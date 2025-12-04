KRC Genk - Anderlecht (Beker van België 2025/2026)

Brandon Morren



90+1

Heynen knalt op een Anderlecht-verdediger.



89

Genk zet druk naar voren. De Limburgers zullen spijt hebben dat ze hun kansen niet afwerkten na de pauze.



86

Gele kaart voor Moussa N'Diaye





82



Doelpunt van Adriano Bertaccini

Daar is de gelijkmaker! Bertaccini is goed gevolgd op een schot van Stroeykens dat Van Crombrugge in zijn voeten duwt. De voormalige STVV-speler geeft paars-wit zo plots weer alle hoop!



80

Ilay Camara

Luis Vazquez





79

Nathan-Dylan Saliba

Ibrahim Kanate





79

Gele kaart voor Yira Collins Sor





78

We stevenen op een droge 1-0 af, tenzij Anderlecht nog met een slotoffensief komt en iets kan forceren.



76

Konstantinos Karetsas

Jarne Steuckers





75

Patrik Hrosovský

Nikolas Sattlberger





73

De bezoekers komen iets dichter bij doel dan voordien. Genk probeert te verzilveren op de counter maar slaagt daar voorlopig ook niet in.



72

Bertaccini kopt naast. Toch een prikje van Anderlecht.



70

Nathan De Cat

Yari Verschaeren





70

Anderlecht heeft ook maar weinig haast, zo lijkt.



61

Anderlecht schreeuwt opnieuw om een strafschop nadat Camara neergaat in het strafschopgebied, maar hier is werkelijk niets aan de hand.



59

Alweer Genk! Anderlecht laat onwaarschijnlijk veel ruimte achteraan. Karetsas knalt eerst op Coosemans, een nieuwe volley van Heymans gaat over doel.



57

Heymans knalt voorlangs! Genk komt veel dichter bij de 2-0 dan Anderlecht bij een gelijkmaker.



56

Daan Heymans krijgt een open schietkans, maar knalt zijn volley in de grond en ziet de bal zo buiten botsen.



55

Een omhaal van Hrosovsky wordt geblokt door een Anderlecht-verdediger.



54

Anderlecht mag de bal wel genoeg hebben van Genk, maar tikt zichzelf wat zot. Het is moeilijk voor de Brusselaars om Van Crombrugge aan het werk te zetten.



51

De Cegeka Arena zit overigens goed vol voor een donderdagavond.



49

Gele kaart voor Nathan-Dylan Saliba





48

Anderlecht wil een strafschop wegens hands. De bal raakt de arm van El Ouahdi, die helemaal wegdraait én zijn arm tegen het lichaam had. Geen penalty dus.



46

Mihajlo Cvetkovic

Mario Stroeykens





46

De bal rolt weer in Genk!



45+20

Stroeykens warmt zich tijdens de rust op. Zou hij erin komen voor Cvetkovic, die nergens te bespeuren was in de eerste 45 minuten?



45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



42

Noah Adedeji-Sternberg

Yira Collins Sor





41

Anderlecht zet wat druk naar voren maar krijgt geen goede kans bij elkaar gespeeld.



38

Adedeji-Sternberg heeft iets gevoeld in de hamstring. Hij wordt verzorgd naast het veld.



30

Coosemans bokst een bal van Adedeji-Sternberg weg. Genk heeft er zin in.



30







28

Daar was de gelijkmaker bijna!

Wauw, hier komt Genk héél goed weg! Thorgan Hazard knalt op aangeven van Bertaccini tegen de onderkant van de lat. Dit nadat Van Crombrugge even hielp door zomaar in te leveren bij Bertaccini.



27

Coosemans trapt de bal zomaar buiten, terwijl zijn ploeg in balbezit was. Het draait voorlopig langs geen kanten bij Anderlecht.



23



Doelpunt van Konstantinos Karetsas (Noah Adedeji-Sternberg)

Daar is het openingsdoelpunt! Karetsas haalt uit vanop de rand van het strafschopgebied en klopt Coosemans! De bal lijkt nog wel af te wijken op het hoofd van Sardella. Krijgt paars-wit de zaken snel weer op orde?



21

Oh probeert het plots met een schot vanop meer dan 30 meter. Coosemans heeft er uiteraard geen problemen mee.



17

Ludwig Augustinsson

Moussa N'Diaye





16

Daar is Genk weer! Oh knalt net naast al leek er offside mee gemoeid te zijn.



12

Augustinsson gaat erbij liggen. Hopelijk voor hem en Anderlecht is het niets te erg. De flankverdediger wordt op het veld verzorgd.



6

De eerste corner is voor de thuisploeg na een afgeweken bal van Adedeji-Sternberg. Karetsas schildert het leer op het hoofd van Heynen die niet zo ver naast kopt.



4

Adedeji-Sternberg wurmt zich een eerste keer door de Brusselse defensie. Hij zet een speler of drie á vier in de wind en schiet dan naast doel. Anderlecht is gewaarschuwd.



1

De bal rolt in Genk!



1

KRC Genk - Anderlecht: 0-0



