KV Mechelen wint met het kleinste verschil van Beerschot en plaatst zich voor de kwartfinales van de Croky Cup

KV Mechelen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Croky Cup. De club haalde het met 0-1 op het veld van Beerschot dankzij een doelpunt van middenvelder Rob Schoofs net voor de rust.

Beide ploegen begonnen met een traag tempo aan de wedstrijd. Veel kansen kregen we in de openingsfase dan ook niet te zien. De beste kans was voor Schoofs, maar de hoek was te scherp en hij schoot de bal hoog over.

Net voor de rust was de middenvelder daar opnieuw en dan had hij meer succes. Een knappe aanval kwam via Kabore tot bij Schoofs en hij stond helemaal vrij om de bal naast Vanhamel in doel te koppen: 0-1.

Nog geen minuut later stond de 0-2 al bijna op het bord. Deze keer kon Peyre vrij koppen, maar Vanhamel had een uitstekende redding in huis. De verdediger van KV Mechelen kreeg echter nog een rebound, maar dan trapte hij verrassend over het doel van de Beerschot-doelman. 0-1 was dan ook de ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft probeerde Beerschot de bakens te verzetten en vooral via Eleke konden ze een paar keer gevaarlijk zijn. Eerst had Coucke een uitstekende parade in huis op zijn schot en even later moest Kabore een bal van de lijn keren na een kopbal van de aanvaller.

Ook KV Mechelen kwam nog dicht bij een doelpunt. Defour legde aan vanop de rand van de zestien, maar zijn schot spatte uiteen op de paal. Ook De Camargo leek nog een uitstekende mogelijkheid te krijgen, maar hij trapte over de bal.

Beerschot probeerde daarna nog wel, maar grote kansen kregen we in het slotoffensief niet meer te zien. Het bleef dan ook 0-1 en zo heeft KV Mechelen zich geplaatst voor de kwartfinales van de Croky Cup. Voor Beerschot is het bekeravontuur afgelopen.