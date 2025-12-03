LIVE: Zwak Union heeft veel werk tijdens de rust!

40

Opnieuw bereikt een voorzet niemand. Union lijkt er wat moedeloos van te worden.



38

Zulte Waregem geraakt aan de overkant, maar kan geen waardige doelpoging creëren.



35

De Brusselaars voeren de druk op maar geraken er écht niet door. Voorlopig valt er weinig te noteren. Essevee hoeft niet te drukken en Union krijgt weinig tot niets klaargespeeld.



28

De Brusselaars ogen inspiratieloos. Op deze manier gaat de thuisploeg geen doelpunt maken vanavond.



24

Union heeft het heel moeilijk en Essevee houdt stand, zonder spektakel.



24







20

Er worden veel duels uitgevochten maar Union komt er voorlopig niet uit.



14



Doelpunt van Serxho Ujka (Anton Tanghe)

Een corner wordt verlengd in het strafschopgebied en een alerte Ujka kan hem binnentikken! Union meteen in de problemen.



13

Een voorzet kan Vossen net niet bereiken!



11

De wedstrijd begint heel rustig. Beide ploegen komen eens piepen aan het doel van de tegenstander, zonder gevaarlijk te zijn.



3

Een zwak schot van Rasmussen gaat naast doel. Deze telt nog niet echt als waarschuwing.



1

We zijn eraan begonnen in het Dudenpark!

