Zondag is er Mechelen - Charleroi, maar vandaag staat in de Beker van België Charleroi - Mechelen op het programma. Bill Antonio krijgt voorin de voorkeur op Benito Raman, ook Mrabti en Hammar zijn nieuw in de basiself. Bij Charleroi komt Ousou terug na een schorsing. Hij vervangt Boukamir.
Vooraf
Zondag is er Mechelen - Charleroi, maar vandaag staat in de Beker van België Charleroi - Mechelen op het programma. In de competitie leverde dat twee maanden geleden nog een 0-2 overwinning op voor de troepen van Fred Vanderbiest. Bill Antonio krijgt voorin de voorkeur op Benito Raman, ook Mrabti en Hammar zijn nieuw in de basiself. Bij Charleroi de typeploeg: Ousou komt terug na een schorsing en vervangt Boukamir.
Prono Charleroi - KV Mechelen
Charleroi wint
Gelijk
KV Mechelen wint
|Charleroi wint
|Gelijk
|KV Mechelen wint
|61.54%
|7.69%
|30.77%
|Populairste
|1-0
(4x)
|2-1
(4x)
|1-2
(2x)
Vergelijking Charleroi - KV Mechelen
Onderlinge duels gewonnen
17
12
21