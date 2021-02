Speciale wedstrijd voor Peter Maes in de Croky Cup: doet STVV wat het moet doen of zorgt Lokeren-Temse voor de verrassing?

Ook vanavond worden er wedstrijden afgewerkt in de Croky Cup. Eén van deze matchen is het duel tussen Lokeren-Temse en STVV. Een speciale wedstrijd voor onder meer Peter Maes, want hij keert zo terug naar het Daknamstadion.

Lokeren-Temse zou maar al te graag willen verrassen en ze rekenen daarbij op enkele spelers met een verleden in de hoogste voetbalklasse. Zo is Killian Overmeire mee in het nieuwe verhaal gestapt en is hij de dirigent op het middenveld.

Daarnaast kan Lokeren-Temse onder meer rekenen op Stephen Buyl. De flankaanvaller met onder meer een verleden bij Cercle Brugge en Antwerp maakte vorige week zijn debuut in een oefenwedstrijd en kon meteen scoren. Ook Gil Van Moerzeke, ex-aanvaller van Sporting Lokeren in 1A en 1B, is een man om in de gaten te houden.

Bij STVV lijken ze enkele spelers rust te gunnen voor de wedstrijd van vanavond, want zo zijn bijvoorbeeld Mboyo, Suzuki en Steve De Ridder (ex-Lokeren) er niet bij. Voor Peter Maes is het een speciale terugkeer, want met het oude Lokeren won hij nog twee keer de Beker van België.

🐥⚽ 𝑺𝑸𝑼𝑨𝑫 𝑺𝑬𝑳𝑬𝑪𝑻𝑰𝑶𝑵



Deze Kanaries maken de verplaatsing naar Lokeren.



🏆 Croky Cup

🆚 Sporting Lokeren

⏰ 20.00 uur

📍 Daknamstadion

🖤 We play in our Black uniforms

🤞 Support From Home#STVV #CanaryForever #CrokyCup #LokStv pic.twitter.com/JB9um78Q7z — STVV (@stvv) February 2, 2021

Kan Lokeren-Temse stunten tegen STVV?