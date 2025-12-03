Volg Cercle Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
-
Datum: 03/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: Jan Breydel
LIVE Cercle Brugge-KAA Gent: Wie tankt vertrouwen in de beker en stoot door naar de kwartfinale?
Foto: © photonews

KAA Gent gaat in de achtste finales van de Beker van België op bezoek bij Cercle Brugge. Wie stoot door naar de kwartfinale?

Voor Cercle Brugge of KAA Gent zal de Beker van België een welgekomen opsteker betekenen, want in de Belgische competitie loopt het niet zo goed. KAA Gent pakte in september en begin oktober een 12 op 12, maar sinds loopt het minder. 

Slechte reeks van KAA Gent

Na de interlandbreak in oktober kon de ploeg van Ivan Leko maar één van zijn zes wedstrijden winnen en pakte het in totaal maar 5 op 18. De beker zou dus voor een boost van vertrouwen kunnen zorgen bij de Buffalo's. 

Als KAA Gent doorstoot naar de kwartfinale, dan doet het al beter dan vorig seizoen. Toen strandde Gent in de achtste finales tegen Union, het verloor met 3-2. Met Cercle Brugge treft Gent nu een ploeg die nog meer in de problemen zit. 

Cercle Brugge doet nog veel slechter

De Vereniging pakte amper 6 op 33 en kon al sinds 23 augustus niet meer winnen in de competitie. Tussendoor was er wel de nipte 1-0 zege in de beker tegen KV Kortrijk, maar coach Onur Cinel komt dus steeds meer onder druk te staan. 

Als Cercle kan doorstoten naar de kwartfinale, dan zou dat voor het eerst sinds het seizoen 2020/2021 zijn. Toen Cercle in de achtste finale van KV Oostende met 3-1, in kwarfinale verloor de Vereniging met 1-0 van Anderlecht. 

Prono Cercle Brugge - KAA Gent

Cercle Brugge wint
Gelijk
KAA Gent wint
Cercle Brugge wint: 36.36% | Gelijk: 9.09% | KAA Gent wint: 54.55%
36.36% 9.09% 54.55%
Populairste
0-1
0-1 (2x)
2-1 (2x)
(2x)

Vergelijking Cercle Brugge - KAA Gent

Onderlinge duels gewonnen

15
9
28
28/09 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
15/12 19:15 KAA Gent KAA Gent 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/09 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
11/02 19:15 KAA Gent KAA Gent 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
22/10 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
20/05 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
13/05 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 KAA Gent KAA Gent
29/01 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-2 KAA Gent KAA Gent
20/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/10 16:00 KAA Gent KAA Gent 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
03/04 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KAA Gent KAA Gent
26/09 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/03 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/10 16:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 5-2 KAA Gent KAA Gent
01/03 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
01/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/09 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
22/11 20:00 KAA Gent KAA Gent 4-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/07 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 KAA Gent KAA Gent
07/03 01:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-4 KAA Gent KAA Gent
25/10 02:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/02 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
10/11 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KAA Gent KAA Gent
20/05 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/05 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-5 KAA Gent KAA Gent
18/12 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
30/07 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
12/03 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
07/11 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
15/05 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
22/03 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
28/11 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/11 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 KAA Gent KAA Gent
02/08 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 KAA Gent KAA Gent
02/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
05/12 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 KAA Gent KAA Gent
15/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/09 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 KAA Gent KAA Gent
18/03 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
14/10 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
30/01 19:30 KAA Gent KAA Gent 5-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
28/01 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 KAA Gent KAA Gent
21/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
19/08 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KAA Gent KAA Gent
11/04 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
09/04 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
03/11 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
31/10 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
17/04 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/11 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
"Ons seizoen begint pas half september": wat nu begin december, Ivan Leko?

"Ons seizoen begint pas half september": wat nu begin december, Ivan Leko?

06:00

KAA Gent staat iets voorbij halfweg het seizoen op een teleurstellende zevende plaats. De komende weken en maanden moeten de Buffalo's er alles aan doen om de top-6 en de C...

Voorlaatste of niet: Cercle Brugge heeft héél duidelijk doel voor Beker van België tegen Gent

Voorlaatste of niet: Cercle Brugge heeft héél duidelijk doel voor Beker van België tegen Gent

02/12

Cercle Brugge speelde dit weekend gelijk op bezoek bij Zulte Waregem. Met 13 punten uit zestien wedstrijden blijven ze daardoor op de voorlaatste plaats kamperen in de stan...

Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

08:30 3

Woensdagavond neemt Cercle Brugge het in de Beker van België op tegen KAA Gent. Voor Hannes Van der Bruggen blijft dat nog altijd een zeer bijzonder duel. Hij heeft uiteraa...

Beker van België

 1/8 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-2 Standard Standard
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:30 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20:30 STVV STVV
OH Leuven OH Leuven 20:30 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 04/12 KV Mechelen KV Mechelen
KRC Genk KRC Genk 04/12 Anderlecht Anderlecht
