|Datum:
|28/10/2025 20:30
|Competitie:
|Beker van België
|Speeldag:
|1/16 Finales
|Stadion:
|Achter de Kazerne
KV Mechelen - Lierse is een interessante affiche in de zestiende finales van de Croky Cup, zeker qua beleving. Beide rivalen geven elkaar voor het eerst in acht jaar partij. KV start uiteraard aan dit streekduel als favoriet, maar Lierse hoopt zijn seizoen op te fleuren met een stunt in de beker.
20:30
Bank: Tommy St. Jago - Massimo Decoene - Xander Van Der Velde - Gora Diouf - Tijn Van Ingelgom - Ian Struyf - Lion Lauberbach - Lovro Golic - Bilal Bafdili
Lierse SK: Kiany Vroman - Jenthe Mertens - Bo De Kerf - Sam Vanderhallen - Pietro Perdichizzi - Wout De Buyser - Victor Daguin - Noam Mayoka-Tika - Dirk Asare - Mauro Lenaerts - Bryan Adinany
Vooraf
Prono KV Mechelen - Lierse SK
KV Mechelen wint
|3-0
(5x)
|2-0
(1x)
|6-0
(1x)
Vergelijking KV Mechelen - Lierse SK
Beker van België
|1/16 Finales
|KV Mechelen
|20:30
|Lierse SK