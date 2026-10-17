LIVE: Vervacke voorkomt dubbele voorsprong van Club

Na de Europese stunt tegen Inter begint Club Brugge vanavond aan een nieuw avontuur. Blauw-zwart ontvangt Sporting Lokeren in de Croky Cup en droomt niet alleen van een nieuwe landstitel, maar ook van een historische dubbel. Daarvoor moet het eerst voorbij de Waaslanders, die ondanks hun verblijf in de lagere reeksen nog altijd mogen dromen van een bekerstunt.

Dinsdag zorgde Club Brugge nog voor een stunt van formaat door met 3-4 te winnen op bezoek bij Inter in de Champions League. De vreugde was groot, maar veel tijd om na te genieten is er niet. Na het bekerduel wacht immers alweer een Europese opdracht tegen Lens. Met die loodzware kalender in het achterhoofd lijkt het logisch dat Leko zijn elftal grondig door elkaar zal schudden.

Op jacht naar een historische dubbel

De laatste keer dat Club Brugge zowel de landstitel als de Beker van België in hetzelfde seizoen won, dateert al van 1996. Blauw-zwart wil die historische dubbel eindelijk nog eens realiseren. Vorig seizoen veroverde Club de landstitel, terwijl het seizoen daarvoor de beker won.

De honger naar een nieuwe prijs is dus groot, zeker bij spelers als Brandon Mechele en Hans Vanaken, die op Jan Breydel nagenoeg alles al hebben gewonnen. Of zij vanavond aan de aftrap verschijnen, valt nog af te wachten, al willen beide ervaren sterkhouders liefst zoveel mogelijk wedstrijden spelen.

Voor welke elf kiest Leko?

Vooral achterin valt er wat te bespreken. Brandon Mechele en Jorne Spileers hadden na de Europese wedstrijd allebei met fysieke problemen af te rekenen, maar beiden zijn wel opgenomen in de wedstrijdkern. Dat is alvast goed nieuws voor Leko, al betekent hun aanwezigheid niet automatisch dat ze ook zullen starten. Mechele zou eventueel met een masker kunnen spelen, terwijl Lee Hanbeom in aanmerking komt als mogelijke partner centraal achterin.

Ook op andere posities liggen er kansen voor spelers die minder vaak aan de aftrap verschijnen. Matteo Dams zou zijn debuut kunnen maken op de linkerflank, terwijl Hugo Siquet aan de rechterkant in beeld komt. Op het middenveld lonkt dan weer een basisplaats voor het talent Tian Nai Koren.

Ook de keuze onder de lat wordt interessant. Argus Vanden Driessche lijkt terrein te hebben gewonnen in de strijd om de positie van tweede doelman, ten koste van Nordin Jackers. De bekerwedstrijd tegen Lokeren zou een uitgelezen kans kunnen zijn om deze jongens speelminuten te geven.

Lokeren nog steeds een bekerploeg?

Dat Sporting Lokeren tegenwoordig niet meer op het hoogste niveau speelt, wil nog niet zeggen dat Club Brugge de klus zomaar zal klaren.

De Waaslanders hebben de voorbije jaren woelige tijden doorgemaakt, maar de beker blijft een competitie waarin verrassingen nooit ver weg zijn. Dat bewees Lokeren al in 2012 en 2014, toen het onder leiding van Peter Maes de Beker van België veroverde. Met onder anderen Hans Vanaken, Koen Persoons, Copa en Killian Overmeire beschikte de club toen over een gouden generatie.

Die bekende namen zijn intussen verdwenen uit Daknam, maar de bekerkoorts kan ook nu toeslaan. Met Stijn Vreven staat er bovendien een trainer aan het roer die ervaring heeft op het hoogste niveau.