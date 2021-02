Laat doelpunt Paul Onuachu loodst Genk naar kwartfinale

KRC Genk heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinale van de Croky Cup. In de derby tegen STVV konden de mannen van John van den Brom hun vormdip niet verbergen. Een doelpunt van Paul Onuachu in de slotfase volstond voor de kwalificatie. De opluchting in Genk was groot.

Beide coaches roteerden er duchtig op los. John van den Brom dropte Vandevoordt (18) voor het eerst sinds 3 oktober onder de lat. Ook McKenzie, Uronen en Toma verschenen aan de aftrap. Peter Maes wisselde zijn elftal op vijf posities in vergelijking met de nederlaag tegen KV Oostende van afgelopen weekend. Voorin koos de Limburger voor snelheid en loopvermogen: Nazon en Colidio in, Brüls en Mboyo uit.

Knal op de paal

John van den Brom eiste een reactie van zijn ploeg na de zwakke vertoning tegen Anderlecht. Zijn spelers namen dat ter harte, want vanaf minuut een drukte KRC Genk de Kanaries achteruit. Een schot van Ito werd door Teixeira van de lijn geveegd en nog voor het verstrijken van het openingskwartier raakte Thorstvedt de binnenkant van de paal. Kenny Steppe, die Schmidt verving in doel, had geen verhaal op de harde schuiver van de Noor.

Na een sterke openingsfase verwaterde het spelpeil in een barkoude Luminus Arena. KRC Genk probeerde wel, maar kon niet verstoppen dat het niet in een grootse vorm verkeert. Voor STVV, dat goed in blok stond, was er geen vuiltje aan de lucht. Pas een eind voorbij het halfuur dreigden de Kanaries voor het eerst. Nazon troefde McKenzie op kracht af, maar kraakte zijn schot. De Amerikaanse winteraanwinst van KRC Genk verdedigde voor het overige erg secuur en hield het sober in balbezit.

Het waren de bezoekers die het beste uit de kleedkamers kwamen. STVV hield de bal langer in eigen rangen en was dicht bij de openingstreffer. Nazon deed bijna alles goed: balcontrole, dribbel, om uiteindelijk de wenkende kans wild voorlangs te knallen.

Genk kreeg Paul Onuachu maar niet in stelling. Al moet gezegd, de Nigeriaan was evenmin zijn balvaste zelve. De Nigeriaan oogde vermoeid en koos vaak voor de moeilijke oplossing. Op voorzetten reageerde hij veelal te laat, althans tot dan toe.

Geen strafschop

In minuut 85 knutselde KRC Genk dan toch eens een vlotte combinatie in elkaar. De voorzet van Uronen werd door de goed infiltrerende Heynen op doel gekopt, maar Steppe redde knap. Een minuut later knalde Ito op de arm van Teixeira. Geen strafschop, oordeelde Boucaut. Ook geen VAR in de Croky Cup die hem naar het scherm zou kunnen roepen. Aan de overzijde moest Vandevoordt alles uit de kast halen op een harde schuiver van De Ridder. Niet evident, na bijna 86 minuten in de kou te staan.

Dan toch Onuachu

Terwijl iedereen zich opmaakte voor verlengingen, scoorde Genk alsnog. Heynen infiltreerde knap en trok de bal gepast terug. Onuachu kwam voor een keer voor zijn belager en schoot met de nodige meeval de verlossende 1-0 tegen de touwen. De opluchting bij al wat blauw was, was immens. Wat een inspanning van de gelegenheidsaanvoerder van KRC Genk.

Peter Maes gooide Ilombe Mboyo tussen de lijnen, maar tot een noemenswaardig slotoffensief kwam het niet meer. Zo schaart Genk zich bij de laatste acht in de Croky Cup, na een wedstrijd die misschien geen winnaar verdiende. Al zal dat Genk op dit moment worst wezen. Zij bekeren verder en tanken vertrouwen voor de belangrijke competitiematch van komend weekend tegen KV Oostende, een rechtstreekse concurrent voor een POI-ticket.