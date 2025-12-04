Donderdagavond worden de laatste achtste finales van de Croky Cup gespeeld, met als absolute topper KRC Genk-Anderlecht. Beide teams verschijnen met duidelijke sterktes én enkele opvallende afwezigen aan de aftrap.

De laatste achtste finales van de Croky Cup worden donderdagavond gespeeld. Op het absolute topaffiche hebben we dan ook tot de laatste minuut moeten wachten.

KRC Genk ontvangt Anderlecht in de Cegeka Arena om 20u30. De Limburgers hebben weinig excuses om geen goede prestatie te leveren. Daan Heymans zal er bij zijn, al had hij na de match tegen OHL wat last.

Anderlecht zonder Kana, Genk mist op de flanken enkele namen

Verder is Zakaria El Ouahdi sinds vorig weekend terug. Hij toonde zich al meteen belangrijk. Enkel Junya Ito, Joris Kayembe en Ken Nkuba zullen er niet bij zijn tegen paars-wit.

Anderlecht maakte zijn selectie op donderdag bekend. De Brusselaars zullen op hun beurt Marco Kana moeten missen. De revelatie van de eerste seizoenshelft bij Anderlecht liep een enkelblessure op tegen Union afgelopen weekend. Hij is vier tot zes weken out.

Verwacht wordt dat Thorsten Fink niet te veel roteert binnen zijn ploeg. Van Crombrugge blijft zeker staan en Oh start als spits.

Sinds 2024 speelden Anderlecht en Genk zeven keer tegen elkaar. De Limburgers wonnen vijf keer, de Brusselaars slechts één keer terwijl er ook eenmaal gelijk werd gespeeld.