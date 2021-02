Venijn in de staart: Club Brugge schakelt bekerhouder Antwerp uit na 3 doelpunten in laatste 10 minuten

Jan Breydel vormde het toneel voor de bekerclash tussen Club Brugge en Antwerp in de achtste finale van de Croky Cup, een heruitgave van de bekerfinale van vorig seizoen. De landskampioen won verdiend van de bekerhouder met 3-1

Vercauteren hield Gouden Schoen Lior Refaelov op de bank en koos voor Ortwin De Wolf in doel. Clement startte nagnoeg met zijn beste 11. Horvath mocht tegen Olsa Brakel nog tussen de palen staan maar tegen Antwerp koos de Club-trainer toch voor Mignolet. Mata en Vanaken waren ook fit genoeg om te starten.

Beide ploegen hielden een lange verkenningsfase voor ze in de aanval trokken. Al momest De Wolf wel opletten op hoge ballen. De eerste keer kopte Seck de bal weg voor zijn roepende doelman waardoor het doel leeg was, maar Dost kon niet profiteren. Daarna kon hij een voorzet niet klemmen maar opnieuw slaagde Club er niet in om een doelpunt te puren uit de opportuniteit.

De thuisploeg had het meeste balbezit en kwam tot de meeste halve kansjes maar Antwerp had in de eerste helft de grootste kansen via Seck en Lamkel Ze. Seck kon zijn kopbal echter niet in een hoek plaatsen en Lamkel Ze zag zijn schuiver voorlangs gaan.

Buiten een kopkans van Vormer, uitstekend gered door De Wolf, lukt het Brugge niet om echt gevaarlijk te zijn ondanks het positieve spel.

Vintage Mata

Maar in de tweede helft heeft Club niet veel tijd nodig om naar het Antwerpse doel te trekken. Mata zette zich naar goede gewoonte door op de rechterflank en haalde de achterlijn. Daar legde hij de bal achteruit en kon Vanaken de 1-0 simpel binnen tikken.

Venijn in de staart

Antwerp probeerde wel met een zeer actieve Ritchie De Laet maar kwam net tekort in de beslissende zone. Het doek leek te vallen over deze achtste finale nadat Bas Dost de 2-0 binnenwerkte. Doelman De Wolf kon de kopbal van de Nederlander niet ver genoeg wegduwen waardoor de Nederlander de rebound simpel kon binnentikken.

Over en out leek het, maar dat was zonder Lamkel Ze gerekend. Hij werd door Ampomah uitstekend in stelling gebracht en plaatste de aansluitingstreffer laag in de verste hoek. De bezoekers kregen opnieuw hoop. Eerder had Bas Dost een grote kopkans laten liggen om op 3-0 te komen.

Die hoop die Antwerp kreeg duurde echter niet lang want kapitein Ruud Vormer kreeg een geniale ingeving aan de rand van de zestien. Hij zag De Wolf wat meer richting zijn tweede paal staan en plaatste de bal dan heerlijk in de eerste winkelhaak.

© photonews

Die opdoffer kwam Antwerp niet meer te boven, al ging het met de ingevallen Refaelov op kop wel op zoek naar een tweede doelpunt. Mignolet kon het schot van de Israliër uit zijn doelvlak pareren. In de blessuretijd kwam ook Batubinsika nog dicht bij een doelpunt maar Mignolet pakte uit met een fantastische redding.