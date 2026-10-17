Datum: 17/10/2026 20:45
Competitie: Beker van België
Speeldag: Ronde 7
Stadion: Jan Breydel

LIVE: Vervacke voorkomt dubbele voorsprong van Club

Club Brugge begint vanavond aan zijn bekeravontuur met een thuiswedstrijd tegen Lokeren. Naar goede gewoonte voert Ivan Leko heel wat wijzigingen door voor de eerste wedstrijd in de Croky Cup. Zo staat tweede doelman Vanden Driessche tussen de palen en viert Koren zijn basisdebuut op de rechterflank. Mechele, die tegen Inter een neusbreuk opliep, begint op de bank.

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Tijd   63' 7" 
Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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61
 De Baila, baila, baila, bailaaa! klinkt luid in het uitvak.
60
 Lemaréchal lijkt dat begrepen te hebben, maar zijn doelpoging strandt in het zijnet.
59
 Club Brugge probeert de wedstrijd rustig uit te voetballen, maar om helemaal zeker te zijn, zou dat tweede doelpunt toch echt moeten vallen.
56
 Botsing tussen Vervacke en Koren. Gelukkig kan de doelman van Lokeren verder spelen.
55
 Vervangen Luan simnica
Ingevallen Salim Ben Seghir
55
 Stijn Vreven gaat ingrijpen.
55
 Vervangen Modeste Duku
Ingevallen Rune van den Bergh
53
 Een ingestudeerde vrije trap van Seys zorgt opnieuw voor paniek bij Lokeren. De bezoekers krijgen de bal maar moeilijk weg en uiteindelijk kan Vermant besluiten. Opnieuw moet Vervacke uitpakken met een uitstekende reflex om zijn ploeg recht te houden.
51
 De uitsupporters laten van zicht horen! Zij zien een bekerstunt alvast nog zitten.
48
 Eerste schot in deze tweede helft komt van Koren. Vervacke kan de bal makkelijk pakken.
47
 Wat heeft die Koren toch snelle voetjes.
46
 Geen wissels bij beide ploegen.


Scheidsrechter 		Rust


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Statistieken 1e helft

Balbezit

56
44

Aanvallen

46
37

Gevaarlijke aanvallen

33
17

Totaal schoten

10
7
0 5     6 0
0 5 1 0

Schoten op doel

5
1

Schoten naast/over doel

5
6
1 Hoekschoppen 3

45+1

Goal 		Doelpunt van Felix Lemarechal
Siquet brengt de bal strak voor doel. Lokeren krijgt de bal niet goed weg, waardoor die voor de voeten van Lemaréchal belandt. De middenvelder twijfelt niet en knalt de bal tegen de netten. Club Brugge breekt eindelijk de ban!
45
 Spileers kan nog net zijn lichaam ervoor gooien. Anders had Mabanza vrij kunnen uithalen.
42
 Kan Club nog een goaltje maken vlak voor de rust?
41
  Gele kaart voor Freddie Potts
39
 Wat een actie van Virgili! De Spanjaard waant zich even een speler van FC Barcelona en dribbelt de hele verdediging van Lokeren zoek. Maar oog in oog met Vervacke werkt de flankaanvaller zijn kans veel te slap af. Zo laat Club een uitgelezen mogelijkheid liggen!
38
 Het eerste geroezemoes en gemor bij de thuisaanhang laat zich horen. Na de stunt tegen Inter willen de supporters dat ook de klus tegen Lokeren snel geklaard wordt.
36
 Veel slordigheden bij de thuisploeg. Kan Lokeren dit afstraffen?
35
  Gele kaart voor Felix Lemarechal
33
 De bal komt pardoes bij Vermant. De vervanger van Tresoldi trapt de bal echter hoog over het Lokerse doel.
31
 Virgili haalt van ver uit, waardoor doelman Vervacke goed plat moet om de bal weg te werken.
29
 Na een halfuur spelen is er voorlopig niemand die bij blauw-zwart de ban kan breken. De jonge Koren is wel aan een sterke wedstrijd bezig en toont daarbij de nodige grinta en het initiatief.
26
 Het loopt allemaal wat te geforceerd bij de thuisploeg.
23
 Daar was Lokeren bijna opnieuw! Mabanza stuurt Brou goed diep, maar gelukkig voor blauw-zwart wordt hij afgevlagd voor buitenspel.
21
 Virgili probeert het van ver, maar Vervacke kan de bal makkelijk klemmen.
20
 Club Brugge heeft dan wel de controle, maar het is Lokeren dat voorlopig de grootste kansen heeft.
17
 Een foutje van Lee wordt bijna afgestraft door Mabanza. Gelukkig pakt Vanden Driessche uit met een goede reflex. In de herneming voorkomt Spileers met een redding op de lijn erger voor Club. Blauw-zwart komt hier goed weg!

