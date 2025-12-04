LIVE: Wie breekt de ban in Charleroi - Mechelen?

83

Lion Lauberbach

Hassane Bandé





83

Ian Truyf

Bilal Bafdili





82

Raman valt in en probeert meteen een poging te doen.



81

Gele kaart voor Etienne Camara





80

Bijna Guiagon met de 3-0. Pech is zijn deel.



77

Meteen een antwoord van Van Brederode. Net niet!



77

Patrick Pflücke

Jakob Napoleon Romsaas





75

Bill Antonio

Therence Koudou





75

Kerim Mrabti

Benito Raman





74

Nzita krijgt de 2-0 voorbij Miras. Boeken toe?



74



Doelpunt van Mardochee Nzita (Yacine Titraoui)





72

Het blijft spannend. Mechelen dringt aan.



69

Guiagon met een trapje met de buitenkant, net niet!



67

Gele kaart voor Mardochee Nzita





66

De Mil wordt boos en krijgt zelf geel!



63

Hammar nog eens. Het blijft spannend zo.



60

Aan de overkant is er Scheidler, ook net naast!



57

Hammer met de kopbal, naast.



54

Mechelen moet nu iets verzinnen!



51

Parfait Guiagon stuurt Miras de verkeerde kant uit. Charleroi pp voorsprong.



51



Doelpunt van Parfait Guiagon (Penalty)





50

Gele kaart voor Moncef Zekri





49

Bert Put komt tussen, wel een elfmeter uiteindelijk.



48

Zekri trekt Pflücke neer. Geen elfmeter!



47

Zekri is erin gekomen voor Marsa. Bij de thuisploeg geen wissels.



46

Jose Marsa

Moncef Zekri





46

We zijn er opnieuw aan begonnen!



45+20

En zo gaan we rusten met een teleurstellende 0-0 in Charleroi.



44

We kabbelen nu echt wel richting rust. Veel minuten erbij moeten we ook zeker niet verwachten.



41

Pflucke probeert het dan maar eens met een Olympische corner. Dat raakt ook kant noch wal.



38

En daar is Titraoui opnieuw! Van heel ver, een metertje naast de kruising. Charleroi is wakker!



36

Titraoui met het schot, niet goed weggewerkt en dan is er Bernier met het eerste schot op doel voor Charleroi. Miras pakt.



33

De wedstrijd is steeds meer aan het verzanden in middenveldspel.



30

Titraoui haalt er een corner uit voor Charleroi. Halfuur ver, nog geen goals.



28

Na de wedstrijden van vanavond is er de loting voor de kwartfinales. In Genk scoorde de thuisploeg al, hier voorlopig nog verlengingen - dat heeft zijn impact op het uur waarop zal worden geloot.



25

Ook Charleroi probeert eens iets snel op te zetten, maar dat leidt tot niets.



22

Een iets slordigere fase. De thuisploeg laat Mechelen counteren, maar die verliezen snel de bal.



19

Iedereen kijkt natuurlijk (ook) naar Genk - Anderlecht, maar ook deze wedstrijd heeft zeker zijn waarde tot dusver.



16

Kwartier ver. Wie breekt de ban? Voorlopig een evenwichtige match.



13

En aan de overkant is het Blum met de actie, maar hij vindt de dwarsligger op zijn weg.



10

Lauberbach met een goede actie. De bal ging bijna binnen, maar Blum redt nog van de lijn. De bal was ook al over de achterlijn geweest.



7

Servais probeert het, maar trapt half naast de bal en zo weg kans.



4

Guiagon met een eerste kans(je), maar Miras kan wegduwen. De vlam meteen in de pan, zoveel is duidelijk.



1

Charleroi - KV Mechelen: 0-0





1

De bal rolt in Charleroi!

