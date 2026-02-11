Volg Union SG - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
|Datum:
|11/02/2026 20:30
|Competitie:
|Beker van België
|Speeldag:
|Halve Finales (T)
|Stadion:
|Joseph Marien stadion
Union SG en Charleroi kijken elkaar woensdagavond in de ogen. De inzet is een eerste ticket voor de finale van de Croky Cup. Fuseini start voor het eerst weer sinds zijn terugkeer uit blessure. Nzita is weer fit en de spelers die bij Charleroi rust kregen afgelopen weekend, zijn terug.
20:30
20:10
|
Goedenavond en welkom bij deze live van Union SG-Charleroi!
Vergelijking Union SG - Charleroi
Onderlinge duels gewonnen
9
2
0
|04/02 20:30
|Charleroi
|0-0
|Union SG
|14/12 18:30
|Charleroi
|1-1
|Union SG
|18/10 20:45
|Union SG
|3-1
|Charleroi
|11/01 20:45
|Charleroi
|1-2
|Union SG
|16/08 20:45
|Union SG
|1-0
|Charleroi
|10/12 19:15
|Charleroi
|1-3
|Union SG
|01/10 13:30
|Union SG
|3-1
|Charleroi
|28/01 20:45
|Charleroi
|0-1
|Union SG
|29/07 20:45
|Union SG
|1-0
|Charleroi
|19/02 20:45
|Charleroi
|0-3
|Union SG
|06/11 20:45
|Union SG
|4-0
|Charleroi