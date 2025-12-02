Vanavond staat in Denderleeuw een bijzonder geladen bekermatch op het programma. Exact honderd dagen na zijn verrassende vertrek keert Vincent Euvrard terug naar het Van Roy-stadion, dit keer als coach van Standard.

Het weer wordt grijs en kil, en die sfeer zou wel eens kunnen overeenkomen met het onthaal dat hem te wachten staat. Euvrard leidde op 24 augustus zijn laatste wedstrijd voor Dender, een club waar hij naar eigen zeggen “warme herinneringen” aan overhoudt. Hij bouwde er sterke relaties op en beleefde er zijn eerste seizoen in de hoogste klasse. Toch volgde kort na die nederlaag tegen OHL het verrassende telefoontje van Marc Wilmots.

De daaropvolgende overstap naar Standard sloeg in als een bom bij Dender. Vooral sportief directeur Julien Gorius, die nauw met Euvrard samenwerkte, reageerde teleurgesteld. Hij noemde het vertrek “een totale verrassing”, zeker omdat beiden enkele maanden eerder nog beslist hadden om samen verder te gaan.

Euvrard erkent dat het een relatiebreuk was toen hij naar Standard ging

Euvrard toonde deze week begrip voor die ontgoocheling. Hij benadrukte dat een vertrek altijd emotionele sporen nalaat, maar hoopt dat de tijd de plooien gladstrijkt. “Het is een vorm van een relatiebreuk, maar ik weet dat er ook begrip was binnen de spelersgroep en de clubleiding”, klonk het.

Sportief staat er vanavond veel op het spel. Standard wil zich plaatsen voor de kwartfinales van de Beker van België en heeft na een wisselvallige periode nood aan een statementzege. Voor Euvrard biedt de terugkeer bovendien een kans om zijn project bij Standard extra geloofwaardigheid te geven.

Dender zal dan weer tot op het bot gemotiveerd zijn om zijn ex-coach pijn te doen en een stunt na te jagen voor eigen publiek. De emotionele lading, de sportieve belangen en het weerzien met een voormalig boegbeeld zorgen ervoor dat deze bekermatch alles in zich heeft om een heet avondje voetbal te worden.