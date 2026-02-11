Volg Union SG - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
-
Datum: 11/02/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Halve Finales (T)
Stadion: Joseph Marien stadion

Union SG en Charleroi kijken elkaar woensdagavond in de ogen. De inzet is een eerste ticket voor de finale van de Croky Cup. Fuseini start voor het eerst weer sinds zijn terugkeer uit blessure. Nzita is weer fit en de spelers die bij Charleroi rust kregen afgelopen weekend, zijn terug.

Tijd   20:30 
20:10
 Goedenavond en welkom bij deze live van Union SG-Charleroi!

Union SG Union SG
Mac Allister Kevin  
Burgess Christian  
Sykes Ross  
Khalaili Anan  
Van de Perre Kamiel  
Schoofs Rob  
Smith Guilherme  
Ait El Hadj Anouar  
Fuseini Mohammed  
David Promise  
Bank
Chambaere Vic  
Zorgane Adem  
Biondic Mateo  
Pavlic Ivan  
Kavlashvili Giorgi  
François Guillaume  
Giger Marc  
Teunckens Jens  
Zeneli Besfort  
Patris Louis  
Florucz Raul  
Leysen Fedde  
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin  
Van Den Kerkhof Kevin  
Keita Cheick  
Ousou Aiham  
Nzita Mardochee  
Boukamir Amine  
Titraoui Yacine  
Bernier Antoine  
Pflücke Patrick  
Guiagon Parfait  
Scheidler Aurélien  
Bank
Romsaas Jakob Napoleon  
Szymczak Filip  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Blum Lewin  
Kone Mohamed  
Boukamir Mehdi  
Cisse Yoann  
Denuit Robin  

Prono Union SG - Charleroi

Union SG wint
Charleroi wint
Populairste
1-0
(3x)		 2-0
(3x)		 1-2
(1x)

Vergelijking Union SG - Charleroi

Onderlinge duels gewonnen

9
2
0
04/02 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 Union SG Union SG
14/12 18:30 Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
18/10 20:45 Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
11/01 20:45 Charleroi Charleroi 1-2 Union SG Union SG
16/08 20:45 Union SG Union SG 1-0 Charleroi Charleroi
10/12 19:15 Charleroi Charleroi 1-3 Union SG Union SG
01/10 13:30 Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
28/01 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 Union SG Union SG
29/07 20:45 Union SG Union SG 1-0 Charleroi Charleroi
19/02 20:45 Charleroi Charleroi 0-3 Union SG Union SG
06/11 20:45 Union SG Union SG 4-0 Charleroi Charleroi
Ongeziene vraag vanuit Charleroi in aanloop naar beslissende match

Ongeziene vraag vanuit Charleroi in aanloop naar beslissende match

05/02

Charleroi wil blijven geloven in zijn kansen op een finale in de Beker. De supporters willen met zoveel mogelijk aanwezig zijn om hun ploeg aan te moedigen.

Net als bij Club Brugge: grote onrust bij Charleroi vlak voor historische wedstrijd tegen Union SG

Net als bij Club Brugge: grote onrust bij Charleroi vlak voor historische wedstrijd tegen Union SG

10/02

Sporting Charleroi staat voor een historisch moment en kan zijn eerste finale van de Beker van België sinds 1993 bereiken. Maar de Zebra's moeten waakzaam blijven voor een ...

Blessuregolf teistert Union SG: David Hubert mist zeker vier spelers voor bekerclash met Charleroi

Blessuregolf teistert Union SG: David Hubert mist zeker vier spelers voor bekerclash met Charleroi

10/02

Terwijl de kleedkamer van Sporting Charleroi wordt bedreigd door een virus, kampt die van Union Saint-Gilloise met een kleine blessuregolf. David Hubert moet daardoor vier ...

'Clubs staan in de rij voor zomertransfer van verdediger van Union SG'

'Clubs staan in de rij voor zomertransfer van verdediger van Union SG'

10/02

De belangstelling voor Ross Sykes van Union SG groeit snel. Verschillende Engelse clubs volgen zijn situatie nauwgezet op, zo is in zijn thuisland te horen.

Beker van België

 Halve Finales (T)
Union SG Union SG 20:30 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 12/02 Anderlecht Anderlecht
