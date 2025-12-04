Datum: 04/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: Cegeka Arena

KRC Genk - Anderlecht (Beker van België 2025/2026)

Wedstrijd van 1/8 Finales uit de Beker van België 2025/2026 tussen KRC Genk en Anderlecht.

Datum: 04/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: Cegeka Arena

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' -
El Ouahdi Zakaria 90' -
Smets Matte 90' -
Sadick Aliu Mujaid 90' -
Palacios Adrian 90' -
Hrosovský Patrik 75' -
Heynen Bryan 90' -
Karetsas Konstantinos 76' -
  • Goals: 1
Heymans Daan 90' -
Adedeji-Sternberg Noah A 42' -
  • Assists: 1
Oh Hyun-Gyu 90' -
Bank
Steuckers Jarne 14' -
Sor Yira Collins   48' -
Medina Yaimar 0'  
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 15' -
Lawal Tobias 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Erabi Jusef 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' -
Camara Ilay 80' -
Hey Lucas 90' -
Sardella Killian 90' -
Augustinsson Ludwig 16' -
Saliba Nathan-Dylan   79' -
De Cat Nathan 70' -
Bertaccini Adriano 90' -
  • Goals: 1
Hazard Thorgan 90' -
Angulo Nilson 90' -
Cvetkovic Mihajlo 45' -
Bank
N'Diaye Moussa   74' -
Verschaeren Yari 20' -
Ilic Mihajlo 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 10' -
Llansana Enric 0'  
Stroeykens Mario 45' -
Imbrechts Joachim 0'  
Maamar Ali 0'  
Degreef Tristan 0'  
Kanate Ibrahim 11' -

Live

Brandon Morren
Discussieer live mee! Lees 95 reacties...


Scheidsrechter 		Einde
Wat vond je van de match? Laat het weten in de Reacties.
90+1
 Heynen knalt op een Anderlecht-verdediger.
89
 Genk zet druk naar voren. De Limburgers zullen spijt hebben dat ze hun kansen niet afwerkten na de pauze.
86
  Gele kaart voor Moussa N'Diaye
82

Goal 		Doelpunt van Adriano Bertaccini
Daar is de gelijkmaker! Bertaccini is goed gevolgd op een schot van Stroeykens dat Van Crombrugge in zijn voeten duwt. De voormalige STVV-speler geeft paars-wit zo plots weer alle hoop!
80
 Vervangen Ilay Camara
Ingevallen Luis Vazquez
79
 Vervangen Nathan-Dylan Saliba
Ingevallen Ibrahim Kanate
79
  Gele kaart voor Yira Collins Sor
78
 We stevenen op een droge 1-0 af, tenzij Anderlecht nog met een slotoffensief komt en iets kan forceren.
76
 Vervangen Konstantinos Karetsas
Ingevallen Jarne Steuckers
75
 Vervangen Patrik Hrosovský
Ingevallen Nikolas Sattlberger
73
 De bezoekers komen iets dichter bij doel dan voordien. Genk probeert te verzilveren op de counter maar slaagt daar voorlopig ook niet in.
72
 Bertaccini kopt naast. Toch een prikje van Anderlecht.
70
 Vervangen Nathan De Cat
Ingevallen Yari Verschaeren
70
 Anderlecht heeft ook maar weinig haast, zo lijkt.
61
 Anderlecht schreeuwt opnieuw om een strafschop nadat Camara neergaat in het strafschopgebied, maar hier is werkelijk niets aan de hand.
59
 Alweer Genk! Anderlecht laat onwaarschijnlijk veel ruimte achteraan. Karetsas knalt eerst op Coosemans, een nieuwe volley van Heymans gaat over doel.
57
 Heymans knalt voorlangs! Genk komt veel dichter bij de 2-0 dan Anderlecht bij een gelijkmaker.
56
 Daan Heymans krijgt een open schietkans, maar knalt zijn volley in de grond en ziet de bal zo buiten botsen.
55
 Een omhaal van Hrosovsky wordt geblokt door een Anderlecht-verdediger.
54
 Anderlecht mag de bal wel genoeg hebben van Genk, maar tikt zichzelf wat zot. Het is moeilijk voor de Brusselaars om Van Crombrugge aan het werk te zetten.
51
 De Cegeka Arena zit overigens goed vol voor een donderdagavond.
49
  Gele kaart voor Nathan-Dylan Saliba
48
 Anderlecht wil een strafschop wegens hands. De bal raakt de arm van El Ouahdi, die helemaal wegdraait én zijn arm tegen het lichaam had. Geen penalty dus.
46
 Vervangen Mihajlo Cvetkovic
Ingevallen Mario Stroeykens
46
 De bal rolt weer in Genk!
45+20
 Stroeykens warmt zich tijdens de rust op. Zou hij erin komen voor Cvetkovic, die nergens te bespeuren was in de eerste 45 minuten?


