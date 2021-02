AA Gent zorgt voor waanzinnige terugkeer in match met twee verschillende gezichten tegen Charleroi

Het kan verkeren, zei Bredero. Dat is de slotsom na een bizarre avond in de Ghelamco Arena in de bekerwedstrijd tussen Gent en Charleroi.

We zaten klaar om een verslag te maken met een lofzang op Charleroi. Toegegeven: het kreeg de 0-1 cadeau van Nurio Fortuna, de ex-speler van Charleroi die als een volleerd schansspringer een bal omhoogkopte, waardoor Nicholson kon scoren.

Bij de bezoekers geen Botaka door een regeling met Gent, maar ook onder meer Dorsch en Tissoudali werden op de bank gehouden. En dat had zo zijn gevolgen voor de creativiteit van de Buffalo's, die lange tijd érg weinig lieten zien.

Kansen laten liggen

Meer zelfs: Nicholson, Benavente en co hadden voor 0-2 of misschien nog wel meer kunnen en moeten zorgen voor de koffie. Maar: ze lieten de kansen liggen. En wie kansen laat liggen in plaats van ze te grijpen, die schiet in zijn eigen voet - dat weet het kleinste kuiken.

© photonews

© photonews

Na de pauze bracht Gent gaandeweg meer creativeit binnen de ploeg en Odjidja en Tissoudali zorgden uiteindelijk ook mee voor de grote ommekeer in de Ghelamco Arena. Yaremchuk had voor de verwittiging gezorgd met een kopbal, even later was het wél raak.

Invallers doen het

Met wat hulp van de bezoekers en anderhalve owngoal maakten Odjidja en Tissoudali daarna het verschil. Geen Zebra's in de kwartfinales van de Beker dus, maar wel Buffalo's. Wie op verlengingen had gerekend kwam ook van een kale reis terug.

Voor de Buffalo's is het een opsteker - voor Gent lijkt de Beker de kortste of zelfs enigste weg naar Europa. Dat de creatievelingen voor het verschil zorgden zal ook deugd hebben gedaan. Voor Charleroi zal het een grote ontgoocheling zijn, Belhocine en co moeten nu vol aan de bak in de competitie.