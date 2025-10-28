LIVE: Hoeveel roteert Besnik Hasi vanavond? Deze jongens mogen tegen Ninove in de basis verwacht worden

Vanavond om 20u30 staat Anderlecht tegenover Ninove in de Beker van België. Voor Besnik Hasi is het een ideale gelegenheid om enkele vaste waarden rust te gunnen en jong talent te testen.

Nathan De Cat, Thorgan Hazard en Moussa NDiaye worden aan de kant gehouden, terwijl spelers als Bertaccini en Stroeykens, die tegen Mambourg al invielen, nu vermoedelijk een basisplaats krijgen.

Cédric Hatenboer blijft nog steeds buiten de selectie. De Nederlandse aanwinst zal opnieuw met RSCA Futures spelen, maar lijkt onder Hasi voorlopig geen perspectief te hebben bij het eerste elftal.

Ozcan in de basis

Aan de andere kant krijgt Özcan zijn kans in het hart van de verdediging, terwijl Augustinsson, Yari Verschaeren en Degreef waarschijnlijk ook aan de aftrap verschijnen. Huerta is teruggekeerd van blessure, Llansana blijft nog afwezig.

Een speciaal moment van vanavond is het eerbetoon aan Ali Maamar en Anas Tajouart, de U20-wereldkampioenen uit Marokko. Hasi zette de jonge talenten in de kijker met een cadeau en nam hen op in de wedstrijdselectie.

Ninove trekt met een ruime kern naar het Lotto Park en zal het doen met het team dat eerder verloor van Cercle B. Ongeveer 750 supporters reizen mee om hun ploeg te steunen. Het wordt voor de bezoekers vooral een uitdaging om stand te houden tegen de veel grotere en sterkere Brusselse ploeg.