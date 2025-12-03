Datum: 03/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: Jan Breydel

LIVE Gent trekt met kleine voorsprong de rust in tegen Cercle

KAA Gent gaat in de achtste finales van de Beker van België op bezoek bij Cercle Brugge. Wie stoot door naar de kwartfinale?

Tijd   55' 4" 
Jeroen Deheegher
Scheidsrechter 		Rust


45+2
 De VAR heeft nog even naar het doelpunt gekeken voor mogelijk buitenspel van Kanga, maar de goal telt.
45

Goal 		Doelpunt van Abdelkahar Kadri (Wilfried Kanga)
Daar zijn Kanga en Kadri toch plots. Agyekum wil de bal wegtrappen, maar tegen de rug van Skoras. Kanga kan de bal controleren en legt af voor Kadri. Hij legt de bal mooi weg in de verste hoek, Gent staat weer op voorsprong.
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
44
  Gele kaart voor Flavio Nazinho
De panna van Nazinho bij Samoise mislukt, om de tegenaanval eruit te halen trekt Nazinho zijn tegenstander met twee armen tegen de grond.
41
 Lang heeft het Gentse balbezit niet geduurd, Cercle neemt opnieuw over en houdt Kadri en Kanga goed uit de wedstrijd.
38
 Gent eist nu opnieuw de bal op en gaat weer op zoek naar een voorsprong, Cercle moet achteruit.
35
 Daar is Cercle opnieuw
Adewumi zet zich door op rechts en zet voor, De Vlieger kan de poging van Diaby afblokken.
33

Goal 		Doelpunt van Oluwaseun Adewumi (Ibrahima Diaby)
Na een corner van Cercle blijft de bal hangen in de zestien. Nazinho speelt Adewumi aan, die het twee keer mag proberen. Zijn eerste schot wordt afgeblokt, bij zijn tweede poging wijkt de bal af en gaat binnen.
29
 Ngoura wint het duel van Ito en kan uithalen, Roef haalt de bal uit de onderhoek. De corner levert niet op voor Cercle.
27
 Gandelman laat de 0-2 liggen
Volckaert kopt een corner van Samoise door. Gandelman kan in de kleine rechthoek uithalen, maar trapt naast de bal. Dit had de 0-2 kunnen zijn.
25
 Ngoura naast
Op de linkerkant van de zestien komt spits Ngoura naar binnen en hij viseert de verste paal, de bal gaat een metertje naast.
24
 Voorzet van Nazinho, maar hij bereikt geen ploegmaat en de bal rolt over de achterlijn.
23
 Vrije trap voor Cercle na een overtreding op Diaby, maar echt gevaarlijk wordt het niet in de zestien van Roef.
20
 Agyekum heeft tijd en ruimte om uit te halen, Roef duwt zijn lage schot uit de onderhoek. Ngoura kopt de corner die daaruit volgde naast.
15
 Voorzet van Nazinho op links, Ngoura gaat liggen in de zestien en vraagt om een penalty. Van der Heyden en Ngoura staan na een woordenwisseling neus aan neus, scheidsrechter Letellier moet het brandje blussen.
13
 Na het openingsdoelpunt heeft Gent de bovenhand genomen, Cercle had het moeilijker maar probeert nu toch op te schuiven.
11
 Van der Heyden kopt de 0-1 binnen na vijf minuten
Cercle Brugge - KAA Gent
10
 Stevig luchtduel tussen Skoras en Agyekum. De middenvelder van Cercle kopt tegen de schouder van Skoras en moet even bekomen.
9
 Utkus kopt de corner weg, maar de bal blijft hangen op de helft van Cercle. Er komt opnieuw een schot van buiten de zestien van Volckaert dat afwijkt, de derde corner levert weinig op.
8
 Skoras komt op links naar binnen en haalt uit, Warleson gaat goed plat. Gent krijgt wel een nieuwe corner.
6

