Vanderhaeghe kegelt met Cercle Brugge ex-ploeg KV Oostende uit de beker!

KV Oostende kwam in het Jan Breydelstadion duelleren in de bekercompetitie tegen Cercle Brugge. In de de vorige bekerwedstrijd knikkerde KV Oostende Waasland-Beveren uit de competitie. Cercle Brugge kon op het veld van OH Leuven winnen en stootte zo door naar de volgende ronde.

KV Oostende begon snedig aan de wedstrijd en zette meteen het mes op de keel van Cercle Brugge. Gueye kon in de openingsminuten al bijna de 0-1 scoren toen hij doorbrak en één op één met Bruzzese, maar hij stootte op het been van de doelman. Het eerste half uur was het dan ook eenrichtingsverkeer. Cercle Brugge was op verdedigen aangewezen terwijl de Kustboys bleven kansen creëren. Het doelpunt hing dan ook al een tijdje in de lucht en in de 30ste minuut kon Nick Bätner, met zijn eerste doelpunt voor KV Oostende, de bezoekers op voorsprong trappen.

Deman met de gelijkmaker

Lang kon KV Oostende niet genieten van die voorsprong. Amper drie minuten later ziet Olivier Deman zijn kans. Een voorzet die net iets te lang in de box bleef hangen belandt in zijn voeten en met enkele bewegingen die je eerder in de Braziliaanse favela’s tijdens een partijtje straatvoetbal zou verwachten, tikt hij de bal tegen de netten. Cercle Brugge komt zo terug op gelijke voet met KV Oostende en mocht gaan rusten met een gelijkstand.

Tweede helft

Na de rust mocht Sakala Gueye komen vervangen bij KV Oostende. De eerste helft begon op dezelfde manier als de tweede helft. Cercle Brugge moest voornamelijk verdedigen. Maar het tij keerde al snel. Deuro was der man die bij Cercle voor het meeste gevaar zorgde. De Kustboys kregen het zichtbaar moeilijker terwijl de thuisploeg steeds meer druk zette.

Cercle Brugge op voorsprong

Dan misrekent Hubert zich plots bij KV Oostende! Hoggas legt de bal voor doel, Hubert denkt er eerder bij te zijn,, maar Denkey is hem te snel af! Zonder twijfelen schiet de Togolees raak! Cercle Brugge staat een stap dichter bij de volgende ronde van de beker!

KV Oostende wilde reageren. Sakala pakte uit met enkele schotjes maar steeds te zwak om Buzzese in de problemen te brengen. De tijd tikte verder in het Jan Breydel Stadion. Even leek het er nog op dat de gelijkmaker in de lucht hing, maar Ike Ugbo vertrappelde de droom van KV Oostende. Na slecht te verdedigen valkt de bal in de voeten van de Togolees die er 3-1 van maakt. Over en out voor KV Oostende. De kustploeg probeerde erna nog maar de score bleef 3-1. Cercle Brugge bekert verder. Opvallend; het is de vijfde keer dat Cercle Brugge en KV Oostende bekeren tegen elkaar. KV Oostende kon in de beker nog nooit winnen van Cercle Brugge.