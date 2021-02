Hoogspanning in Limburg: Kan KRC Genk tegen rivaal het vertrouwen opkrikken?

Woensdagavond kijken KRC Genk en STVV elkaar in de ogen in de achtste finale van de Croky Cup. John van den Brom eist een reactie van zijn spelers na de matte prestatie tegen Anderlecht. STVV lijkt stilaan verlost van degradatiezorgen en kan in de Limburgse derby kleur geven aan hun seizoen.

John van den Brom liet na de match tegen Anderlecht zijn spelers buiten schot, maar wees gerust dat de Nederlander niet opgetogen was met de prestaties van heel wat van zijn poulains. Na een vijf op eenentwintig is het zeker gewaande POI-ticket plots niet langer een evidentie voor de Limburgers. Een bekeruitschakeling tegen STVV is dan ook uit den boze voor KRC Genk.

IDit zijn de jongens waarop van den Brom rekent.

Bij STVV keert Peter Maes terug naar zijn ex-club. Net als hun rivalen kunnen ook de Kanaries op volle sterkte aantreden. STVV zal er alles aan om KRC Genk vanavond nog meer aan het twijfelen te brengen.

πŸ₯⚽ π™Žπ™Œπ™π˜Όπ˜Ώ π™Žπ™€π™‡π™€π˜Ύπ™π™„π™Šπ™‰



We kennen de inzet, dit zijn onze troeven voor morgen!



πŸ†š @KRCGenkofficial

⏰ 18.00 hrs

πŸ“ Luminus Arena

🀞 Support from home

πŸ–€ We play in our black uniforms



𝙒𝙀 π˜Όπ™π™€ π™Žπ™„π™‰π™π™π™π™„π™‰#STVV #CanaryForever #CrokyCup #GnkStv pic.twitter.com/rJy0Oj0auT — STVV (@stvv) February 9, 2021

In de competitie ging KRC Genk in november met 1-2 winnen op Stayen. Grote man toen was Théo Bongonda. Hij scoorde twee keer, waaronder een fantastische lob.

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Alexandre Boucaut en is live te volgen op deze website vanaf 18:00u.

