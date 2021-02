KV Kortrijk wint met heel veel moeite van sterk Lommel en bekert verder

KV Kortrijk heeft zich bij de laatste zestien van het bekertoernooi geschaard. Gueye en Chevalier brachten de Kerels gevleid op een dubbele voorsprong. Lommel, dat de evenknie was van Kortrijk, kwam niet verder dan een strafschopdoelpunt van Kis. Selemani zorgde in het slot voor de overdreven 1-3.

Het was Lommel dat furieus aan dit bekerduel begon. Zaroury, die volgend seizoen naar Charleroi vertrekt, werd knap vrijgespeeld door Moreno en besloot erg nipt naast. Niet veel later knalde een bedrijvige Moreno, die Ocansey regelmatig sterretjes liet zien, pal op Jakubech. De Slovaakse doelman kreeg nog eens speelgelegenheid bij de Kerels.

KV Kortrijk herstelde het evenwicht en kwam op het kwartier op voorsprong. Gueye klom het hoogst op een hoekschop van Selemani en kopte de 0-1 fraai in de bovenhoek.

De regen viel met bakken uit de Noord-Limburgse lucht, wat het veld en bijgevolg ook het spelpeil niet ten goede kwam. Gelegenheidsaanvoerder Teddy Chevalier verraste Svedkauskas bijna, maar zijn vrije trap verdween naast.

Vlak voor de pauze dreigde Lommel via een kopbal van Lemoine, een droge -nou ja- knal van Moreno in het zijnet en een schuiver van Verschueren, waar Jakubech behoorlijk veel moeite mee had. Toch ging KV Kortrijk met een gevleide voorsprong de kleedkamers in.

Svedkauskas voorkomt de 0-2

Vlak na de koffie was KV Kortrijk erg dicht bij een tweede treffer. Selemani bediende met veel gevoel Stojanovic, maar Svedkauskas hield de kopbal met een fraaie redding uit zijn doelvlak.

Lommel speelde met zijn geluk. Ocansey verloor op knullige manier de bal aan Moreno. Via Verschueren belandde de bal voor de voeten van de volledig vrijstaande Kadiri, die van dichtbij onbegrijpelijk naast besloot.

Het werd een erg dure misser van Kadiri, want op het uur knutselde Chevalier en Selemani een lang uitgesponnen dubbelpass in mekaar. Chevalier werkte erg beheerst af: 0-2 voor een erg efficiënt en zakelijk KV Kortrijk.

Thordarson versiert én veroorzaakt strafschop

Het geloof bij groen-wit leek weggeëbd, maar niet veel later besloot Hines-Ike om Lommel een handje toe te steken. De verdediger van Kortrijk haakte Thordarson, Kevin Kis zette de elfmeter vlekkeloos om. Met nog een kwartier op de klok ging de bal ook voor KV Kortrijk op de stip, deze keer na een overtreding van Thordarson op Selemani. De aanvaller zette zich zelf achter de bal, maar Svedkauskas koos de goede hoek en hield Lommel in de wedstrijd.

Lommel deed wat het kon, maar leek stilaan door zijn beste krachten heen te zitten. Op enkele stilstaande fases na kon de 1B-club niet meer voor dreiging zorgen. Diep in blessuretijd deponeerde Selemani op de tegenaanval nog in het lege doel.

KV Kortrijk won zo niet zonder slag of stoot met 1-3 in Lommel en plaatste zich voor de volgende ronde. Daarin zullen de Kerels het opnemen tegen de winnaar van het duel Seraing-Standard. Lommel verdiende meer, maar ging strijdend ten onder. Zij kunnen zich nu volop focussen op de competitie.