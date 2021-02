Kan Standard in de beker aanknopen met een overwinning of wordt Kortrijk dark horse in Croky Cup?

Amper een week na de 16e finales staat de volgende ronde al gepland in de Croky Cup, opnieuw in het midden van de week. Dinsdagavond nemen KV Kortrijk en Standard Luik het tegen elkaar op in het Guldensporenstadion.

KV Kortrijk KV Kortrijk mag in de competitie wat geruster ademhalen na de 3-0 overwinning tegen Moeskroen. Met nog 8 speeldagen te gaan, staan ze nu 11 punten voor nummer 17 Cercle Brugge. De Kerels lijken dus zo goed als zeker gered en kunen ze met wat minder kopzorgen de wedstrijd van dinsdag aanvatten, al is de beker altijd een ander verhaal natuurlijk. In de vorige ronde versloeg Kortrijk 1B-club Lommel met 1-3. In de gietende regen ging het niet van een leien dakje voor KVK, maar ondanks een gemiste strafschop van Selemani werd de volgende ronde toch bereikt. Standard Standard zette een erg goede reeks neer onder nieuwe trainer Mbaye Leye maar met een 2 op 9 in de competitie is het de laatste weken wel opnieuw een beetje minder. De Rouches strijden nog volop mee voor de 4e plaats en staan samen met KV Oostende amper 2 punten achter op Anderlecht. Leye heeft de beker maar liefst 3x gewonnen als speler. In 2010 deed hij dat met AA Gent (Leye scoorde), het jaar nadien bij Standard als invaller. In 2017 veroverde hij als kapitein van Zulte Waregem de beker na penalty's tegen KV Oostende. Hij zal de Croky Cup dus niet al te licht opnemen, al moet Standard het wel doen zonder eerste doelman Bodart die nog te veel last heeft van een blessure. Gaat Leye voor een vierde bekerwinst. Zet 10 euro in op winst tegen KV Kortrijk en krijg maar liefst 23 euro terug!





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Kortrijk - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.