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
42
 Vervangen Noah Adedeji-Sternberg
Ingevallen Yira Collins Sor
41
 Anderlecht zet wat druk naar voren maar krijgt geen goede kans bij elkaar gespeeld.
38
 Adedeji-Sternberg heeft iets gevoeld in de hamstring. Hij wordt verzorgd naast het veld.
30
 Coosemans bokst een bal van Adedeji-Sternberg weg. Genk heeft er zin in.
30
KRC Genk - Anderlecht
28
 Daar was de gelijkmaker bijna!
Wauw, hier komt Genk héél goed weg! Thorgan Hazard knalt op aangeven van Bertaccini tegen de onderkant van de lat. Dit nadat Van Crombrugge even hielp door zomaar in te leveren bij Bertaccini.
27
 Coosemans trapt de bal zomaar buiten, terwijl zijn ploeg in balbezit was. Het draait voorlopig langs geen kanten bij Anderlecht.
23

Goal 		Doelpunt van Konstantinos Karetsas (Noah Adedeji-Sternberg)
Daar is het openingsdoelpunt! Karetsas haalt uit vanop de rand van het strafschopgebied en klopt Coosemans! De bal lijkt nog wel af te wijken op het hoofd van Sardella. Krijgt paars-wit de zaken snel weer op orde?
21
 Oh probeert het plots met een schot vanop meer dan 30 meter. Coosemans heeft er uiteraard geen problemen mee.
17
 Vervangen Ludwig Augustinsson
Ingevallen Moussa N'Diaye
16
 Daar is Genk weer! Oh knalt net naast al leek er offside mee gemoeid te zijn.
12
 Augustinsson gaat erbij liggen. Hopelijk voor hem en Anderlecht is het niets te erg. De flankverdediger wordt op het veld verzorgd.
6
 De eerste corner is voor de thuisploeg na een afgeweken bal van Adedeji-Sternberg. Karetsas schildert het leer op het hoofd van Heynen die niet zo ver naast kopt.
4
 Adedeji-Sternberg wurmt zich een eerste keer door de Brusselse defensie. Hij zet een speler of drie á vier in de wind en schiet dan naast doel. Anderlecht is gewaarschuwd.
1
 De bal rolt in Genk!
1
 KRC Genk - Anderlecht: 0-0


KRC Genk (KRC Genk - Anderlecht)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Adrian Palacios - Patrik Hrosovský - Bryan Heynen - Konstantinos Karetsas - Daan Heymans - Noah Adedeji-Sternberg - Hyun-Gyu Oh
Bank: Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Nikolas Sattlberger - Tobias Lawal - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Josue Ndenge Kongolo - Jusef Erabi

Anderlecht (KRC Genk - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Lucas Hey - Killian Sardella - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Adriano Bertaccini - Thorgan Hazard - Nilson Angulo - Mihajlo Cvetkovic
Bank: Moussa N'Diaye - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Enric Llansana - Mario Stroeykens - Joachim Imbrechts - Ali Maamar - Tristan Degreef - Ibrahim Kanate
Anderlecht en Hasi krijgen zware domper te verwerken in bekerkraker tegen KRC Genk

Anderlecht en Hasi krijgen zware domper te verwerken in bekerkraker tegen KRC Genk

20:52

Anderlecht begon met een zware domper aan de wedstrijd tegen Genk. Na nog geen kwartier spelen zag paars-wit Ludwig Augustinsson geblesseerd uitvallen.
KRC Genk deelt in de klappen: sterkhouder noodgedwongen naar de kant

KRC Genk deelt in de klappen: sterkhouder noodgedwongen naar de kant

21:40

KRC Genk ontvangt vanavond RSC Anderlecht in de achtste finales van de Croky Cup. De topper eiste al verschillende slachtoffers.

Vooraf

LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

14:10

Donderdagavond worden de laatste achtste finales van de Croky Cup gespeeld, met als absolute topper KRC Genk-Anderlecht. Beide teams verschijnen met duidelijke sterktes én ...

Beker van België

 1/8 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-2 Standard Standard
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-2 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 3-3 STVV STVV
OH Leuven OH Leuven 1-2 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved