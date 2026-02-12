Datum: 12/02/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Halve Finales (T)
Stadion: Bosuil

LIVE: Alles te herdoen... Anderlecht heeft al gescoord

Vanavond staat er op de Bosuil een bijzonder geladen bekeravond op het programma. Antwerp en Anderlecht vechten er voor een plaats in de finale van de Croky Cup. Voor paars-wit kan het een kans zijn om een rampzalige periode om te buigen, voor Antwerp ligt de finale binnen handbereik.

Tijd   5' 22" 
Johan Walckiers vanuit de Bosuil
5
  Gele kaart voor Gyrano Kerk
4
 Kerk gaf Bertaccini een duw. Dat levert hem meteen geel op.
3
 Het spel zit al op de wagen. Er is een opstootje en er ligt er eentje van Anderlecht op de grond.
2
 Kana, Sardella en Stroeykens zitten naast ons op de perstribune. De drie sprongen een gat in de lucht toen Anderlecht scoorde.
1

Goal 		Doelpunt van Nathan-Dylan Saliba (Nathan De Cat)
Een vloeiende counter via Verschaeren, Bertaccini, Hazard en De Cat die voorzet. Saliba staat helemaal alleen om binnen te koppen.
1
 Antwerp - Anderlecht: 0-0

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Van Den Bosch Zeno  
Kouyaté Kiki  
Tsunashima Yuto  
Verstraeten Andreas  
Somers Thibo  
Praet Dennis  
Dierckx Xander  
Scott Christopher  
Kerk Gyrano    
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Janssen Vincent  
Bank
Foulon Daam  
Al-Sahafi Marwan  
Babadi Isaac  
Valencia Anthony  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Bijl Glenn  
Hamdaoui Youssef  
Vandeplas Gerard  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Camara Ilay  
Hey Lucas  
Diarra Moussa  
Maamar Ali  
Verschaeren Yari  
Saliba Nathan-Dylan  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
De Cat Nathan A  
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
Degreef Tristan  
Bertaccini Adriano  
Hazard Thorgan  
  • Schoten op doel: 1/1
Bank
Imbrechts Joachim  
Angely Mathys  
Augustinsson Ludwig  
Cvetkovic Mihajlo  
Sikan Danylo  
Ilic Mihajlo  
Dao Elyess  
Llansana Enric  
Heekeren Justin  
Kanate Ibrahim  

Vooraf

LIVE: Duwt Antwerp zinkend schip van Anderlecht helemaal onder water?
Foto: © photonews

Vanavond staat er op de Bosuil een bijzonder geladen bekeravond op het programma. Antwerp en Anderlecht vechten er voor een plaats in de finale van de Croky Cup. Voor paars-wit kan het een kans zijn om een rampzalige periode om te buigen, voor Antwerp ligt de finale binnen handbereik.

Anderlecht trekt met een duidelijk doel naar Antwerpen: de 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd wegwerken. De Brusselaars zitten al weken in een pijnlijke situatie en wachten al een tijd op een nieuwe overwinning. De beker is daardoor meer dan ooit een mogelijke reddingsboei.

De situatie bij Anderlecht blijft intussen woelig. Trainerswissels en tegenvallende resultaten zorgden voor onrust, waardoor interimcoach Jérémy Taravel nu de groep moet klaarstomen voor deze cruciale clash. Binnen de club probeert men vooral rust te creëren en de focus volledig op de wedstrijd te leggen.

Antwerp is een echte bekerploeg, laatste winst Anderlecht dateert al van 2008

Sportief staat er veel op het spel. Anderlecht kan zich bij winst opnieuw opmaken voor een bekerfinale en zo uitzicht houden op een eerste trofee in jaren. De laatste eindzege dateert al van 2008, terwijl er nadien nog meerdere finales verloren gingen.

Antwerp wil op zijn beurt bevestigen dat het de voorbije seizoenen een echte bekerploeg is geworden. De Great Old haalde recent al vaker de eindstrijd en weet wat er nodig is om zo’n knock-outduel naar zich toe te trekken. Met het thuisvoordeel op de Bosuil heeft het bovendien een extra troef in handen.

De inzet is dus duidelijk: een ticket voor de finale en een broodnodige opsteker voor de winnaar. Voor Anderlecht kan het een kantelpunt worden in een moeilijk seizoen, terwijl Antwerp zijn ambities kracht kan bijzetten.

Beker van België

 Halve Finales (T)
Union SG Union SG 4-1 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 0-1 Anderlecht Anderlecht
