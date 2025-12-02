Datum: 02/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: Olympische Stadion (Kiel)

Kan Beerschot als enige overgebleven club uit de Challenger Pro League stunten tegen La Louvière?

Beerschot is de enige overgebleven club uit de Challenger Pro League die het heeft overleefd in de Croky Cup. De nummer 3 uit de Challenger Pro League is niet kansloos tegen La Louvière. Ze trainden zelfs speciaal op strafschoppen om niets aan het toeval over te laten.

Alle live matchen
Tijd   20:30 
Discussieer live mee! Lees 2 reacties...

K Beerschot VA K Beerschot VA
Van La Parra Rajiv  
Haraguchi Genki  
Vula Lamb Luth Arnold  
Van Eenoo Lukas  
Uzun Emre  
Shinton Nick  
Sanusi Ryan  
Plat Brian  
Mbe Soh Loïc  
Jordanov Edisson  
Labie Andres  
Bank
Gies Xavier  
Govaers Milan  
Claes Glenn  
van Himbeeck Axl  
Sabri Guendouz Severin  
Anas Haj Mohamed  
Wright-Philips D'Margio  
Brahic Ensar  
Gyamfi Dennis  
 

La Louvière La Louvière
Pau Maxime  
Maës Owen  
Okou Yllan  
Benavides Dario  
De Schrevel Celestin  
Moussa Fall Pape  
Gueulette Samuel  
Yaya Guindo Mohamed  
Maisonneuve Maxence  
Lutonda Thierry  
Bank
Gillot Nolan  
Beka Beka Alexis  
Peano Marcos Hernán  
Afriyie Jerry  
Ito Joël  
Riou Matthis  
Mendy Oucasse  
Sidibe Sekou  

Prono K Beerschot VA - La Louvière

Gelijk
La Louvière wint
K Beerschot VA K Beerschot VA wint Gelijk La Louvière La Louvière wint
9.09% 18.18% 72.73%
Populairste
1-2
(3x)		 0-1
(2x)		 0-2
(2x)

Vergelijking K Beerschot VA - La Louvière

Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood"

Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood"

15:00 2

De bekerwedstrijden van deze week brengen enkele interessante affiches. Beerschot ontvangt La Louvière, terwijl KV Mechelen het opneemt tegen Charleroi. Analist Patrick Goo...

Beker van België

 1/8 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
K Beerschot VA K Beerschot VA 20:30 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 03/12 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 03/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 03/12 STVV STVV
OH Leuven OH Leuven 03/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 04/12 KV Mechelen KV Mechelen
KRC Genk KRC Genk 04/12 Anderlecht Anderlecht
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved