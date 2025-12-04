Datum: 04/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: Stade du Pays de Charleroi

LIVE: Wie breekt de ban in Charleroi - Mechelen?

Zondag is er Mechelen - Charleroi, maar vandaag staat in de Beker van België Charleroi - Mechelen op het programma. Bill Antonio krijgt voorin de voorkeur op Benito Raman, ook Mrabti en Hammar zijn nieuw in de basiself. Bij Charleroi komt Ousou terug na een schorsing. Hij vervangt Boukamir.

Tijd   89' 5" 
83
 Vervangen Lion Lauberbach
Ingevallen Hassane Bandé
83
 Vervangen Ian Truyf
Ingevallen Bilal Bafdili
82
 Raman valt in en probeert meteen een poging te doen.
81
  Gele kaart voor Etienne Camara
80
 Bijna Guiagon met de 3-0. Pech is zijn deel.
77
 Meteen een antwoord van Van Brederode. Net niet!
77
 Vervangen Patrick Pflücke
Ingevallen Jakob Napoleon Romsaas
75
 Vervangen Bill Antonio
Ingevallen Therence Koudou
75
 Vervangen Kerim Mrabti
Ingevallen Benito Raman
74
 Nzita krijgt de 2-0 voorbij Miras. Boeken toe?
74

Goal 		Doelpunt van Mardochee Nzita (Yacine Titraoui)
72
 Het blijft spannend. Mechelen dringt aan.
69
 Guiagon met een trapje met de buitenkant, net niet!
67
  Gele kaart voor Mardochee Nzita
66
 De Mil wordt boos en krijgt zelf geel!
63
 Hammar nog eens. Het blijft spannend zo.
60
 Aan de overkant is er Scheidler, ook net naast!
57
 Hammer met de kopbal, naast.
54
 Mechelen moet nu iets verzinnen!
51
 Parfait Guiagon stuurt Miras de verkeerde kant uit. Charleroi pp voorsprong.
51

Goal 		Doelpunt van Parfait Guiagon (Penalty)
50
  Gele kaart voor Moncef Zekri
49
 Bert Put komt tussen, wel een elfmeter uiteindelijk.
48
 Zekri trekt Pflücke neer. Geen elfmeter!
47
 Zekri is erin gekomen voor Marsa. Bij de thuisploeg geen wissels.
46
 Vervangen Jose Marsa
Ingevallen Moncef Zekri
46
 We zijn er opnieuw aan begonnen!
45+20
 En zo gaan we rusten met een teleurstellende 0-0 in Charleroi.


Scheidsrechter 		Rust


44
 We kabbelen nu echt wel richting rust. Veel minuten erbij moeten we ook zeker niet verwachten.
41
 Pflucke probeert het dan maar eens met een Olympische corner. Dat raakt ook kant noch wal.
38
 En daar is Titraoui opnieuw! Van heel ver, een metertje naast de kruising. Charleroi is wakker!
36
 Titraoui met het schot, niet goed weggewerkt en dan is er Bernier met het eerste schot op doel voor Charleroi. Miras pakt.
33
 De wedstrijd is steeds meer aan het verzanden in middenveldspel.
30
 Titraoui haalt er een corner uit voor Charleroi. Halfuur ver, nog geen goals.
28
 Na de wedstrijden van vanavond is er de loting voor de kwartfinales. In Genk scoorde de thuisploeg al, hier voorlopig nog verlengingen - dat heeft zijn impact op het uur waarop zal worden geloot.
25
 Ook Charleroi probeert eens iets snel op te zetten, maar dat leidt tot niets.
22
 Een iets slordigere fase. De thuisploeg laat Mechelen counteren, maar die verliezen snel de bal.
19
 Iedereen kijkt natuurlijk (ook) naar Genk - Anderlecht, maar ook deze wedstrijd heeft zeker zijn waarde tot dusver.
16
 Kwartier ver. Wie breekt de ban? Voorlopig een evenwichtige match.
13
 En aan de overkant is het Blum met de actie, maar hij vindt de dwarsligger op zijn weg.
10
 Lauberbach met een goede actie. De bal ging bijna binnen, maar Blum redt nog van de lijn. De bal was ook al over de achterlijn geweest.
7
 Servais probeert het, maar trapt half naast de bal en zo weg kans.
4
 Guiagon met een eerste kans(je), maar Miras kan wegduwen. De vlam meteen in de pan, zoveel is duidelijk.
1
 Charleroi - KV Mechelen: 0-0
1
 De bal rolt in Charleroi!

Vooraf
Zondag is er Mechelen - Charleroi, maar vandaag staat in de Beker van België Charleroi - Mechelen op het programma. In de competitie leverde dat twee maanden geleden nog een 0-2 overwinning op voor de troepen van Fred Vanderbiest. Bill Antonio krijgt voorin de voorkeur op Benito Raman, ook Mrabti en Hammar zijn nieuw in de basiself. Bij Charleroi de typeploeg: Ousou komt terug na een schorsing en vervangt Boukamir.
Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' -
Nzita Mardochee  90' -
  • Goals: 1
Keita Cheick 90' -
Ousou Aiham 90' -
Blum Lewin 90' -
Camara Etienne   90' -
Titraoui Yacine A 90' -
  • Assists: 1
Guiagon Parfait 90' -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
Pflücke Patrick 77' -
Bernier Antoine 90' -
Scheidler Aurélien 90' -
Bank
Mbenza Isaac 0'  
Romsaas Jakob Napoleon 13' -
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 0'  
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' -
Truyf Ian 83' -
Konaté Mory 90' -
St. Jago Tommy 90' -
Marsa Jose 45' -
Mrabti Kerim 75' -
Hammar Fredrik 90' -
Antonio Bill 75' -
Servais Mathis 90' -
van Brederode Myron 90' -
Lauberbach Lion 83' -
Bank
Diouf Gora 0'  
Koudou Therence 15' -
Bafdili Bilal 7'  
Bandé Hassane 7'  
Raman Benito 15' -
Van Ingelgom Tijn 0'  
Zekri Moncef   45' -
Salifou Dikeni 0'  
Decoene Massimo 0'  

Beker van België

 1/8 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-2 Standard Standard
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-2 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 3-3 STVV STVV
OH Leuven OH Leuven 1-2 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
