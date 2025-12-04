Datum: 04/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: Stade du Pays de Charleroi

Zondag is er Mechelen - Charleroi, maar vandaag staat in de Beker van België Charleroi - Mechelen op het programma. Bill Antonio krijgt voorin de voorkeur op Benito Raman, ook Mrabti en Hammar zijn nieuw in de basiself. Bij Charleroi komt Ousou terug na een schorsing. Hij vervangt Boukamir.

Alle live matchen
Tijd   20:30 
Discussieer live mee! Lees 1 reacties...

Vooraf
Zondag is er Mechelen - Charleroi, maar vandaag staat in de Beker van België Charleroi - Mechelen op het programma. In de competitie leverde dat twee maanden geleden nog een 0-2 overwinning op voor de troepen van Fred Vanderbiest. Bill Antonio krijgt voorin de voorkeur op Benito Raman, ook Mrabti en Hammar zijn nieuw in de basiself. Bij Charleroi de typeploeg: Ousou komt terug na een schorsing en vervangt Boukamir.

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed  
Nzita Mardochee  
Keita Cheick  
Ousou Aiham  
Blum Lewin  
Camara Etienne  
Titraoui Yacine  
Guiagon Parfait  
Pflücke Patrick  
Bernier Antoine  
Scheidler Aurélien  
Bank
Mbenza Isaac  
Romsaas Jakob Napoleon  
Szymczak Filip  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Boukamir Mehdi  
Khalifi Yassine  
Delavallee Martin  
Boukamir Amine  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho  
Truyf Ian  
Marsa Jose  
St. Jago Tommy  
Konaté Mory  
Mrabti Kerim  
Servais Mathis  
Hammar Fredrik  
van Brederode Myron  
Antonio Bill  
Lauberbach Lion  
Bank
Diouf Gora  
Koudou Therence  
Bafdili Bilal  
Bandé Hassane  
Raman Benito  
Van Ingelgom Tijn  
Zekri Moncef  
Salifou Dikeni  
Decoene Massimo  

Prono Charleroi - KV Mechelen

Charleroi wint
Gelijk
KV Mechelen wint
Charleroi Charleroi wint Gelijk KV Mechelen KV Mechelen wint
61.54% 7.69% 30.77%
Populairste
1-0
(4x)		 2-1
(4x)		 1-2
(2x)

Vergelijking Charleroi - KV Mechelen

Onderlinge duels gewonnen

17
12
21
28/09 18:30 Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
18/05 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Charleroi Charleroi
19/04 18:15 Charleroi Charleroi 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
08/03 18:15 Charleroi Charleroi 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
31/08 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 5-2 Charleroi Charleroi
27/12 20:45 Charleroi Charleroi 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
11/11 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
05/02 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Charleroi Charleroi
12/11 20:45 Charleroi Charleroi 0-5 FF KV Mechelen KV Mechelen
14/05 20:45 Charleroi Charleroi 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
23/04 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
12/03 16:15 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Charleroi Charleroi
26/09 21:00 Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
16/01 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
06/11 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 3-3 Charleroi Charleroi
11/02 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
03/11 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Charleroi Charleroi
24/02 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Charleroi Charleroi
17/11 20:30 Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
20/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
16/09 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
23/04 20:30 Charleroi Charleroi 4-0 KV Mechelen KV Mechelen
16/04 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 Charleroi Charleroi
30/01 20:00 Charleroi Charleroi 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
26/09 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Charleroi Charleroi
31/05 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
28/05 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Charleroi Charleroi
07/02 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Charleroi Charleroi
31/08 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
26/04 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
30/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Charleroi Charleroi
14/03 01:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-3 Charleroi Charleroi
29/10 01:00 Charleroi Charleroi 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
04/05 20:00 Charleroi Charleroi 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
30/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Charleroi Charleroi
17/11 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
28/07 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 4-2 Charleroi Charleroi
22/01 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
06/11 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Charleroi Charleroi
10/05 19:30 Charleroi Charleroi 0-6 KV Mechelen KV Mechelen
12/04 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Charleroi Charleroi
30/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
23/12 20:30 Charleroi Charleroi 2-5 KV Mechelen KV Mechelen
23/09 20:30 Charleroi Charleroi 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
02/05 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Charleroi Charleroi
06/12 20:00 Charleroi Charleroi 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
02/02 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
18/08 20:00 Charleroi Charleroi 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
19/01 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
10/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi

Beker van België

 1/8 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-2 Standard Standard
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-2 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 3-3 STVV STVV
OH Leuven OH Leuven 1-2 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 20:30 KV Mechelen KV Mechelen
KRC Genk KRC Genk 20:30 Anderlecht Anderlecht
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved