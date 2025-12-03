Datum: 03/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: Joseph Marien stadion

LIVE: Zwak Union heeft veel werk tijdens de rust!

Union neemt het woensdagavond in de Beker op tegen Zulte Waregem. De Brusselaars voeren zes wissels door: Chambaere, Patris, Rasmussen, Schoofs, Leysen en Rodriguez komen in de basis. Vandenbroeck kiest voor maar liefst zeven nieuwe namen, Jelle Vossen mag ook starten.

Tijd   Rust 
Scheidsrechter 		Rust


40
 Opnieuw bereikt een voorzet niemand. Union lijkt er wat moedeloos van te worden.
38
 Zulte Waregem geraakt aan de overkant, maar kan geen waardige doelpoging creëren.
35
 De Brusselaars voeren de druk op maar geraken er écht niet door. Voorlopig valt er weinig te noteren. Essevee hoeft niet te drukken en Union krijgt weinig tot niets klaargespeeld.
28
 De Brusselaars ogen inspiratieloos. Op deze manier gaat de thuisploeg geen doelpunt maken vanavond.
24
 Union heeft het heel moeilijk en Essevee houdt stand, zonder spektakel.
24
Union SG - Zulte Waregem
20
 Er worden veel duels uitgevochten maar Union komt er voorlopig niet uit.
14

Goal 		Doelpunt van Serxho Ujka (Anton Tanghe)
Een corner wordt verlengd in het strafschopgebied en een alerte Ujka kan hem binnentikken! Union meteen in de problemen.
13
 Een voorzet kan Vossen net niet bereiken!
11
 De wedstrijd begint heel rustig. Beide ploegen komen eens piepen aan het doel van de tegenstander, zonder gevaarlijk te zijn.
3
 Een zwak schot van Rasmussen gaat naast doel. Deze telt nog niet echt als waarschuwing.
1
 We zijn eraan begonnen in het Dudenpark!
1
 Union SG - Zulte Waregem: 0-0

Union SG Union SG
Chambaere Vic  
Mac Allister Kevin  
Burgess Christian  
Leysen Fedde  
Patris Louis  
Rasmussen Mathias  
Zorgane Adem  
Khalaili Anan  
Schoofs Rob  
Florucz Raul  
Rodriguez Kevin  
Bank
Barry Mamadou Thierno  
Van de Perre Kamiel  
Ait El Hadj Anouar  
David Promise  
Kavlashvili Giorgi  
François Guillaume  
Giger Marc  
Niang Ousseynou  
Boufal Sofiane  
Sykes Ross  
Scherpen Kjell  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Claes Thomas  
Gabriel Brent  
Gavriel Stavros  
Kiilerich Jakob  
Lemoine Laurent  
Nnadi Tochukvu  
Vossen Jelle  
Ujka Serxho  
  • Goals: 1
Tanghe Anton A  
  • Assists: 1
Soglo Emran  
Paugain Wilguens  
Bank
Bostyn Louis  
Lofolomo Enrique  
Mituljikic Nikola  
Ementa Anosike  
Nyssen Benoit  
Hedl Tobias  
Opoku Joseph  
Erenbjerg Jeppe  
Ake Marley  
Cappelle Yannick  
David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken

David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken

07:40 6

Union SG wil zich na de pijnlijke nederlaag in de Brusselse derby herpakken in de beker tegen Zulte Waregem. Coach David Hubert blikte nog eens terug op wat er volgens hem ...

Beker van België

 1/8 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-2 Standard Standard
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 2-2 STVV STVV
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 04/12 KV Mechelen KV Mechelen
KRC Genk KRC Genk 04/12 Anderlecht Anderlecht
