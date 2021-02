KV Mechelen schuift RWDM opzij bij terugkeer in Beker van België: Shved en Coucke vermijden spannende slotfase

Door Operatie Propere Handen had KV Mechelen sinds het winnen van de beker op 1 mei 2019 geen enkele bekerwedstrijd meer afgewerkt. Tot nu. Het kreeg RWDM over de vloer in het AFAS-stadion. De ploeg uit 1B verweerde zich moedig, maar KVM won wel met 2-0.

Bij de terugkeer van KV Mechelen in het bekervoetbal gunde Wouter Vrancken enkele bankzitters uit de voorbije weken - zoals Coucke, Defour, Vranckx en Kaya - wel wat meer speelminuten. In de spits kreeg Druijf de kans om vertrouwen op te doen. De start was ook veelbelovend, met meteen een kans voor Shved. De Oekraïner besloot van in de zestien binnen het bereik van doelman Sadin.

Wie verwachtte dat het hierna helemaal zou losbreken, bleef wel op zijn honger zitten. KV Mechelen had de partij stevig in zijn greep, evenwel zonder sprankelend voetbal te brengen. Het kwam wel tot enkele hachelijke situaties in het strafschopgebied. De tussenkomst van Nangis op Shved was op het randje, Lothar D'Hondt vond het geen elfmeter waard.

Druijf opent zijn rekening

Een kleine tien minuten later ging de bal wel op de stip, na een overtreding van Van Den Bogaert (ex-Westerlo) op Kaboré. AZ-huurling Ferdy Druijf scoorde zijn eerste voor Malinwa. Dat liet zich wel in slaap wiegen en gaf aan het einde van de eerste helft behoorlijk wat ruimte weg. Zonder erg, want RWDM bleek aanvallend zeer onmondig.

De koffiepauze had de troepen van Wouter Vrancken niet wakker geschud. De aanvangsfase van de tweede helft was voornamelijk voor de bezoekers uit Sint-Jans-Molenbeek. Die werden ook iets gevaarlijker. De save van Coucke op de uithaal van Nzuzi was nodig.

Geen treffer voor Claes tegen ex-team

Na een tiental minuten begon KV Mechelen wel weer meer diepgang in zijn spel te leggen. Een voorzetschot van Shved ging voorlangs. Aan de overzijde hing de gelijkmaker nog wel eens letterlijk in de lucht bij een kopbal van de bij de rust ingevallen Claes, die zo dicht bij een doelpunt tegen zijn ex-ploeg kwam. Coucke was opnieuw bij de pinken.

Kort nadien waren ze bij Mechelen toch gerustgesteld: Shved verdubbelde na een goede aanname de score, Sadin liet zich vloeren in zijn korte hoek. Een moedig RWDM bleef hierna wel proberen, onder andere met een botsend schot van Nangis, waar Coucke wel raad mee wist.

Klus geklaard voor KVM

Ook in de slotfase hadden er langs twee kanten nog doelpunten kunnen vallen. Sadin greep twee keer kort na mekaar goed in op pogingen van Vanlerberghe en Vranckx. Aan de overkant schoot Ephestion nipt voorlangs. Nzuzi en Le Joncour kwamen nog in de buurt van de aansluitingstreffer met hun kopballen. Coucke werkte eentje over, de volgende ging naast. Het bleef bij 2-0, klus geklaard dus voor KV Mechelen.