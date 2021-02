Kortrijk, met Elsner op de bank, moet tegen Lommel grijs seizoen kleur geven

Geen midweekspeeldag in de Jupiler Pro League deze week, maar wel bekervoetbal. In de zestiende finales trekt het geplaagde KV Kortrijk vanavond naar Noord-Limburg. Tegen Lommel, dat goed begon aan 2021, moeten de Kerels hun grijs seizoen kleur geven.

Lommel staat na negen op negen op amper drie punten van de felbegeerde tweede plaats in 1B. Afgelopen vrijdag ging Deinze met 4-2 voor de bijl, mede dankzij een (kopbal)hattrick van Manfred Ugalde, het 18-jarig talent uit Costa Rica dat dit seizoen neerstreek aan de Gestelsedijk.

In de vorige ronde had Lommel het knap lastig met Zelzate (3-2). Pas een kwartier voor tijd zorgde de intussen vertrokken Sebastiaan Brebels voor de winnende treffer.

KV Kortrijk heeft dan weer erg bewogen weken achter de rug. Na de recente één op vijftien werd Yves Vanderhaeghe afgelopen weekend bedankt voor bewezen diensten. De Sloveen Luka Elsner werd aangesteld als opvolger en maakt dinsdag zijn debuut in het Soevereinstadion.

Voor KV Kortrijk, dat is weggezakt naar plaats vijftien in de Jupiler Pro League, lijkt de Croky Cup de enige manier om nog kleur te geven aan een voor het overige grijs seizoen. Een uitschakeling bij 1B-club Lommel is dan ook uit den boze voor de Kerels.

De winnaar van dit duel neemt het in de achtste finales op tegen de winnaar van de Luikse clash tussen Seraing-Standard.

U kan het bekertreffen tussen Lommel en KV Kortrijk vanavond live volgen op deze website. Aftrap om 20:00u.

