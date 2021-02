Beerschot en KV Mechelen strijden vanavond tegen elkaar voor een plaats in de kwartfinales van de Croky Cup

Beerschot en KV Mechelen nemen het deze avond tegen elkaar op in de achtste finales van de Croky Cup. Bij Beerschot zal de nieuwe aanwinst Bakkali er niet bij zijn door een blessure en ook bij KV Mechelen missen ze enkele spelers.

Beerschot heeft iets goed te maken na de nederlaag in de derby van vorig weekend tegen Antwerp. Ze zouden zich maar al te graag kwalificeren voor de kwartfinales van de Corky Cup, maar daarbij zal Will Still nog niet kunnen rekenen op Zakaria Bakkali. De flankaanvaller heeft een blessure opgelopen op training en is er dus niet bij.

Ook bij KV Mechelen hebben ze uiteraard ambitie in de beker. Ze zullen het vanavond wel zonder Van Damme, Thoelen, Shved moeten doen, want zij zitten niet in de selectie. Zo lijkt Coucke opnieuw in doel te starten.

Haalt Beerschot de kwartfinales of nestelt KV Mechelen zich bij de laatste acht?