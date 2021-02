Vanderbiest ziet oude liefde terug in eerste bekermatch KV Mechelen sinds triomf op de Heizel

Het is 1 mei 2019. KV Mechelen stunt in de finale van de Beker van België en verslaat AA Gent op de Heizel met 1-2. Voor Malinwa de eerste grote prijs sinds de landstitel van 1989. Sinds die 1 mei speelde het geen enkele bekermatch meer. Tot vandaag.

Na de beker te winnen verzekerde KV Mechelen zich in 2019 ook nog van de promotie van 1B naar 1A. Sportief was dat een topseizoen, al hing Operatie Propere Handen ook als een schaduw boven de club. Als gevolg hiervan mocht KVM het volgende seizoen als bekerwinnaar niet eens aantreden in de Beker van België. Wat ervoor zorgt dat de eerstvolgende bekermatch nu pas, op 3 februari 2021, plaatsvindt.

Tegenstander is RWDM, het huidig nummer zes uit 1B. Ook een traditieploeg dus. Weliswaar diende in 2015 de licentie van Standaard Wetteren overgenomen te worden om het voetbal in Molenbeek weer leven in te blazen. Nadien werd de opmars weer ingezet en sinds dit seizoen maakt RWDM opnieuw deel uit van het profvoetbal. Het verloor onlangs de derby van Union, maar kan in dit bekertreffen vrank en vrij zijn kans gaan.

Claes terug in het AFAS-stadion

Met ook spelers als Van Den Bogaert en Nicolas Rommens (allebei ex-Westerlo), Mpati (ex-Lokeren) en ook Glenn Claes (ex-KVM). Voor die laatste wordt het dus een weerzien met zijn voormalige club. Dat geldt ook voor Frederik Vanderbiest, die in 2019 nog T1 werd bij RWDM, om vijf maanden later terug te keren naar de functie van T2 bij KVM.

Vanderbiest heeft als speler ook zijn jeugd en twee passages in het eerste elftal doorgebracht bij het vroegere RWDM. Hij en Vrancken kunnen in dit bekerduel geen beroep doen op Van Damme en Walsh. Bateau en Storm trainen individueel, maar voor hen komt deze wedstrijd te vroeg.

