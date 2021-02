Zet Antwerp de eerste stap richting een nieuwe bekerwinst?

De bekerwinnaar ontvangt vanavond in eigen huis RAAL Louvière dat uitkomt in 2de nationale. Een mogelijke start voor Antwerp om een nieuw bekeravontuur te beleven.

Vanavond openenen Antwerp en La Louvière de 16de finales van de Croky Cup in het Bosuilstadion. Voor La Louvière, dat uitkomt in 2de nationale, is het de eerste officiële wedstrijd van 2021. Bij verlies is het tegelijkertijd ook hun laatste officiële wedstrijd van dit seizoen.

Voor Antwerp is het mogelijk terug de start van een nieuw bekeravontuur. Nadat vorig seizoen Lokeren, Racing Genk, Standard Luik en KV Kortrijk verslagen werden kon de 'Great Old' in de finale Club Brugge verslaan en zo de Croky Cup in hun trofeeënkast plaatsen.

Beleef de 'Road to the Cupfinal' vanuit de tribunes!

Selectie Antwerp.

Bij Antwerp ontbreken Mbokani, Butez, Haroun, Coopman, Nsimba en Lee vanwegen blessures. Buta is nog niet volledig hersteld van zijn COVID-19 besmetting.

kern: De Wolf, Seck Batubinsika, De Laet, De Pauw, Verstraete, De Sart, Juklerod, Lamkel Zé, Ampomah, Avenatti, Beiranvand, Gelin, Lukaku, Boya, Gerkens, Hongla, Mbenza, Refaelov en Miyoshi.

Voor Antwerp is dit de 7de wedstrijd op 22 dagen. De kans is zeer groot dat Franky Vercauteren dan ook gaat roteren.

Selectie RAAL Louvière

La Louvière heeft geen selectie bekendgemaakt voor dit treffen. Het is dus koffiedik kijken wie er speelt. Zij speelden wel een vriendschappelijke wedstrijd tegen Olympic Charleroi vorige week waarin dat Franko en Matoka tot scoren kwamen. La Louvière won deze wedstrijd met 2-0.

