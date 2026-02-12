LIVE: Alles te herdoen... Anderlecht heeft al gescoord

Vanavond staat er op de Bosuil een bijzonder geladen bekeravond op het programma. Antwerp en Anderlecht vechten er voor een plaats in de finale van de Croky Cup. Voor paars-wit kan het een kans zijn om een rampzalige periode om te buigen, voor Antwerp ligt de finale binnen handbereik.

Anderlecht trekt met een duidelijk doel naar Antwerpen: de 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd wegwerken. De Brusselaars zitten al weken in een pijnlijke situatie en wachten al een tijd op een nieuwe overwinning. De beker is daardoor meer dan ooit een mogelijke reddingsboei.

De situatie bij Anderlecht blijft intussen woelig. Trainerswissels en tegenvallende resultaten zorgden voor onrust, waardoor interimcoach Jérémy Taravel nu de groep moet klaarstomen voor deze cruciale clash. Binnen de club probeert men vooral rust te creëren en de focus volledig op de wedstrijd te leggen.

Antwerp is een echte bekerploeg, laatste winst Anderlecht dateert al van 2008

Sportief staat er veel op het spel. Anderlecht kan zich bij winst opnieuw opmaken voor een bekerfinale en zo uitzicht houden op een eerste trofee in jaren. De laatste eindzege dateert al van 2008, terwijl er nadien nog meerdere finales verloren gingen.

Antwerp wil op zijn beurt bevestigen dat het de voorbije seizoenen een echte bekerploeg is geworden. De Great Old haalde recent al vaker de eindstrijd en weet wat er nodig is om zo’n knock-outduel naar zich toe te trekken. Met het thuisvoordeel op de Bosuil heeft het bovendien een extra troef in handen.

De inzet is dus duidelijk: een ticket voor de finale en een broodnodige opsteker voor de winnaar. Voor Anderlecht kan het een kantelpunt worden in een moeilijk seizoen, terwijl Antwerp zijn ambities kracht kan bijzetten.