Datum: 03/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: King Power at Den Dreef

Club Brugge vat na de uitschuiver tegen Antwerp het bekerduel in Leuven aan onder spanning. Club moet zich kwalificeren voor de laatste acht. Hayen kiest naast keeper Van den Heuvel onder andere voor Siquet, Stankovic en Vetlesen. Bij thuisploeg OHL zijn er zelfs liefst zeven wijzigingen.

Tijd   Rust 
Kevin Vanbuggenhout
Scheidsrechter 		Rust


45+1
 Ominami kopt recht in de handen van Van den Heuvel.
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
42
 Kaba ziet Van den Heuvel even zijn doel uit staan en schiet dan maar van aan de middenlijn. Dit was wel héél opportunistisch. Zijn poging hobbelt overigens naast.
39
 Toch even paniek in de Brugse tent na een harde voorzet van Kaba en een hoekschop van Maziz. Het loopt telkens goed af voor de bezoekers.
37
 Even wat hinder bij Mechele, maar er kan toch weer verder gespeeld worden.
33

Goal 		Doelpunt van Hugo Vetlesen
Club doet de netten weer trillen en deze keer zal het doelpunt wellicht wel tellen. OHL geeft voor zijn zestien even wat te veel ruimte weg, Vetlesen schiet knap in de linkerhoek binnen.
29
 Dat losbarsten moet u toch met een korrel zout nemen. Het is wel zo dat beide ploegen nu al konden dreigen, maar beide defensies houden ook nog altijd stand.
25
 Bij een paar Brugse schoten staat er een tegenstander of medespeler in de weg. Deze match lijkt stilaan wel los te barsten.
21
 Eerste Leuvens gevaar
Nu wat moeilijker werk voor Van den Heuvel: hij moet tussenkomen op een verraderlijke voorzet. Het is nog niet gedaan, want Mijatovic kan aanleggen. Het schot gaat via een Club-verdediger nipt naast. De hoekschop levert niets op.
21
 Pletinckx wint op een diepe vrijschop het luchtduel, maar meer zit er niet in. Zijn kopbal gaat wel richting doel, Van den Heuvel gaat plat.
19
 Club Brugge speelt een hoekschop slim uit, maar het schot van Seys gaat hoog over.
15
 Doelpunt afgekeurd
Pech voor Club Brugge: de VAR heeft buitenspel gezien, geen 0-1 dus. Het is Siquet die buitenspel stond.
14
 De VAR kijkt nog of het geen buitenspel is...
13
 Doelpunt van Christos Tzolis
Dit zal Club goed doen: het heeft een vroege voorsprong beet. Club combineert tot in de zestien van OHL. Tzolis vindt een gaatje en plaatst de 0-1 mooi in de linkerhoek.
10
 OHL zoekt diepgang langs links, maar Ominami kan niet bereikt worden. Vooraf was het overigens de vraag wie bij Leuven als linkerwingback zou acteren. Verlinden neemt die taak op zich.
8
 Een kopbal van Mechele op hoekschop gaat naast.
4
 Een eerste goede aanval van Club. Vetlesen is het eindstation maar kan het leer slechts matig onder controle houden. De bal is zo voor OHL-doelman Prévot.
1
 Club Brugge trapt deze achtste finale op gang. De bezoekers spelen in het wit, OHL in een speciaal uitgegeven derde tenue.
1
 OH Leuven - Club Brugge: 0-0
20:22
 Welkom vanuit het King Power at Den Dreef Stadion. Krijgen we vanavond nog eens een vlot scorend Club Brugge te zien? We gaan het samen met u in de gaten houden. Alvast bedankt om de bekerwedstrijd OHL - Club Brugge samen met ons te volgen.
OH Leuven (OH Leuven - Club Brugge)
OH Leuven: Maxence Andre Prévôt - Óscar Gil Regaño - Ewoud Pletinckx - Noë Dussenne - Takuma Ominami - Thibaud Verlinden - Youssef Maziz - Lukasz Lakomy - Wouter George - Jovan Mijatovic - Sory Kaba
Bank: Theo Radelet - Tobe Leysen - Birger Verstraete - Abdoul Karim Traoré - Casper Terho - Henok Teklab - Chukwubuikem Ikwuemesi - Mathieu Maertens - Roggerio Nyakossi - Davis Opoku

Club Brugge (OH Leuven - Club Brugge)
Club Brugge: Dani van den Heuvel - Hugo Siquet - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Hans Vanaken - Raphael Onyedika - Hugo Vetlesen - Aleksandar Stankovic - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi
Bank: Carlos Forbs - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Axl De Corte - Argus Vanden Driessche - Samuel Gomez - Shandre Campbell

Vooraf
Er staan vanavond weer enkele bekermatchen op het menu: zo trekt Club Brugge naar Leuven en dat doet het onder enige spanning. Derde keeper Dani van den Heuvel verdedigt het Brugse doel.

Het is al wat geweest met de keepers van Club Brugge. Begin dit seizoen was er het rotatiesysteem tussen Jackers en Mignolet. Eerst viel Mignolet uit. Toen die stilaan weer fit was, blesseerde Jackers zich jammerlijk in de slotminuten van een Champions League-match. Inmiddels is Mignolet weer op de sukkel. Enter Dani van den Heuvel.

De 22-jarige Nederlander zal pakweg een week geleden niet hebben kunnen vermoeden dat hij zou moeten invallen tegen Antwerp en starten in de beker tegen OHL. Met een penaltysave deed hij alvast geen slechte intrede. Ondanks dat Club Brugge beroep moet doen op zijn derde doelman, lijkt daar niet het grootste probleem te liggen.

Club lijkt afhankelijk van Tzolis

Gek genoeg is Club Brugge de laatste weken een moeizaam scorende ploeg. De buitenwereld plaatst steeds meer twijfels bij de capaciteiten van spitsen Tresoldi en Vermant. Blauw-zwart lijkt op aanvallend vlak sterk afhankelijk van Tzolis en zelfs Vanaken heeft in de competitie minder invloed dan zijn kwaliteiten zouden doen vermoeden.

Het woord crisis in de mond nemen is misschien wat overdreven, maar een bekerkwalificatie zou zeker en vast helpen. Of laat ons het omgekeerd zeggen: een uitschakeling zou een crisis dichterbij brengen. Club gaat dus op zoek naar doelpunten tegen een OHL dat de jongste weken spannende matchen afwerkt. De ploeg van Felice Mazzu verloor of won in zijn laatste drie opdrachten telkens met het kleinste verschil.

Behoorlijk wat geblesseerden bij OHL en Club 

De trainer van OHL zit nog met een lange waslijst aan geblesseerden. Schrijvers, Kaya, Vlietinck, Damjanic, Souanga en Akimoto moeten allen verstek geven. Naast Jackers liggen Audoor, Reis en Sabbe nog in de Brugse lappenmand. Volg OH Leuven - Club Brugge vanavond vanaf 20u30 op VOETBALKRANT.COM!

