STVV haalt het niet zonder moeite van Lokeren-Temse en kwalificeert zich zo voor de volgende ronde van de Croky Cup

STVV heeft deze avond met 0-2 gewonnen op het veld van Lokeren-Temse. Ze kwamen al vroeg op voorsprong via Nazon en in de tweede helft legde Ito de eindstand vast. Voor Lokeren-Temse zit het seizoen er zo al op, aangezien er in het amateurvoetbal niet meer gevoetbald mag worden.

Peter Maes koos in het stadion waar hij nog mooie momenten heeft beleefd voor een B-elftal. Zo waren onder meer Mboyo en Suzuki er niet bij. Ze hadden deze aanvallers ook niet nodig, want na nog geen tien minuten kon Nazon de score openen: 0-1.

In het eerste half uur was er een duidelijk overwicht voor de Kanaries, maar daarna kwam Lokeren-Temse beter in de wedstrijd. De thuisploeg probeerde af en toe gevaarlijk te zijn, maar de laatste pass ontbrak. Ook STVV kon niet veel meer klaarspelen en dus was 0-1 meteen ook de ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft probeerde Lokeren-Temse op het elan verder te gaan van het einde van de eerste helft. Met enkele aardige acties kwamen ze meermaals tot aan de zestien van STVV, maar ze kregen zelden een kans bij elkaar gevoetbald. Toch kwam Ben Omar dicht bij de gelijkmaker via een mooie vrije trap, maar de bal ging net over het doel van Steppe.

Een half uur voor het einde van de wedstrijd kreeg de thuisploeg het deksel op de neus. Ito raakte net door de buitenspelval en de flankaanvaller had de 0-2 maar naast doelman Espeso te leggen. De spelers van Lokeren-Temse gingen niet akkoord met de lijnrechter, want volgens hen was het buitenspel, maar het doelpunt bleef op het bord staan.

Lokeren-Temse probeerde het nog via enkele invallers, maar een doelpunt kregen we niet meer te zien. Zo is STVV gekwalificeerd voor de volgende ronde van de Croky Cup en zit het seizoen voor Lokeren-Temse erop.