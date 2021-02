Kan Club Brugge revanche nemen tegen Antwerp voor verloren bekerfinale? Volg het vanavond live op Voetbalkrant

Club Brugge-Antwerp is de absolute kraker in de 8e finale van de Croky Cup. In de competitie bezetten de ploegen plaatsen 1 en 2 én ze speelden in augustus de bekerfinale van vorig seizoen. Antwerp won toen met 0-1 dankzij een doelpunt van Refaelov.

Club Brugge is net als vorig jaar de te kloppen ploeg in België. Na hun titel van vorig jaar leek niets hen te kunnen tegenhouden om de dubbel te pakken tegen Antwerp. Bij The Great Old waren er namelijk enkele perikelen rond het niet kunnen trainen wegens de coronamaatregelen in de provincie. Maar uiteindelijk wonnen de Antwerpenaren dan toch van landskampioen Club.

Ook dit jaar lijkt Club Brugge op weg naar de titel, maar de bekercompetitie is toch altijd net iets anders. Met de drukke kalender zullen beide trainers er misschien wel voor kiezen om te roteren met wat spelers.

Aan de selectie van beide clubs valt nog niets te zien van dat roteren want Clement neemt Mata en Vanaken dan toch mee na de blessurezorgen van de afgelopen dagen. "Mata zou zijn naam moeten veranderen naar Jezus want hij is in enkele dagen verrezen", wist Clement daarover te vertellen.

Van Der Brempt komt er extra bij in de selectie, misschien staat hij net zoals tegen Olsa Brakel wel in de basis. Anderes jonkie Van Den Keybus n De Cuyper zijn er alleszins niet bij.

Ook aan de selectie van Antwerp-trainer van Franky Veracuteren is niets te merken van dat roteren. Hij neemt dezelfde namen mee als voor de gewonnen derby tegen Beerschot en recupereert bovendien de jarige Aurelio Buta.

