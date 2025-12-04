Volg KRC Genk - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
-
Datum: 04/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: Cegeka Arena
LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?
Foto: © photonews

Donderdagavond worden de laatste achtste finales van de Croky Cup gespeeld, met als absolute topper KRC Genk-Anderlecht. Beide teams verschijnen met duidelijke sterktes én enkele opvallende afwezigen aan de aftrap.

De laatste achtste finales van de Croky Cup worden donderdagavond gespeeld. Op het absolute topaffiche hebben we dan ook tot de laatste minuut moeten wachten.

KRC Genk ontvangt Anderlecht in de Cegeka Arena om 20u30. De Limburgers hebben weinig excuses om geen goede prestatie te leveren. Daan Heymans zal er bij zijn, al had hij na de match tegen OHL wat last.

Anderlecht zonder Kana, Genk mist op de flanken enkele namen

Verder is Zakaria El Ouahdi sinds vorig weekend terug. Hij toonde zich al meteen belangrijk. Enkel Junya Ito, Joris Kayembe en Ken Nkuba zullen er niet bij zijn tegen paars-wit.

Anderlecht maakte zijn selectie op donderdag bekend. De Brusselaars zullen op hun beurt Marco Kana moeten missen. De revelatie van de eerste seizoenshelft bij Anderlecht liep een enkelblessure op tegen Union afgelopen weekend. Hij is vier tot zes weken out.

Verwacht wordt dat Thorsten Fink niet te veel roteert binnen zijn ploeg. Van Crombrugge blijft zeker staan en Oh start als spits.

Sinds 2024 speelden Anderlecht en Genk zeven keer tegen elkaar. De Limburgers wonnen vijf keer, de Brusselaars slechts één keer terwijl er ook eenmaal gelijk werd gespeeld.

Prono KRC Genk - Anderlecht

KRC Genk wint
Gelijk
Anderlecht wint
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk Anderlecht Anderlecht wint
44.44% 22.22% 33.33%
Populairste
2-1
(2x)		 1-2
(1x)		 1-0
(1x)

Vergelijking KRC Genk - Anderlecht

Onderlinge duels gewonnen

26
15
38
14/09 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
25/05 18:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Anderlecht Anderlecht
06/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
22/12 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
17/09 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 KRC Genk KRC Genk
11/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-1 KRC Genk KRC Genk
20/04 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-1 Anderlecht Anderlecht
23/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-1 KRC Genk KRC Genk
03/09 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/04 13:30 KRC Genk KRC Genk 5-2 Anderlecht Anderlecht
21/12 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
13/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 KRC Genk KRC Genk
20/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
29/08 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
15/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
12/05 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
14/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
07/02 18:15 KRC Genk KRC Genk 1-2 Anderlecht Anderlecht
11/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
22/12 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
23/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
16/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
30/03 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 Anderlecht Anderlecht
02/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-1 KRC Genk KRC Genk
15/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
20/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
21/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Anderlecht Anderlecht
21/01 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
22/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-1 KRC Genk KRC Genk
26/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
18/09 14:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Anderlecht Anderlecht
19/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 5-2 Anderlecht Anderlecht
03/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
06/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Anderlecht Anderlecht
13/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
22/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
05/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
11/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-0 KRC Genk KRC Genk
21/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
02/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
10/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
21/07 16:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
12/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 Anderlecht Anderlecht
01/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
02/03 18:00 KRC Genk KRC Genk P1-0 Anderlecht Anderlecht
30/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
23/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-4 Anderlecht Anderlecht
02/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KRC Genk KRC Genk
27/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-4 Anderlecht Anderlecht
14/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-3 KRC Genk KRC Genk
05/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 KRC Genk KRC Genk
02/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
06/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
15/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
04/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
31/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 Anderlecht Anderlecht
14/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
08/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Anderlecht Anderlecht
16/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Anderlecht Anderlecht
19/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
02/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
23/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
14/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 6-0 KRC Genk KRC Genk
11/03 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
28/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
30/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-4 KRC Genk KRC Genk
04/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 KRC Genk KRC Genk
03/02 19:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Anderlecht Anderlecht
28/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 Anderlecht Anderlecht
26/08 19:30 Anderlecht Anderlecht 4-3 KRC Genk KRC Genk
03/04 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-4 Anderlecht Anderlecht
01/04 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
18/01 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Anderlecht Anderlecht
24/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-2 KRC Genk KRC Genk
22/10 19:30 KRC Genk KRC Genk 0-3 Anderlecht Anderlecht
02/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 KRC Genk KRC Genk
06/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
08/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
05/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
Beker van België

 1/8 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-2 Standard Standard
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-2 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 3-3 STVV STVV
OH Leuven OH Leuven 1-2 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 20:30 KV Mechelen KV Mechelen
KRC Genk KRC Genk 20:30 Anderlecht Anderlecht
