Volg Club Brugge - KSC Lokeren live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
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Datum: 17/10/2026 20:45
Competitie: Beker van België
Speeldag: Ronde 7
Stadion: Jan Breydel

Club Brugge begint vanavond aan zijn bekeravontuur met een thuiswedstrijd tegen Lokeren. Naar goede gewoonte voert Ivan Leko heel wat wijzigingen door voor de eerste wedstrijd in de Croky Cup. Zo staat tweede doelman Vanden Driessche tussen de palen en viert Koren zijn basisdebuut op de rechterflank. Mechele, die tegen Inter een neusbreuk opliep, begint op de bank.

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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20:06
 Welkom bij de live van Club Brugge-Lokeren!
Club Brugge: Argus Vanden Driessche - Hanbeom Lee - Freddie Potts - Jan Virgili - Romeo Vermant - Hans Vanaken - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Joaquin Seys - Felix Lemarechal - Tian Nai Koren
Bank: Matteo Dams - Simon Mignolet - Yann Sommer - Nicolò Tresoldi - Cheveyo Tsawa - Nordin Jackers - Brandon Mechele - Mamadou Diakhon - Andrej Vasovic

KSC Lokeren: Simon Vervacke - Djovkar Doudaev - Anisse Brrou - Luan simnica - Maxime Pau - Vancy Romeo Mabanza - Toon Janssen - Jordi Palacios - Matias Lloci - Andreas Spegelaere - Modeste Duku
Bank: Jorn Brondeel - Robin Denuit - Jorden Aigboje - Ademola Ola-Adebomi - Salim Ben Seghir - Jarno Vervaque - Jassim Mazouz

Club Brugge Club Brugge
Vanden Driessche Argus  
Lee Hanbeom  
Potts Freddie  
Virgili Jan  
Vermant Romeo  
Vanaken Hans  
Siquet Hugo  
Spileers Jorne  
Seys Joaquin  
Lemarechal Felix  
Koren Tian Nai  
Bank
Dams Matteo  
Mignolet Simon  
Sommer Yann  
Tresoldi Nicolò  
Tsawa Cheveyo  
Jackers Nordin  
Mechele Brandon  
Diakhon Mamadou  
Vasovic Andrej  
 

KSC Lokeren KSC Lokeren
Vervacke Simon  
Doudaev Djovkar  
Brrou Anisse  
simnica Luan  
Pau Maxime  
Mabanza Vancy Romeo  
Janssen Toon  
Palacios Jordi  
Lloci Matias  
Spegelaere Andreas  
Duku Modeste  
Bank
Brondeel Jorn  
Denuit Robin  
Aigboje Jorden  
Ola-Adebomi Ademola  
Ben Seghir Salim  
Vervaque Jarno  
Mazouz Jassim  

Vooraf

LIVE: Club Brugge jaagt op historische dubbel: welke verrassingen heeft Leko in petto tegen Lokeren?
vanuit Het Jan Breydelstadion
| 4 reacties
LIVE: Club Brugge jaagt op historische dubbel: welke verrassingen heeft Leko in petto tegen Lokeren?
Foto: © photonews

Na de Europese stunt tegen Inter begint Club Brugge vanavond aan een nieuw avontuur. Blauw-zwart ontvangt Sporting Lokeren in de Croky Cup en droomt niet alleen van een nieuwe landstitel, maar ook van een historische dubbel. Daarvoor moet het eerst voorbij de Waaslanders, die ondanks hun verblijf in de lagere reeksen nog altijd mogen dromen van een bekerstunt.

Dinsdag zorgde Club Brugge nog voor een stunt van formaat door met 3-4 te winnen op bezoek bij Inter in de Champions League. De vreugde was groot, maar veel tijd om na te genieten is er niet. Na het bekerduel wacht immers alweer een Europese opdracht tegen Lens. Met die loodzware kalender in het achterhoofd lijkt het logisch dat Leko zijn elftal grondig door elkaar zal schudden. 

Op jacht naar een historische dubbel 

De laatste keer dat Club Brugge zowel de landstitel als de Beker van België in hetzelfde seizoen won, dateert al van 1996. Blauw-zwart wil die historische dubbel eindelijk nog eens realiseren. Vorig seizoen veroverde Club de landstitel, terwijl het seizoen daarvoor de beker won.

De honger naar een nieuwe prijs is dus groot, zeker bij spelers als Brandon Mechele en Hans Vanaken, die op Jan Breydel nagenoeg alles al hebben gewonnen. Of zij vanavond aan de aftrap verschijnen, valt nog af te wachten, al willen beide ervaren sterkhouders liefst zoveel mogelijk wedstrijden spelen. 

Voor welke elf kiest Leko? 

Vooral achterin valt er wat te bespreken. Brandon Mechele en Jorne Spileers hadden na de Europese wedstrijd allebei met fysieke problemen af te rekenen, maar beiden zijn wel opgenomen in de wedstrijdkern. Dat is alvast goed nieuws voor Leko, al betekent hun aanwezigheid niet automatisch dat ze ook zullen starten. Mechele zou eventueel met een masker kunnen spelen, terwijl Lee Hanbeom in aanmerking komt als mogelijke partner centraal achterin.

Ook op andere posities liggen er kansen voor spelers die minder vaak aan de aftrap verschijnen. Matteo Dams zou zijn debuut kunnen maken op de linkerflank, terwijl Hugo Siquet aan de rechterkant in beeld komt. Op het middenveld lonkt dan weer een basisplaats voor het talent Tian Nai Koren. 

Ook de keuze onder de lat wordt interessant. Argus Vanden Driessche lijkt terrein te hebben gewonnen in de strijd om de positie van tweede doelman, ten koste van Nordin Jackers. De bekerwedstrijd tegen Lokeren zou een uitgelezen kans kunnen zijn om deze jongens speelminuten te geven.

Lokeren nog steeds een bekerploeg?

Dat Sporting Lokeren tegenwoordig niet meer op het hoogste niveau speelt, wil nog niet zeggen dat Club Brugge de klus zomaar zal klaren. 

De Waaslanders hebben de voorbije jaren woelige tijden doorgemaakt, maar de beker blijft een competitie waarin verrassingen nooit ver weg zijn. Dat bewees Lokeren al in 2012 en 2014, toen het onder leiding van Peter Maes de Beker van België veroverde. Met onder anderen Hans Vanaken, Koen Persoons, Copa en Killian Overmeire beschikte de club toen over een gouden generatie. 

Die bekende namen zijn intussen verdwenen uit Daknam, maar de bekerkoorts kan ook nu toeslaan. Met Stijn Vreven staat er bovendien een trainer aan het roer die ervaring heeft op het hoogste niveau. 

Prono Club Brugge - KSC Lokeren

Club Brugge wint
Populairste
3-1
(6x)		 3-0
(4x)		 2-0
(2x)

Vergelijking Club Brugge - KSC Lokeren

Beker van België

 Ronde 7
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
SK Beveren SK Beveren 3-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Westerlo Westerlo 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Standard Standard 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Bergen Bergen 0-0 Charleroi Charleroi
KSK Heist KSK Heist 0-1 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 1-0 Francs Borains Francs Borains
Virton Virton 20:45 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 20:45 KSC Lokeren KSC Lokeren
La Louvière La Louvière 20:45 Luik FC Luik FC
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 Seraing Seraing
Union SG Union SG 18/10 Nijlen Nijlen
KV Mechelen KV Mechelen 18/10 Eupen Eupen
Rochefort Rochefort 18/10 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/10 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18/10 Lommel SK Lommel SK
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