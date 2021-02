Anderlecht simpel voorbij FC Luik, maar voor Kompany was er ook een heel bemoedigend debuut

Anderlecht heeft zijn bekermatch tegen FC Luik logischerwijze gewonnen. Maar een nog leukere vaststelling voor Vincent Kompany zal misschien wel zijn dat hij zijn nummer 10 gevonden heeft. Majeed Ashimeru maakte een heel goeie indruk bij zijn debuut als invaller.

FC Luik wou ten alle koste spelen tegen Anderlecht. Het is waarschijnlijk ook hun laatste echte match van het seizoen en dus hadden ze zich tot in de puntjes voorbereid. Anderlecht had de bal, maar de amateurs vingen het vrij makkelijk op. Al hadden Nmecha, Mukairu en Ait El Hadj wel redelijk wat goeie kansen. En bij een hoekschop kwam Wellenreuther met de schrik vrij.

Oprukkende backs

Paars-wit had natuurlijk de bal. Mykhaylichenko en Murillo, die beiden nog eens mochten opdraven, mochten deze keer ook hoog mee oprukken en daar kwam wel wat gevaar uit voort. Maar het was wachten tot Nmecha de bal veroverde na een misverstand in de Luikse verdediging. Mukairu kon de bal meenemen en klopte Debatty net voor het halfuur.

Bon, we gaan er geen wereldmatch van maken. Anderlecht was beter: logisch. Opvallend was wel dat de twee backs - het zit in hun natuur - meer over de middenlijn kwamen dan ooit. Bruun Larsen liet ook wel wat mooie dingen zien. Zeker een aanwinst voor Anderlecht. Maar die positie achter de spits bleef toch open liggen sinds het vertrek van Percy Tau.

Nummer 10 gevonden?

Op Rocourt stond daar Paul Mukairu. Nu kan die wel iets betekenen op de flank, maar centraal - om het spel te verdelen - dat lijkt toch te hoog gegrepen. Blijkbaar moeten we daarvoor wachten op Majeed Ashimeru, die toch een topper naar Belgische normen zou zijn. Het zal nodig zijn, want Anderlecht heeft creativiteit dringend nodig.

Zijn eerste minuten als invaller beloofden alvast veel goeds. De Ghanees had na twee minuten al twee balveroveringen en een goeie wipbal op Nmecha in petto. Drie minuten later had hij ook zijn eerste goal te pakken. Bal voor zijn voeten in de zestien en proper afgewerkt. Ja, die kan iets. Veel loopvermogen ook.

Anderlecht speelde de match uit zonder problemen. Met Stroeykens en Arnstad als diepste mensen... Wellenreuther had amper werk. Dus ja, job gedaan en geen extra vertrouwensschade opgelopen. Als ze maar beseffen dat Genk een heel andere zaak wordt zondag.