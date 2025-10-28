Anderlecht wint met 2-0 van Ninove en bekert door, maar... veel 'om over te stoefen' hadden ze niet

Anderlecht heeft gedaan wat er verwacht werd: winnen tegen Ninove. Maar wie de match gezien heeft, zal zich grote vragen stellen. De ploeg uit Eerste Amateur maakte het paars-wit een pak moeilijker dan logisch gezien verwacht zou mogen worden. Om niet te zeggen dat het niveau 'dramatisch' was.

De supporters van Anderlecht missen Europees voetbal, zoveel is duidelijk. Op een dinsdagavond voor de 1/16de finales van de Beker van België tegen - met alle respect - het bescheiden Ninove liep het Lotto Park tot de nok toe vol. Er waren tifo's, gezangen, sfeer, een lichtshow,... Zelden gezien hoor.

Geen dominantie van Anderlecht tegen ploeg uit Eerste Amateur

Nu kwam Anderlecht wel na 10 minuten al op voorsprong via Bertaccini na een heel goeie pass van Stroeykens en maakte Huerta er tien minuten later 2-0 van, maar... En da's een grote maar hoor. Het was weeral niet goed hoor. Een ploeg uit Eerste Amateur die tegen - weliswaar een B-ploeg - Anderlecht het toch moeilijk maakte.

Of mag je het normaal vinden dat Ninove toch een vijftal kansjes had. En dat Anderlecht absoluut niet dominant was tegen de amateurvoetballers. Anderlecht had natuurlijk ook wel wat mogelijkheden om de score verder uit te diepen, maar Vazquez heeft zijn vorm de laatste weken op de bank niet echt opgekrikt. Pfff, wat was dat weer?

Er werd naast ons gegrapt: 'Als Ninove echt in de truitjes van Anderlecht had gespeeld, hadden we niet geweten wie wie was'. Een beetje overdreven, maar toch wel pijnlijk om te zien dat het eens grote paars-wit zijn wil niet echt kon opleggen.

Beste kans voor Ninove

De standaard-uitspraak 'er bestaan geen kleine ploegen meer' was in deze toch niet van toepassing, menen we. Het mocht allemaal wat meer zijn. De bankzitters maakten het Hasi alvast niet moeilijker in zijn keuzes.

In de tweede helft had Ninove met Mukandila zelfs de beste kans. Kikkenborg moest zich bewijzen. Anderlecht daarentegen kon amper iets bij elkaar voetballen. Angulo eens voorlangs en Saliba op Van Der Perren, dat was het. Zijn we te negatief? Als u het gezien heeft, zullen de meesten ons wel gelijk geven.

Bijwijlen was het dramatisch. Aan de fans zal het alvast niet gelegen hebben. Die bleven ambiance maken alsof het een Champions League-match was. Maar als ze dit moeten blijven aanzien, zou de sfeer wel eens heel snel kunnen omslaan. Tristesse troef hoor.