13
 Club Brugge domineert en laat bij momenten mooie combinaties zien. Alleen ontbreekt voorlopig nog het echte doelgevaar.
11
 Voor deze bekerwedstrijd, die in het weekend wordt gespeeld, is het Jan Breydelstadion niet volledig uitverkocht.
8
 Een schotje van Siquet, maar doelman Simon Vervacke kan de bal makkelijk pakken.
7
 Koren omspeelt Palacios op snelheid, maar zijn voorzet bereikt Vermant net niet.
5
 Het uitvak van Lokeren is goed gevuld!
3
 De jonge Koren laat zich al meteen gelden met enkele knappe bewegingen. Voorlopig nog zonder gevaar.
2
 De eerste corner van deze wedstrijd is voor Club Brugge.
1
 We zijn eraan begonnen!
1
 Club Brugge - KSC Lokeren: 0-0
20:31
 Kan Lokeren vanavond voor een bekerstunt zorgen?

20:06
 Welkom bij de live van Club Brugge-Lokeren!
Club Brugge: Argus Vanden Driessche - Hanbeom Lee - Freddie Potts - Jan Virgili - Romeo Vermant - Hans Vanaken - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Joaquin Seys - Felix Lemarechal - Tian Nai Koren
Bank: Milan Robberechts - Yann Sommer - Nicolò Tresoldi - Cheveyo Tsawa - Nordin Jackers - Matteo Dams - Brandon Mechele - Mamadou Diakhon - Andrej Vasovic

KSC Lokeren: Simon Vervacke - Djovkar Doudaev - Anisse Brrou - Luan simnica - Maxime Pau - Vancy Romeo Mabanza - Toon Janssen - Jordi Palacios - Matias Lloci - Andreas Spegelaere - Modeste Duku
Bank: Jorden Aigboje - Robin Denuit - Ademola Ola-Adebomi - Salim Ben Seghir - Jorn Brondeel - Rune van den Bergh - Jarno Vervaque - Jassim Mazouz
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Club Brugge Club Brugge
Vanden Driessche Argus 90' -
Lee Hanbeom 90' -
Potts Freddie 90' -
Virgili Jan 90' -
Vermant Romeo 90' -
Vanaken Hans 90' -
Siquet Hugo 90' -
Spileers Jorne 90' -
Seys Joaquin 90' -
Lemarechal Felix 90' -
Koren Tian Nai 90' -
Bank
Robberechts Milan 0'  
Sommer Yann 0'  
Tresoldi Nicolò 0'  
Tsawa Cheveyo 0'  
Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Mechele Brandon 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Vasovic Andrej 0'  
 

KSC Lokeren KSC Lokeren
Vervacke Simon 90' -
Doudaev Djovkar 90' -
Brrou Anisse 90' -
simnica Luan 55' -
Pau Maxime 90' -
Mabanza Vancy Romeo 90' -
Janssen Toon 90' -
Palacios Jordi 90' -
Lloci Matias 90' -
Spegelaere Andreas 90' -
Duku Modeste 55' -
Bank
Aigboje Jorden 0'  
Denuit Robin 0'  
Ola-Adebomi Ademola 0'  
Ben Seghir Salim 35' -
Brondeel Jorn 0'  
van den Bergh Rune 35' -
Vervaque Jarno 0'  
Mazouz Jassim 0'  

Vooraf

LIVE: Club Brugge jaagt op historische dubbel: welke verrassingen heeft Leko in petto tegen Lokeren?
vanuit Het Jan Breydelstadion
| 12 reacties
LIVE: Club Brugge jaagt op historische dubbel: welke verrassingen heeft Leko in petto tegen Lokeren?
Foto: © photonews

Na de Europese stunt tegen Inter begint Club Brugge vanavond aan een nieuw avontuur. Blauw-zwart ontvangt Sporting Lokeren in de Croky Cup en droomt niet alleen van een nieuwe landstitel, maar ook van een historische dubbel. Daarvoor moet het eerst voorbij de Waaslanders, die ondanks hun verblijf in de lagere reeksen nog altijd mogen dromen van een bekerstunt.

