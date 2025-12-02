Datum: 02/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: Florent Beeckmanstadion

Tijd   1' 51" 
Johan Walckiers
1

Goal 		Doelpunt van Standard
1
 FCV Dender EH - Standard: 0-0
FCV Dender EH (FCV Dender EH - Standard)
FCV Dender EH: Guillaume Dietsch - Nathan Rodes - Noah Mbamba - Bryan Goncalves - David Hrnčár - Malcolm Viltard - Alireza Jahanbakhsh - Desmond Acquah - Nail Moutha-Sebtaoui - Mohamed Berte - Bruny Nsimba
Bank: Louis Fortin - Luc Marijnissen - David Toshevski - Krzysztof Koton - Roman Kvet - Jordan Attah Kadiri - Kobe Cools - Marsoni Sambu - Fabio Ferraro

Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Ibrahim Karamoko - Josué Homawoo - Nayel Mehssatou - Marco Ilaimaharitra - Mohamed El Hankouri - Casper Nielsen - Tobias Mohr - Timothée NKada - Dennis Ayensa
Bank: Hakim Sahabo - Thomas Henry - Adnane Abid - Leandre Kuavita - Mitongo René - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Ibe Hautekiet - Steeven Assengue

Vooraf

Foto: © photonews

Vanavond staat in Denderleeuw een bijzonder geladen bekermatch op het programma. Exact honderd dagen na zijn verrassende vertrek keert Vincent Euvrard terug naar het Van Roy-stadion, dit keer als coach van Standard.

Het weer wordt grijs en kil, en die sfeer zou wel eens kunnen overeenkomen met het onthaal dat hem te wachten staat. Euvrard leidde op 24 augustus zijn laatste wedstrijd voor Dender, een club waar hij naar eigen zeggen “warme herinneringen” aan overhoudt. Hij bouwde er sterke relaties op en beleefde er zijn eerste seizoen in de hoogste klasse. Toch volgde kort na die nederlaag tegen OHL het verrassende telefoontje van Marc Wilmots.

De daaropvolgende overstap naar Standard sloeg in als een bom bij Dender. Vooral sportief directeur Julien Gorius, die nauw met Euvrard samenwerkte, reageerde teleurgesteld. Hij noemde het vertrek “een totale verrassing”, zeker omdat beiden enkele maanden eerder nog beslist hadden om samen verder te gaan.

Euvrard erkent dat het een relatiebreuk was toen hij naar Standard ging

Euvrard toonde deze week begrip voor die ontgoocheling. Hij benadrukte dat een vertrek altijd emotionele sporen nalaat, maar hoopt dat de tijd de plooien gladstrijkt. “Het is een vorm van een relatiebreuk, maar ik weet dat er ook begrip was binnen de spelersgroep en de clubleiding”, klonk het.

Sportief staat er vanavond veel op het spel. Standard wil zich plaatsen voor de kwartfinales van de Beker van België en heeft na een wisselvallige periode nood aan een statementzege. Voor Euvrard biedt de terugkeer bovendien een kans om zijn project bij Standard extra geloofwaardigheid te geven.

Dender zal dan weer tot op het bot gemotiveerd zijn om zijn ex-coach pijn te doen en een stunt na te jagen voor eigen publiek. De emotionele lading, de sportieve belangen en het weerzien met een voormalig boegbeeld zorgen ervoor dat deze bekermatch alles in zich heeft om een heet avondje voetbal te worden.

