



Vooraf

Zondag is er Mechelen - Charleroi, maar vandaag staat in de Beker van België Charleroi - Mechelen op het programma. In de competitie leverde dat twee maanden geleden nog een 0-2 overwinning op voor de troepen van Fred Vanderbiest. Bill Antonio krijgt voorin de voorkeur op Benito Raman, ook Mrabti en Hammar zijn nieuw in de basiself. Bij Charleroi de typeploeg: Ousou komt terug na een schorsing en vervangt Boukamir.

