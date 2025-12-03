Er staan vanavond weer enkele bekermatchen op het menu: zo trekt Club Brugge naar Leuven en dat doet het onder enige spanning. Derde keeper Dani van den Heuvel verdedigt het Brugse doel.

Het is al wat geweest met de keepers van Club Brugge. Begin dit seizoen was er het rotatiesysteem tussen Jackers en Mignolet. Eerst viel Mignolet uit. Toen die stilaan weer fit was, blesseerde Jackers zich jammerlijk in de slotminuten van een Champions League-match. Inmiddels is Mignolet weer op de sukkel. Enter Dani van den Heuvel.

De 22-jarige Nederlander zal pakweg een week geleden niet hebben kunnen vermoeden dat hij zou moeten invallen tegen Antwerp en starten in de beker tegen OHL. Met een penaltysave deed hij alvast geen slechte intrede. Ondanks dat Club Brugge beroep moet doen op zijn derde doelman, lijkt daar niet het grootste probleem te liggen.

Club lijkt afhankelijk van Tzolis

Gek genoeg is Club Brugge de laatste weken een moeizaam scorende ploeg. De buitenwereld plaatst steeds meer twijfels bij de capaciteiten van spitsen Tresoldi en Vermant. Blauw-zwart lijkt op aanvallend vlak sterk afhankelijk van Tzolis en zelfs Vanaken heeft in de competitie minder invloed dan zijn kwaliteiten zouden doen vermoeden.

Het woord crisis in de mond nemen is misschien wat overdreven, maar een bekerkwalificatie zou zeker en vast helpen. Of laat ons het omgekeerd zeggen: een uitschakeling zou een crisis dichterbij brengen. Club gaat dus op zoek naar doelpunten tegen een OHL dat de jongste weken spannende matchen afwerkt. De ploeg van Felice Mazzu verloor of won in zijn laatste drie opdrachten telkens met het kleinste verschil.

Behoorlijk wat geblesseerden bij OHL en Club

De trainer van OHL zit nog met een lange waslijst aan geblesseerden. Schrijvers, Kaya, Vlietinck, Damjanic, Souanga en Akimoto moeten allen verstek geven. Naast Jackers liggen Audoor, Reis en Sabbe nog in de Brugse lappenmand. Volg OH Leuven - Club Brugge vanavond vanaf 20u30 op VOETBALKRANT.COM!