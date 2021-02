44

Wat een misser! Peyre heeft de bal maar binnen te leggen, maar eerst trapt hij op Vanhamel en in de rebound legt hij de bal over. Hier zat meer in.



43

KV Mechelen wordt sterker. Nieuwe hoekschop voor de bezoekers.



41



Doelpunt van Rob Schoofs (Issa Kabore)

Daar is het eerste doelpunt van de wedstrijd. Een mooie aanval komt tot bij Kabore, die een voorzet perfect op het hoofd van Schoofs legt. De middenvelder heeft de bal maar binnen te koppen.



39

De Camargo zet zich goed door, maar zijn schot gaat ver naast.



38

Veel slordigheden in deze fase van de wedstrijd.



28

Het is al even geleden dat we nog eens een kans konden noteren. Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd.



18

Snelle counter van Beerschot. Holzhauser krijgt de bal tot bij Reda, maar die trapt in de handen van Coucke.



17

KV Mechelen dringt aan. Nieuwe hoekschop voor de bezoekers.



16

KV Mechelen probeert gevaarlijk te zijn via enkele hoekschoppen. Een grote kans hebben we (voorlopig) nog niet te zien gekregen.



12

Een vrije trap komt voor de voeten van Schoofs. De middenvelder trapt vanuit een scherpe hoek hoog over.



11

Een pass van Holzhauser kan bijna gevaarlijk worden. Coucke komt echter voor Eleke bij de bal.



8

De eerste kans is voor de bezoekers. Schoofs haalt uit aan de rand van de zestien, maar via een ploegmaat gaat de bal buiten.



7

Het is voorlopig wachten op een eerste kans. Het balbezit is in evenwicht.



1

De wedstrijd is begonnen!

Beerschot en KV Mechelen zijn begonnen aan hun achtste finale! Wie kwalificeert zich voor een plaats bij de laatste acht?



1

Beerschot - KV Mechelen: 0-0