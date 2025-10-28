Volg KV Mechelen - Lierse SK live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
-
Datum: 28/10/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/16 Finales
Stadion: Achter de Kazerne

KV Mechelen - Lierse is een interessante affiche in de zestiende finales van de Croky Cup, zeker qua beleving. Beide rivalen geven elkaar voor het eerst in acht jaar partij. KV start uiteraard aan dit streekduel als favoriet, maar Lierse hoopt zijn seizoen op te fleuren met een stunt in de beker.

Tijd   20:30 
KV Mechelen (KV Mechelen - Lierse SK)
KV Mechelen: Nacho Miras - Mory Konaté - Redouane Halhal - Jose Marsa - Therence Koudou - Fredrik Hammar - Dikeni Salifou - Bill Antonio - Mathis Servais - Benito Raman - Myron van Brederode
Bank: Tommy St. Jago - Massimo Decoene - Xander Van Der Velde - Gora Diouf - Tijn Van Ingelgom - Ian Struyf - Lion Lauberbach - Lovro Golic - Bilal Bafdili

Lierse SK: Kiany Vroman - Jenthe Mertens - Bo De Kerf - Sam Vanderhallen - Pietro Perdichizzi - Wout De Buyser - Victor Daguin - Noam Mayoka-Tika - Dirk Asare - Mauro Lenaerts - Bryan Adinany
Bank:

Vooraf
