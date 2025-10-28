Volg Anderlecht - Ninove live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
-
Datum: 28/10/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/32 Finales
Stadion: Lotto Park

Vanavond om 20u30 staat Anderlecht tegenover Ninove in de Beker van België. Voor Besnik Hasi is het een ideale gelegenheid om enkele vaste waarden rust te gunnen en jong talent te testen.

Tijd   20:30 
live_by
Discussieer live mee! Lees 7 reacties...
Anderlecht (Anderlecht - Ninove)
Anderlecht: Mads Kikkenborg - Killian Sardella - Mihajlo Ilic - Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Yari Verschaeren - César Huerta - Mario Stroeykens - Adriano Bertaccini - Luis Vazquez
Bank: Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic - Nilson Angulo - Colin Coosemans - Marco Kana - Yasin Özcan - Anas Tajaouart - Ali Maamar - Tristan Degreef

Ninove:
Bank:

Anderlecht Anderlecht
Kikkenborg Mads  
Sardella Killian  
Ilic Mihajlo  
Hey Lucas  
Augustinsson Ludwig  
Saliba Nathan-Dylan  
Verschaeren Yari  
Huerta César  
Stroeykens Mario  
Bertaccini Adriano  
Vazquez Luis  
Bank
Camara Ilay  
Cvetkovic Mihajlo  
Angulo Nilson  
Coosemans Colin  
Kana Marco  
Özcan Yasin  
Tajaouart Anas  
Maamar Ali  
Degreef Tristan  
 

Vooraf

LIVE: Hoeveel roteert Besnik Hasi vanavond? Deze jongens mogen tegen Ninove in de basis verwacht worden
LIVE: Hoeveel roteert Besnik Hasi vanavond? Deze jongens mogen tegen Ninove in de basis verwacht worden
Foto: © photonews

Nathan De Cat, Thorgan Hazard en Moussa NDiaye worden aan de kant gehouden, terwijl spelers als Bertaccini en Stroeykens, die tegen Mambourg al invielen, nu vermoedelijk een basisplaats krijgen.

Cédric Hatenboer blijft nog steeds buiten de selectie. De Nederlandse aanwinst zal opnieuw met RSCA Futures spelen, maar lijkt onder Hasi voorlopig geen perspectief te hebben bij het eerste elftal.

Ozcan in de basis

Aan de andere kant krijgt Özcan zijn kans in het hart van de verdediging, terwijl Augustinsson, Yari Verschaeren en Degreef waarschijnlijk ook aan de aftrap verschijnen. Huerta is teruggekeerd van blessure, Llansana blijft nog afwezig.

Een speciaal moment van vanavond is het eerbetoon aan Ali Maamar en Anas Tajouart, de U20-wereldkampioenen uit Marokko. Hasi zette de jonge talenten in de kijker met een cadeau en nam hen op in de wedstrijdselectie.

Ninove trekt met een ruime kern naar het Lotto Park en zal het doen met het team dat eerder verloor van Cercle B. Ongeveer 750 supporters reizen mee om hun ploeg te steunen. Het wordt voor de bezoekers vooral een uitdaging om stand te houden tegen de veel grotere en sterkere Brusselse ploeg.

Prono Anderlecht - Ninove

Anderlecht wint
Populairste
5-0
(2x)		 6-0
(1x)		 3-1
(1x)

Vergelijking Anderlecht - Ninove

13:30

Besnik Hasi staat op een kruispunt. Met slechts 37 op 87 punten uit 29 wedstrijden - goed voor zo'n schrijnend 42,2% - is zijn hernieuwde passage bij Anderlecht verre van o...

16:30

Thierry Hazard, vader van vier voetballende zonen, is al jaren nauw betrokken bij Tubize-Braine. Het clubwerk combineert hij met de begeleiding van zijn kinderen, die stuk ...

18:30

Liefst 900 supporters van Ninove trekken op dinsdagavond naar het Lotto Park voor de wedstrijd tegen RSC Anderlecht. En ook in de thuisvakken zullen mogelijk nog wel een aa...

20:06

Opmerkelijke taferelen in de aanloop naar de bekerwedstrijd tussen Anderlecht en Ninove van vanavond. De bezoekers verschenen in een fluogeel truitje dat opvallend hard lij...

