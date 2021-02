Kan KV Oostende haar sterke prestaties uit de JPL doortrekken in de beker? Of knikkert Vanderhaeghe zijn ex-ploeg met Cercle Brugge uit de beker?

Een week geleden knikkerden zowel Cercle Brugge als KV Oostende een andere eersteklasser uit de bekercompetitie. Respectievelijk OH Leuven en Waasland-Beveren moesten de duimen leggen. Dinsdagavond nemen beide ploegen het tegen elkaar in de 1/8 ronde van de beker in het Jan Breydel Stadion.

Cercle Brugge:

Coach Yves Vanderhaeghe zat voor de bekeraffiche van OH Leuven tegen Cercle brugge nog in de tribunes. Maar ondertussen heeft hij zijn debuutmatch al achter de kiezen en is het opnieuw tijd om te strijden voor de Croky Cup. Tegen OH Leuven won Cercle Brugge met 2-3. Cercle Brugge scoorde na amper één minuut al de 0-1 via een penalty. Vooral de jonge garde van Cercle Brugge gooiden hoge ogen. Maar in de competitiewedstrijd loopt het iets minder vlot. Tegen KV Mechelen gingen ze zaterdag onderuit met 0-1. Ze staan roemloos onderaan te bengelen op een voorlaatste plaats met amper 22 punten.

KV Oostende:

Bij KV Oostende loopt het al een tijdje vlot. Coach Alexander Blessin wil het er nog steeds niet over hebben, maar zijn spelers gaven ondertussen wel al toe dat ze hun doelstellingen dit seizoen hebben bijgeschaafd. Play-off 1 is waar ze naar streven dit seizoen. En het lijkt niet onmogelijk voor de jongens van de kust. Momenteel staan ze op een vijfde plaats in de ranking. Maar ze willen ook vol inzetten voor de beker. KVO-spits Fashion Jr Sakala gaf al aan te hopen dat ze hun sterke prestaties van in de Jupiler Pro League zullen kunnen verder zetten in de bekercompetitie.

Volg de wedstrijd hier dinsdagavond live vanaf 18:00!