Goal 		Doelpunt van Siebe Van Der Heyden (Matisse Samoise)
Het is meteen prijs voor de Buffalo's. Hij wordt helemaal vrijgelaten in de kleine rechthoek en kopt binnen, een droomstart voor de mannen van Ivan Leko.
5
 Volckaert met een schot van buiten de zestien, dat afwijkt op de rug van Jurado. Ook Gent krijgt zo een eerste corner.
3
 Cercle Brugge eist de bal op in de eerste minuten en dwingt ook al een corner af, maar zonder veel gevaar.
1
 Cercle Brugge - KAA Gent: 0-0
20:00
 Bij KAA Gent is Delorge afwezig en hij wordt vervangen door De Vlieger. Paskotsi is dan weer de vervanger van Araujo, die op de bank zit.
19:59
 Met Kakou, Adewumi, Diaby, Jurado en Warleson heeft Cercle-coach Cinel vijf nieuwe namen in de basis gezet.
Cercle Brugge: Hannes Van der Bruggen - Oluwaseun Adewumi - Edgaras Utkus - Warleson - Steve Ngoura - Gary Magnée - Emmanuel Kakou - Heriberto Jurado - Ibrahima Diaby - Flavio Nazinho - Lawrence Agyekum
Bank: Ibrahim Diakite - Erick - Alan Minda - Pieter Gerkens - Maxime Delanghe - Nils De Wilde - Edan Diop - Krys Kouassi - Christiaan Ravych

KAA Gent: Matties Volckaert - Michal Skoras - Matisse Samoise - Davy Roef - Maksim Paskotsi - Wilfried Kanga - Abdelkahar Kadri - Atsuki Ito - Omri Gandelman - Siebe Van Der Heyden - Tibe De Vlieger
Bank: Samuel Kotto - Aimé Omgba - Momodou Sonko - Franck Surdez - Tiago Araujo - Leonardo Da Silva Lopes - Jean-Kevin Duverne - Kjell Peersman - Hyllarion Goore

Cercle Brugge Cercle Brugge
Van der Bruggen Hannes  
Adewumi Oluwaseun  
  • Goals: 1
Utkus Edgaras  
Warleson  
Ngoura Steve  
Magnée Gary  
Kakou Emmanuel  
Jurado Heriberto  
Diaby Ibrahima A  
  • Assists: 1
Nazinho Flavio    
Agyekum Lawrence  
Bank
Diakite Ibrahim  
Erick  
Minda Alan  
Gerkens Pieter  
Delanghe Maxime  
De Wilde Nils  
Diop Edan  
Kouassi Krys  
Ravych Christiaan  
 

KAA Gent KAA Gent
Volckaert Matties  
Skoras Michal  
Samoise Matisse A  
  • Assists: 1
Roef Davy  
Paskotsi Maksim  
Kanga Wilfried A  
  • Assists: 1
Kadri Abdelkahar  
  • Goals: 1
Ito Atsuki  
Gandelman Omri  
Van Der Heyden Siebe  
  • Goals: 1
De Vlieger Tibe  
Bank
Kotto Samuel  
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Surdez Franck  
Araujo Tiago  
Lopes Leonardo Da Silva  
Duverne Jean-Kevin  
Peersman Kjell  
Goore Hyllarion  

Vooraf

LIVE Cercle Brugge-KAA Gent: Wie tankt vertrouwen in de beker en stoot door naar de kwartfinale?
LIVE Cercle Brugge-KAA Gent: Wie tankt vertrouwen in de beker en stoot door naar de kwartfinale?
Foto: © photonews

KAA Gent gaat in de achtste finales van de Beker van België op bezoek bij Cercle Brugge. Wie stoot door naar de kwartfinale?

Voor Cercle Brugge of KAA Gent zal de Beker van België een welgekomen opsteker betekenen, want in de Belgische competitie loopt het niet zo goed. KAA Gent pakte in september en begin oktober een 12 op 12, maar sinds loopt het minder. 

Slechte reeks van KAA Gent

Na de interlandbreak in oktober kon de ploeg van Ivan Leko maar één van zijn zes wedstrijden winnen en pakte het in totaal maar 5 op 18. De beker zou dus voor een boost van vertrouwen kunnen zorgen bij de Buffalo's. 

Als KAA Gent doorstoot naar de kwartfinale, dan doet het al beter dan vorig seizoen. Toen strandde Gent in de achtste finales tegen Union, het verloor met 3-2. Met Cercle Brugge treft Gent nu een ploeg die nog meer in de problemen zit. 

Cercle Brugge doet nog veel slechter

De Vereniging pakte amper 6 op 33 en kon al sinds 23 augustus niet meer winnen in de competitie. Tussendoor was er wel de nipte 1-0 zege in de beker tegen KV Kortrijk, maar coach Onur Cinel komt dus steeds meer onder druk te staan. 

Als Cercle kan doorstoten naar de kwartfinale, dan zou dat voor het eerst sinds het seizoen 2020/2021 zijn. Toen Cercle in de achtste finale van KV Oostende met 3-1, in kwarfinale verloor de Vereniging met 1-0 van Anderlecht. 

