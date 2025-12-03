LIVE Cercle Brugge-KAA Gent: Wie tankt vertrouwen in de beker en stoot door naar de kwartfinale?

KAA Gent gaat in de achtste finales van de Beker van België op bezoek bij Cercle Brugge. Wie stoot door naar de kwartfinale?

Voor Cercle Brugge of KAA Gent zal de Beker van België een welgekomen opsteker betekenen, want in de Belgische competitie loopt het niet zo goed. KAA Gent pakte in september en begin oktober een 12 op 12, maar sinds loopt het minder.

Slechte reeks van KAA Gent

Na de interlandbreak in oktober kon de ploeg van Ivan Leko maar één van zijn zes wedstrijden winnen en pakte het in totaal maar 5 op 18. De beker zou dus voor een boost van vertrouwen kunnen zorgen bij de Buffalo's.

Als KAA Gent doorstoot naar de kwartfinale, dan doet het al beter dan vorig seizoen. Toen strandde Gent in de achtste finales tegen Union, het verloor met 3-2. Met Cercle Brugge treft Gent nu een ploeg die nog meer in de problemen zit.

Cercle Brugge doet nog veel slechter

De Vereniging pakte amper 6 op 33 en kon al sinds 23 augustus niet meer winnen in de competitie. Tussendoor was er wel de nipte 1-0 zege in de beker tegen KV Kortrijk, maar coach Onur Cinel komt dus steeds meer onder druk te staan.

Als Cercle kan doorstoten naar de kwartfinale, dan zou dat voor het eerst sinds het seizoen 2020/2021 zijn. Toen Cercle in de achtste finale van KV Oostende met 3-1, in kwarfinale verloor de Vereniging met 1-0 van Anderlecht.