Dinsdag zorgde Club Brugge nog voor een stunt van formaat door met 3-4 te winnen op bezoek bij Inter in de Champions League. De vreugde was groot, maar veel tijd om na te genieten is er niet. Na het bekerduel wacht immers alweer een Europese opdracht tegen Lens. Met die loodzware kalender in het achterhoofd lijkt het logisch dat Leko zijn elftal grondig door elkaar zal schudden. 

Op jacht naar een historische dubbel 

De laatste keer dat Club Brugge zowel de landstitel als de Beker van België in hetzelfde seizoen won, dateert al van 1996. Blauw-zwart wil die historische dubbel eindelijk nog eens realiseren. Vorig seizoen veroverde Club de landstitel, terwijl het seizoen daarvoor de beker won.

De honger naar een nieuwe prijs is dus groot, zeker bij spelers als Brandon Mechele en Hans Vanaken, die op Jan Breydel nagenoeg alles al hebben gewonnen. Of zij vanavond aan de aftrap verschijnen, valt nog af te wachten, al willen beide ervaren sterkhouders liefst zoveel mogelijk wedstrijden spelen. 

Voor welke elf kiest Leko? 

Vooral achterin valt er wat te bespreken. Brandon Mechele en Jorne Spileers hadden na de Europese wedstrijd allebei met fysieke problemen af te rekenen, maar beiden zijn wel opgenomen in de wedstrijdkern. Dat is alvast goed nieuws voor Leko, al betekent hun aanwezigheid niet automatisch dat ze ook zullen starten. Mechele zou eventueel met een masker kunnen spelen, terwijl Lee Hanbeom in aanmerking komt als mogelijke partner centraal achterin.

Ook op andere posities liggen er kansen voor spelers die minder vaak aan de aftrap verschijnen. Matteo Dams zou zijn debuut kunnen maken op de linkerflank, terwijl Hugo Siquet aan de rechterkant in beeld komt. Op het middenveld lonkt dan weer een basisplaats voor het talent Tian Nai Koren. 

Ook de keuze onder de lat wordt interessant. Argus Vanden Driessche lijkt terrein te hebben gewonnen in de strijd om de positie van tweede doelman, ten koste van Nordin Jackers. De bekerwedstrijd tegen Lokeren zou een uitgelezen kans kunnen zijn om deze jongens speelminuten te geven.

Lokeren nog steeds een bekerploeg?

Dat Sporting Lokeren tegenwoordig niet meer op het hoogste niveau speelt, wil nog niet zeggen dat Club Brugge de klus zomaar zal klaren. 

De Waaslanders hebben de voorbije jaren woelige tijden doorgemaakt, maar de beker blijft een competitie waarin verrassingen nooit ver weg zijn. Dat bewees Lokeren al in 2012 en 2014, toen het onder leiding van Peter Maes de Beker van België veroverde. Met onder anderen Hans Vanaken, Koen Persoons, Copa en Killian Overmeire beschikte de club toen over een gouden generatie. 

Die bekende namen zijn intussen verdwenen uit Daknam, maar de bekerkoorts kan ook nu toeslaan. Met Stijn Vreven staat er bovendien een trainer aan het roer die ervaring heeft op het hoogste niveau. 

Beker van België

 Ronde 7
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
SK Beveren SK Beveren 3-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Westerlo Westerlo 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Standard Standard 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Bergen Bergen 0-0 Charleroi Charleroi
KSK Heist KSK Heist 0-1 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 1-0 Francs Borains Francs Borains
Virton Virton 0-2 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
La Louvière La Louvière 1-0 Luik FC Luik FC
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Seraing Seraing
Union SG Union SG 18/10 Nijlen Nijlen
KV Mechelen KV Mechelen 18/10 Eupen Eupen
Rochefort Rochefort 18/10 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/10 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18/10 Lommel SK Lommel SK
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