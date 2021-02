WAT EEN START! Na vier minuten staat het al 1-1! Volg het hier live!

OH Leuven mag in de Beker al meteen aan de slag tegen een andere club uit 1A. Ze nemen het thuis op tegen Cercle Brugge. Het is ook meteen de eerste wedstrijd voor trainer Yves Vanderhaeghe bij De Vereniging! Volg hier wie doorstoot naar de volgende ronde in de Bekercompetitie!





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg OH Leuven - Cercle Brugge nu live op Voetbalkrant.com.